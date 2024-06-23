«Красный квадрат» и продюсерский центр Яндекса поставят мюзикл по песням Александра Розенбаума

Медиагруппа «Красный квадрат» в партнерстве с Плюс Студией объявляет о новом проекте, в основе которого лежит творчество классика «авторской песни» Александра Розенбаума. Генеральным билетным партнером проекта выступит сервис Яндекс Афиша. Премьера мюзикла запланирована на осень 2025 года и состоится в Московском театре эстрады.

Режиссером и автором сценария нового проекта выступит Михаил Миронов – режиссер-постановщик нашумевшего мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой», который является одним из самых успешных проектов современности. Сборы мюзикла превысили 3 млрд рублей, а количество зрителей достигло 1 млн.

Для нового мюзикла создатели изобретут мультивселенную героев и смыслов, которая будет интересна разным поколениям и возрастам. Сюжетные линии будут переплетаться с хитами и не известными широкой аудитории композициями Александра Розенбаума.

«Очень радуюсь тому, что “Красный квадрат” запускает проект мюзикла по моим песням. Для меня это, конечно, очень важное событие. Я давно, давно об этом мечтал. Еще с Аркадием Вайнером, моим близким человеком, мы думали об этом. Но, к сожалению, его смерть помешала выполнить задуманное. Мои песни достаточно драматургичные. Я стараюсь рисовать картины жизни человека, людей в самых разных сферах человеческого существования. Разные характеры. И все это, конечно, возможно поставить на сцене или снять кино, неважно. То есть дать изобразительный ряд музыкально-литературному наполнению произведения. И предложение «Красного квадрата» очень ценно для меня. Я благодарен ребятам, которые взялись за это дело очень профессионально, с внушающими надежды персонажами, людьми. Я думаю, что все должно получиться. По крайней мере, буду всячески этому способствовать. И делать все для того, чтобы это получилось. Спасибо еще раз большое. Будем ждать начала работы», — заявил Александр Яковлевич Розенбаум.

«Нам вместе с коллегами в Плюс Студии всегда было интересно изучать музыкальные феномены, которые сформировали целые течения в этом виде искусства. Пожалуй, самым громким примером последних лет стало возрождение ошеломляющей популярности группы “Король и Шут”, которая удивительным образом объединяет любовь детей и взрослых панков, является настоящей соединительной тканью между разными поколениями одной культуры. Нам стало интересно, кто еще сумел объединить несоединимое и поняли, что творчество Александра Яковлевича – это не менее захватывающий парадокс. Здесь и новеллы о казацкой вольнице, и криминал, и сюжеты из жизни скорой помощи – все они находят отклик у самых разных людей от библиотекаря до шансонье. Наш будущий спектакль – это мультивселенная из героев и тем, где мы разбираемся в том, как появляется этот многогранный мир, что позволяет объединять поколения и разные социальные группы людей. Не уверен, что мы нашли ответ прямо сейчас, но убежден, что нам безумно интересно препарировать этот феномен», – поделился Михаил Миронов, режиссер и автор сценария, креативный продюсер театрального направления в Плюс Студии.

«Очень благодарны Александру Яковлевичу за доверие. Это большая ответственность, работать с таким уникальным наследием российской эстрады, и целого явления в жизни страны, в нашей истории. Мы с детства очень любим песни Розенбаума, они стали частью нас. Очень ценно, что он доверил этот проект, и что делаем его вместе», – говорит продюсер проекта, гендиректор медиагруппы «Красный квадрат» Илья Кривицкий.