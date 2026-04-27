На сцене МосИТИ показали студенческий спектакль по рассказу Андрея Платонова «Юшка»

На сцене МосИТИ прошёл показ студенческой постановки по рассказу Андрея Платонова «Юшка», подготовленной в мастерской заслуженного артиста России Василия Константиновича Мищенко. Спектакль рассказывает о том, как хрупкая доброта противостоит оголённой жестокости — и о том, какую цену платит тот, кто выбирает прощение вместо отплаты.

Режиссёрская концепция, внедрённая мастерской Мищенко, сделала упор на телесности и эмоциональной точности: действие развивалось не как литературная реконструкция, а как серия внутренних вспышек — моментов, в которых слово Платонова оживало через жест, взгляд, дыхание. Постановка избрала тёмно‑сдержанную тональность, в которой даже небольшие эмоциональные сдвиги звучали как взрывы. Такой подход усилил ощущение неотвратимости трагедии и подчёркнул контраст между «тихим светом» Юшки и глухой жестокостью окружения.

Студенческий коллектив показал удивительную собранность и внимательность друг к другу. Исполнение образа Юшки — мягкое, немногословное, но невероятно насыщенное — стало центральным магнитом спектакля. Актёр, чей образ держал сцену без лишних жестов, передал внутреннюю благость героя через тончайшие интонации и открытое лицо, за которое зритель держался, как за маяк. Вокруг него — коллективные сцены деревенской жестокости и равнодушия, выстроенные энергично и правдиво: реплики звучали как обвинения, а повседневные мелочи — как приговор.

Сценография постановки сдержана и символична: простая криволинейная конструкция трансформировалась под разными углами света, становясь то защитной ямой, то тюрьмой общественного сознания. Свет и звук работали в унисон, создавая напряжение без пафоса. Музыкальные вставки использовались экономно и всегда по делу — как средство выдвинуть на первый план эмоциональный подлинник сцены.

Спектакль не предлагает готовых ответов — он вызывает вопросы: какова цена доброты в обществе, где сильное привыкло наказывать слабое; замечаем ли мы «тихий свет» рядом с нами; готовы ли мы защищать непохожего? Платоновская лексика здесь не декор, а моральный компас: текст служит отправной точкой для театрального исследования, а не для цитирования.

Для студентов спектакль — важный и зрелый опыт: молодые артисты не побоялись работать с наивысшим накалом нравственных вопросов и сделали это честно. Постановка «Юшка» в МосИТИ — не только дань Платонову, но и пример того, как образцово выстроенная театральная работа может превратить литературную трагедию в живую проверку совести зрителя. Рекомендую к просмотру всем, кто ценит театр, который не только развлекает, но и ставит вопросы, остающиеся с вами после занавеса.

Фото: Карина ГУКАСОВА