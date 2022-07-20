Выходит подарочное издание культового романа «S.N.U.F.F.»

11 лет назад, в 2011 году, вышел «S.N.U.F.F.». В романе, который под разными углами выглядит то как антиутопия, то как утопия, Виктор Пелевин показал публике альтернативную историю глобального передела уже поделенного мира. И хотя принято оправдываться, что автор ничего не хотел сказать своим творчеством, Пелевин представил смесь философского киберпанка и притчи о любви как отраженное предчувствие предстоящих социо-политических перемен. Болезненных, страшных и неизбежных. Просто ожидание затянулось.

За одиннадцать лет до мира постправды автор развернул перед читателем постцифровую панораму. Возвращение «S.N.U.F.F.» это еще одно напоминание о том, что свобода воли — иллюзия, манипулятивная функция сми — единственно возможная, разделение человечества на верхний и нижний мир — рабочая схема, а этнос, культура, национальная идея уже незначительные детали, шелуха для альтернативно одаренных. Фантастическое будущее по Пелевину иносказательно и в то же время скрупулезно документирует условное настоящее. Сегодняшняя реальность кажется симулякром воображаемой, а не наоборот.

Неоново яркое подарочное издание «S.N.U.F.F.» — ностальгическое и актуальное одновременно. Десятый роман российского дзен-постмодерниста написан в его обычной саркастической манере и в одинаковой степени развлекает и разъясняет повестку, которую каждый в своем праве игнорировать либо принимать как данность.



Виктор Пелевин – заслуженный прорицатель и бессменный летописец российской и мировой действительности. Последние годы он стал центром собственной вселенной – демиургом, режиссером-постановщиком и актерским составом в едином числе. Читатели же, выступая в роли внимающих зрителей, ловят сигналы и самостоятельно расшифровывают, что же хотел сказать автор. Настало время и вам подтвердить теории Пелевина или же опровергнуть. Но восторг и восхищение, смешанное с ужасом, гарантированы в любом случае.

Осталось понять, о чем расскажет автор в этом году — и расскажет ли? Возможно, все прогнозы уже сделаны. Читаем переиздание и ждем, когда разрешится главная интрига сезона — традиционная новинка от Виктора Пелевина.

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