Немецкий штоллен, сербская плескавица, норвежский фишбургер и удмуртские перепечи: меню фестиваля «Путешествие в Рождество»

Кулинарная программа любимого зимнего фестиваля «Путешествие в Рождество» традиционно удивляет всех гостей разнообразными блюдами, традиционными и оригинальными рецептами.

А если учесть, что в этом году фестиваль посвящен новогодним и рождественским традициям разных стран, то нет ничего удивительного в том, что праздничное меню включает венгерский гуляш и индийский плов, тюрингские колбаски и французские профитроли, немецкий штоллен и африканский суп. И, конечно, на фестивале можно будет попробовать блины со сладкими и сытными начинками и пышные русские пироги, кулебяки и ватрушки!

Чем удивят в центре Москвы: альпийские колбаски, пицца «Фестивальная» и сербские угощения

Угощения из Европы и Азии ждут всех гостей фестивальной площадки на площади Революции. Колбаски, которые передадут дух Альп, Тюрингии и Франкфурта, чешские трдельники с сахаром и корицей, с вареной сгущенкой, джемом и белым шоколадом, а еще с соленой карамелью, заварным кремом, яблочками и взбитыми сливками. Все эти блюда можно запивать горячим шоколадом, чаем с облепихой и апельсином, какао с маршмеллоу и пряным напитком со специями на гранатовом соке. Здесь же можно попробовать блюда сербской кухни: плескавицу (мясную лепешку из телятины и свинины с сыром), рубленые колбаски чевапчичи, сербску курочку и дымлену колбаску, сырный суп с беконом и сухариками и другие традиционные угощения.

А вот на Тверской площади гостям предложат ароматный африканский овощной суп с цыпленком, венгерский гуляш, домашние пельмени и пожарские котлеты. Но, пожалуй, самым невероятным сочетанием вкусов из разных стран станет пицца «Фестивальная», где будет нежная телятина с беконом и овощами под пикантным соусом (Россия), жареные ломтики курицы под сладким соусом карри (Индия), капрезе под соусом песто (Франция), брускетта с лососем и нежным творожным сыром с укропом (Дания) и еще четыре оригинальные начинки.

«Специально к фестивалю «Путешествие в Рождество» мы подготовили уникальную пиццу «Восемь стран». Нам хотелось предложить такое оригинальное кулинарное прочтение московских традиций гостеприимства. Наша столица всегда умела угощать, а еще здесь исторически переплетены рецепты самых разных стран, народов и кухонь. Надеюсь, гостям фестиваля понравятся наши угощения», — рассказала руководитель кафе-пиццерии Полина Смирнова.

Угощения на окружных площадках: удмуртские перепечи, норвежский фишбургер и сэндвич Деда Мороза

Зимние напитки имеют особый аромат и вкус, а морозным солнечным днем они поднимают настроение и согревают своим теплом. Именно так и будет на улице Адмирала Руднева, где к теплым напиткам (имбирно-медовый чай, горячий шоколад с грецким орехом, рождественский напиток, какао с зефиром) можно купить рождественский штоллен, имбирные пряники, французские профитроли, самые разнообразные блины и пирожные.

А вот на Ключевой улице будет много угощений, которые напомнят европейские рождественские ярмарки: яблоки в карамели, леденцы на палочке, пончики с кленовым сиропом, сгущенным молоком, ванилью, карамелью и шоколадом, чешские трдельники с сахаром, корицей, миндалем, джемом, белым шоколадом и взбитыми сливками и их более сытные «братья» с сыром и колбаской.

Фестивальные площадки на улице Теплый стан и на Ореховом бульваре – отличные места для того, чтобы прийти пообедать всей семьей. Выбор блюд поможет каждому найти что-то особенное для себя и открыть оригинальные рецепты: бедро индейки в медово-соевом соусе с грушами, яблоками и черносливом и удмуртские перепечи (ватрушки) с уткой и грибами расположились бок о бок с тыквенным блином со сметаной, медом и орешками, а рождественский штрудель с ванильным соусом – с черемуховым блинчиком с ароматом миндаля, облепиховым курдом и сгущенкой.

Любите бургеры и хот-доги, но устали от привычных вкусов? Тогда отправляемся на Профсоюзную улицу или на бульвар Дмитрия Донского, где можно попробовать бургер рождественский, польский, баварский, с курицей а-ля рюс или норвежский фишбургер, а для поклонников хот-догов представлены датский, мексиканский и французский варианты.

