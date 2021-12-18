Стали известны лауреаты второго сезона премии «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского

12 декабря 2021 года в Российской государственной детской библиотеке объявлены имена победителей второго сезона премии «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского.

В номинации «Сказка» жюри присудило первое место Галине Дядиной за книгу «Принц на белом слоне» – сказки, необычные тем, что сперва непонятно, стихами они написаны или прозой (издательство РОСМЭН).

Второе место в этой номинации разделили Михаил Нисенбаум с книгой «Сказки про Копушонка», в которых взрослые не могут угнаться за «медлительным» ребенком (издательство ВРЕМЯ) и Анна Старобинец с книгой «Зверские сказки», которые разные звери рассказывают своим детёнышам (издательство Абрикобукс).

Третье место заняла Юлия Кузнецова за повесть «История северного круга» о мальчике, живущем в мире, перенесшем экологическую катастрофу (издательство МИФ).

В номинации «Веселый учебник» определено два победителя: Валентина Дёгтева за «Творческий дневник начинающего писателя, фантазера и сочинителя» (издательство Феникс-премьер) и Анна Пукиш за книгу «Заповедная азбука», посвященную растениям и животным заповедника «Утриш» (издана заповедником).

Всего на соискание премии «Большая сказка» было заявлено 573 произведения, 187 из них были допущены к конкурсу. В «длинный» список в номинации «Сказка» вошло 18 произведений, в номинации «Веселый учебник» – 14, в «короткий» – 10 и 5 книг соответственно.

В жюри премии входят: детский писатель, сценарист Андрей Усачев (председатель), композитор, Заслуженный деятель искусств РФ Григорий Гладков, актер, театральный режиссер, Народный артист РФ Александр Левенбук, режиссер, телеведущий, детский писатель Михаил Мокиенко, детский писатель Марина Потоцкая, поэт и детский писатель Игорь Жуков, литературный критик, научный сотрудник Дома-музея Корнея Чуковского, заведующий отделом поэзии журнала «Новый мир» Павел Крючков.

Премия «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского учреждена в 2020 году с целью поощрения современных детских писателей, создающих художественные и научно-популярные произведения высокого качества, воспитывающие любовь к литературе и способствующие приобщению детей к чтению. Учредители премии – наследники Эдуарда Успенского, Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная детская библиотека, Общество с ограниченной ответственностью «Чебурашка», Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя».

Общий призовой фонд номинации «Сказка» составляет 1,2 млн рублей: первое место – 600 тыс. руб., второе место – 400 тыс. руб., третье место – 200 тыс. руб. Призовой фонд номинации «Веселый учебник» составляет 300 тыс. руб.

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