Оркестр российских брендов: первая музыкальная премия для бизнеса

Filatov&Karas, Валерия Брусникина, ФорМакс, Станислав Ярушин

В Москве состоялась торжественная церемония вручения ежегодной музыкальной премии FONMIX, учрежденной крупнейшей российской аудиобрендинговой компанией «ФорМакс». Премия существует с 2017 года, но впервые ее удостоились не только популярные артисты, но и лидирующие компании из различных секторов экономики, которые используют музыкальный контент для развития бренда, расширения партнерских связей и повышения лояльности аудитории. Среди критериев оценки была открытость бизнес-компаний новым творческим коллаборациям, а также поддержка талантливых музыкантов. По словам руководителя компании «ФорМакс» Валерии Брусникиной, награды удостоились все, для кого музыка является неотъемлемой частью бизнеса, точно так же как и для организатора премии.

— Все победители премии FONMIX уверенно демонстрируют, насколько эффективным инструментом для развития и масштабирования бизнеса является грамотно подобранное звучание, как оно помогает повысить лояльность аудитории, привлечь клиентов и наладить с ними более тесную коммуникацию. Можно вспомнить слова Уолтера Патера о том, что «любое искусство стремится к тому, чтобы стать музыкой». Сегодня грамотно подобранная музыка в общественных пространствах формирует наши эмоции, помогает донести ключевое сообщение бизнеса своей аудитории, — убеждена Валерия Брусникина.

Событие прошло в формате интерактивного шоу с участием медийных персон и поп-звезд. Специальным гостем, получившим главную награду в номинации «Хит на все времена», была Катя Лель. В этом году песня «Мой мармеладный», которая в 2004-м взорвала российские чарты, снова стала самым популярным треком среди не только российской, но и зарубежной публики в социальных сетях.

— Это награда, которую я ждала всю свою жизнь. Я благодарна Максу Фадееву, который начал всю эту «мармеладоманию». Раз эта песня закрутилась на всем земном шаре, значит за Россией большое музыкальное будущее, — говорит певица.

Катя Лель и Валерия Брусникина

В финале гостей ждал гала-ужин и концерт с выступлением лауреатов премии. Ведущим стал актер, шоумен, певец и продюсер Станислав Ярушин. Свои композиции представили гитарист-виртуоз ДиДюЛя (номинация «Гармония звука»), Filatov & Karas (номинация «Заряд бодрости») и Amirchik, признанный «Открытием года».

— Спасибо за эту награду! Я не считаю, какая это победа по счету, но каждый раз говорю спасибо своим слушателям и коллегам, которые отмечают мои заслуги. Мне важно не только творчески развиваться, но и получать обратную связь и оценку своей музыки, — поделился эмоциями Амирхан Батабаев, а именно так зовут нашего героя родом из Бишкека.

В номинации «Музыка для души» обладателем приза стала группа Dabro, получившая широкую известность благодаря популярным трекам «Юность» и «На часах ноль-ноль».

Сервис «VK Музыка» стал победителем в номинации «Музыкальное приложение года». Организаторы премии отметили успехи VK по созданию персональных подборок, ориентированных на особенности потребительских вкусов, расширение контента за счет эксклюзивных авторских шоу в разделе «Подкасты», заслуги в продвижении творчества молодых музыкантов, а также кампанию «100 плейлистов звезд» с личными плейлистами популярных артистов, составленными специально для «VK Музыки».

— Спасибо, что отмечаете наши успехи в развитии продукта и индустрии в целом. Спасибо FONMIX за то, что делает наше «путешествие» в музыкальном мире более увлекательным, — сказал директор по музыкальным сервисам VK Николай Дуксин.

Номинация «Лучшая стратегия рекламно-информационных интеграций», в которой победила сеть магазинов «Детский мир», призвана подчеркнуть то, как успешно компания использует аудиовизуальные инструменты, в том числе транслируемые сервисом FONMIX, для наиболее эффективной реализации своей бизнес-концепции.

В тематической категории «На одной волне» приз достался крупнейшей российской круизной компании и туроператору «ВодоходЪ» за музыкальную концепцию при организации путешествий на водном транспорте.

