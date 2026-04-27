РУ.ТВ отправил музыку России в космос

При поддержке Роскосмоса и Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента МКС, состоялась акция телеканала РУ.ТВ «Голос Единства» — космонавтам Роскосмоса передана коллекция из 89 популярных клипов, которые представляют музыкальный ландшафт нашей страны.

Инициатива запущена в рамках Года единства народов России совместно с Роскосмосом и приурочена к старту ракеты‑носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС‑34» с обновленным логотипом канала на русском языке с космодрома Байконур.

Эфир телеканала РУ.ТВ не только объединяет музыку разных жанров, но и отражает культурное многообразие России. В архив канала входят композиции исполнителей разных поколений, национальностей и регионов. Самые популярные клипы и знаковые песни, ставшие частью музыкальной истории страны, были собраны вместе и отправлены в космос.

«В рамках акции «Голос Единства» мы составили единую программу из 89 клипов – по числу регионов. Это популярные клипы, которые знает наизусть каждый зритель, песни о разных городах, хиты артистов с разными корнями. Мы собрали их, чтобы показать, как звучит Россия – ее географические точки, культурные особенности и музыкальные традиции. Эти клипы символически отправились в космос, но их главная миссия остается на Земле – объединять людей», – рассказала главный редактор телеканала РУ.ТВ Александра Труфанова.

В цифровой коллекции собраны произведения, посвященные разным уголкам России. Многообразие народов отражено в подборке через песни исполнителей с разным происхождением – они становятся точкой пересечения культур и традиций. Также в коллекцию вошли хиты, которые объединяют жителей нашей страны через знакомые каждому строчки. Клипы Димы Билана, Сергея Лазарева, Николая Баскова, Леонида Агутина и Анжелики Варум, Artik & Asti, Zivert, Алсу, Клавы Коки, Ирины Дубцовой, Юлии Савичевой, Дениса Майданова, Ханны, Мити Фомина, рок-группы «Земляне», Елены Север, Юрия Киселева и других артистов собраны в единую программу длительностью около пяти часов. Полная версия размещена на сайте телеканала РУ.ТВ.

Проект «Голос Единства» стал еще одной инициативой телеканала РУ.ТВ, направленной на поддержку национального наследия страны. Акция подчеркивает, что музыка способна объединять миллионы людей не только на Земле, но и за ее пределами.