Сырные сэндвичи – это лишь одно из предложений на Матвеевской улице. Зато от выбора разбегаются глаза: сэндвич с индейкой и яблоком, с олениной, брусникой и печеным сыром, с чеддером и брусничным мармеладом, а еще сэндвич Деда Мороза с беконом и Снеговика со сливочным сыром и медом.

На десерт вам предложат прянично-имбирный латте, кофе с черникой и фиалкой, латте-медовик с сырно-медовой пенкой, тайский латте с чили и манго, мандариновый какао с розовым перцем и банановый с карамелью и попкорном.

Нежные десерты помогут поднять настроение всем, кто придет в дни фестиваля на Митинскую улицу. Гонконгская вафля со взбитыми сливками и фруктами создаст прекрасную пару с пряным согревающим напитком, а горячий шоколад с маршмеллоу можно дополнить рождественскими пончиками или новогодними блинчиками.

Блюда национальной кухни на фестивальных площадках

В дни фестиваля у москвичей и всех, кто приедет в столицу, есть отличная возможность не просто познакомиться с разными кулинарными традициями, но и попробовать самые разнообразные блюда национальных кухонь.

Русские пироги – это отдельный мир, а отведать их можно на Коптевском бульваре. На прилавках собраны пироги с капустой, с грибами и картофелем, курицей, яблоками, мясом. Есть тут ватрушка с творогом, старорусский курник, пирог с визигой и грибная кулебяка.

Блюда индийской кухни ждут гостей на улице Хачатуряна, которая, кстати, и оформлена в стиле «Индия». Трудно устоять и не попробовать плов бирьяни из баранины с индийскими специями и кешью, куриные бедрышки в медово-горчичном соусе с грецким орехом или баранью корейку с инжиром. А если вы пока не готовы к таким резким вкусовым переменам, то специально для вас есть крымские чебуреки или лепешка с зеленью и новогодняя оленина с брусничным соусом и розмарином.

Узбекский фастфуд представлен на площади Славы: сытный плов и приготовленный по всем правилам шашлык, сервированный маринованным луком, хрустящие чебуреки, мини-самса и чучвара с мясом.

Покататься на коньках и пообедать

Особенно здорово сытно поесть или просто перекусить после катания на коньках! На Вешняковской улице можно пообедать пшеничными лепешками с овощами и курочкой или оригинальной вегетарианской тортильей, на десерт взять пряный кекс с орехами, гонконгские или венские вафли, а имбирный чай с лимоном и специями, медовый чай с малиной и можжевельником или чай облепиховый помогут восстановить силы.

Кстати, гонконгские вафли предложат и гостям Святоозерской улицы. Не откажите себе в удовольствии и попробуйте эти необычные вафли, где есть взбитые сливки, бананы и свежая клубника, а по желанию сюда можно добавить шоколад или другие топпинги. Здесь же можно купить испанские трубочки чуррос с шоколадом и пончики, которые приятно запить черносмородиновым чаем с лепестками свежего базилика и горного меда, а самым юным гостям приготовят малиновый чай, где будет свежая мята и тоже горный мед.

А вот вафли с творожным сыром, семгой, рукколой, соусом песто или же с колбаской, листом салата и соленым огурчиком станут отличным продолжением катания на коньках на площадке возле Гольяновского пруда. Также можно попробовать жареные пельмени со сметанкой, сладкие и сытные блинчики, только-только снятые с огня шашлычки и любимые многими острые куриные крылышки.

Сытные блины с ветчиной и сыром, с семгой, с мясом, богатое меню гриль, где есть шашлык из курицы, свинины, семги, оригинальные роллы с оливье и селедкой под шубой, собраны на улице Перерва. Не менее интересно заглянуть и в меню с колбасками: традиционные берлинские карри-вурст, колбаски из рубленного мяса и популярные братвурст.

Горячие ароматные колбаски есть и на площадках, которые расположились на пересечении улиц Юровской и Соколово-Мещерской и на бульварной зоне 16 микрорайона в Зеленограде. Альпийская и чоризо, тюрингская и франкфуртская. К ним отлично подойдут картофель-фри, картофель по-деревенски и луковые кольца.

Побаловать себя и близких корн-догами, шашлычками из креветок, уже знакомыми гонконгскими вафлями и самой разнообразной выпечкой в дни фестиваля можно на Городецкой улице, где так же расположен бесплатный каток.

Все мероприятия фестиваля «Путешествие в Рождество» организуются с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Посетителям площадок необходимо придерживаться социальной дистанции и носить маски.

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