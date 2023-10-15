Объявлены результаты конкурса ADCR Awards 2023

Завершился очередной конкурсный сезон ADCR Awards. Объединение потенциала профессионалов и представление новых талантливых креаторов способствуют раскрытию возможностей креативной мысли. Юбилей профессиональной рекламной деятельности придает особую значимость конкурсу в этом году. Это отражается в рекордном количестве поступивших работ — более 500 проектов.

Число проектов, поданных на ADCR Awards, выросло на 21%, а количество участников на 18% — оперативный ответ на рост рекламной индустрии. Александр Алексеев, президент Российского клуба арт-директоров, прокомментировал перспективы конкурса: «Увеличилось количество проектов-участников по ребрендингу – вслед за преемственной передачей частных бизнесов от отцов к детям. Уверенно наполняются самые популярные номинации видеорекламы – вместе со стабильным ростом популярности видеоконтента. Победители ADCR Awards задают тренды-законодатели следующего года в креативе. Вот несколько примеров: выразительная работа с проникновенными инсайтами: промо фильма «По-мужски», инициатива Skillbox #жизньпосле. Актуальная кириллизация коммуникации при поддержке кириллических шрифтов: абсурдистский гротеск Ивана Величко Gertrude и Paratype — к Helsa Display».

Настоящие профессионалы всегда подходят к своей работе с максимальной ответственностью. Председатель жюри блока Advertising, Александра Новохацкая, креативный директор студии Яндекса «7.47», продолжила общепринятую традицию оценки работ конкурса с предельной объективностью: «Я изначально ставила перед собой задачу создать команду разноплановых специалистов. Каждая работа всегда рассматривалась со всех сторон — это помогло дать максимально справедливую оценку».

Итоги конкурсного сезона в цифрах:

13 золотых наград;

21 серебряная награда;

57 бронзовых наград;

1 награда в специальной номинации.

Проекты победителей будут представлены на сайте, а также войдут в ежегодный креативный дайджест ADCR Awards 2023, где отражены ключевые тенденции в российской рекламе, креативе и дизайне.

Вручение награды от лица профессионального сообщества — это возможность вдохновить конкурентный рынок креативных услуг на рост качества проектов и формирование новых тенденций в рекламной индустрии. По словам президента клуба арт-директоров России Александра Алексеева, ADCR Awards — это источник для анализа креативных тенденций и планирования креативных трендов: «Безусловно, фестивали креативности – это эффективный бизнес-инструмент представления самых сильных креативных команд, с целью попадания в топ-10 рейтинга креативности, а значит, приобретения новых, больших, лучших клиентов».

ADCR Awards — российский профессиональный конкурс в области креатива, дизайна и рекламы, учрежденный клубом Арт-директоров России. Индустриальный статус конкурса ежегодно подтверждается участием в составе профессиональных фестивалей и конкурсов Рейтинга креативности АКАР.

Организаторы: Российский клуб арт-директоров при поддержке АКАР, ЦРБК.

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