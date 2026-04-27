Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваНа сцене МосИТИ показали студенческий спектакль по рассказу Андрея Платонова «Юшка»

На сцене МосИТИ показали студенческий спектакль по рассказу Андрея Платонова «Юшка»

By T1
137
Сцена из спектакля

На сцене МосИТИ прошёл показ студенческой постановки по рассказу Андрея Платонова «Юшка», подготовленной в мастерской заслуженного артиста России Василия Константиновича Мищенко. Спектакль рассказывает о том, как хрупкая доброта противостоит оголённой жестокости — и о том, какую цену платит тот, кто выбирает прощение вместо отплаты.

Режиссёрская концепция, внедрённая мастерской Мищенко, сделала упор на телесности и эмоциональной точности: действие развивалось не как литературная реконструкция, а как серия внутренних вспышек — моментов, в которых слово Платонова оживало через жест, взгляд, дыхание. Постановка избрала тёмно‑сдержанную тональность, в которой даже небольшие эмоциональные сдвиги звучали как взрывы. Такой подход усилил ощущение неотвратимости трагедии и подчёркнул контраст между «тихим светом» Юшки и глухой жестокостью окружения.

Студенческий коллектив показал удивительную собранность и внимательность друг к другу. Исполнение образа Юшки — мягкое, немногословное, но невероятно насыщенное — стало центральным магнитом спектакля. Актёр, чей образ держал сцену без лишних жестов, передал внутреннюю благость героя через тончайшие интонации и открытое лицо, за которое зритель держался, как за маяк. Вокруг него — коллективные сцены деревенской жестокости и равнодушия, выстроенные энергично и правдиво: реплики звучали как обвинения, а повседневные мелочи — как приговор.

Сценография постановки сдержана и символична: простая криволинейная конструкция трансформировалась под разными углами света, становясь то защитной ямой, то тюрьмой общественного сознания. Свет и звук работали в унисон, создавая напряжение без пафоса. Музыкальные вставки использовались экономно и всегда по делу — как средство выдвинуть на первый план эмоциональный подлинник сцены.

Спектакль не предлагает готовых ответов — он вызывает вопросы: какова цена доброты в обществе, где сильное привыкло наказывать слабое; замечаем ли мы «тихий свет» рядом с нами; готовы ли мы защищать непохожего? Платоновская лексика здесь не декор, а моральный компас: текст служит отправной точкой для театрального исследования, а не для цитирования.

Участники спектакля

Для студентов спектакль — важный и зрелый опыт: молодые артисты не побоялись работать с наивысшим накалом нравственных вопросов и сделали это честно. Постановка «Юшка» в МосИТИ — не только дань Платонову, но и пример того, как образцово выстроенная театральная работа может превратить литературную трагедию в живую проверку совести зрителя. Рекомендую к просмотру всем, кто ценит театр, который не только развлекает, но и ставит вопросы, остающиеся с вами после занавеса.

Фото: Карина ГУКАСОВА

Предыдущая статья
«Меценатство — осознанная позиция для укрепления культуры», — Мила Моралес
Следующая статья
РУ.ТВ отправил музыку России в космос

Новое в рубрике