— Для нас очень важно, что мы победили в этой номинации. В нашем бизнесе невозможно обойтись без музыки. В туризме она значит очень много. Будучи крупнейшим круизным туроператором, мы заботимся не только о том, чтобы гости были довольны питанием, экскурсиями, но и могли погрузиться в особую атмосферу во время путешествия. Благодаря нашему партнеру FONMIX они не только просыпаются под музыку, но и идут под музыкальный аккомпанемент по городу. В результате во многом благодаря этому трое из четырех гостей, поднявшихся на борт, возвращаются к нам, — отметила руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью компании «ВодоходЪ» Алла Можарова.

Лучшим «Поставщиком эмоций» была признана компания SUNLIGHT, которая провела массовый конкурс с ироничным названием «Запой с SUNLIGHT». Участникам предлагалось загрузить видео с собственным музыкальным исполнением. Конкурс собрал более тысячи уникальных пользователей, было опубликовано 2500 видео, набравших свыше 24 000 лайков, порядка 4000 комментариев и более 25 000 репостов. Это позволило увеличить интенсивность контактов с аудиторией на платформе SUNLIGHT Play до миллиона в сутки. При этом пользователи стали создавать в два раза больше нового контента и делиться им в три раза чаще.

«Самым музыкальным маркетплейсом», которому также удалось повысить лояльность клиентов, предложив им проявить свои музыкальные таланты, стал OZON.

— Очень приятно слышать, что мы не только самый всенародно любимый, но и «Самый музыкальный маркетплейс». Мы благодарны за признание, будем стараться и дальше оправдывать ожидания аудитории, удивлять ее чем-то новым и продолжим развиваться, — отметил управляющий директор компании OZON Сергей Беляков.

То, что креативность бренда раскрывается в уникальном звучании, доказал I am studio — пионер по созданию одежды с ярким и запоминающимся дизайном в сегменте middle-up в России. Компания была отмечена в номинации «Креативная индивидуальность».

А за «Уникальный звуковой почерк» премия присвоена часовому заводу «Ракета». Бренд, перешагнувший полувековой юбилей, отличает неповторимый звук механизма, символизирующего вечный ход истории.

— Для нас очень большая честь стать победителями этой премии. Звук наших часов абсолютно уникален и не похож на звучание ни одних швейцарских часов. Механизм всех моделей «Ракеты» имеет свою собственную конструкцию, он сделан из российских материалов и совершает 18 000 ударов в час. Звучание часов очень важно, оно символизирует биение нашего сердца. Часы — это «живой» предмет, который непрерывно, без остановки транслирует время, а оно является самой большой ценностью в нашей жизни, — отметил управляющий директор компании «Ракета» Дэвид Хендерсон-Стюарт.

Генрих Карин, Валерий Брусникина и Павел Пучков

За «Неподражаемый вкус» награжден владелец ресторанного холдинга il Forno Group Генрих Карпин, который знает все не только о великолепной кухне, но и о правильном выборе музыки для своих посетителей.

Российская инновационная платформа DAOGRAM, предлагающая все необходимые инструменты для создания десятков тысяч социальных сетей с самыми широкими возможностями, была отмечена в номинации «Конструктор успеха».

Темур Шакая

— Сегодня особенный день, потому что я получаю награду за свое новое детище и новое слово в цифровом мире. DAOGARM полностью демонополизировал рынок соцсетей, и теперь любой бренд, компания, предприниматель может составить конкуренцию другим уже существующим соцсетям. На нашей платформе уже создается первая музыкальная соцсеть «Артист» и еще множество других соцсетей, в которых музыка будет играть ведущую роль, — рассказал сооснователь конструктора для создания социальных сетей DAOGRAM Темур Шакая.

В категории «Партнерство без границ» в лидеры вышла компания «Мегафон», которая предоставляет клиентам возможность постоянно слушать любимую музыку и смотреть клипы. Да и в рекламе мобильного оператора всегда звучат хиты: достаточно вспомнить ролик под песню «Беги, беги» «Иванушек International».

Компания FONMIX рассказала о новых возможностях, которые откроются пользователям в наступающем году. Это обновленный личный кабинет с интуитивно понятным интерфейсом, централизованным управлением медиаполитикой заведений, возможностью подключения нового объекта всего в несколько кликов, дополнительными инструментами кастомизации оформления под индивидуальные потребности и интеллектуальной рекомендательной системой подбора музыкальных концепций. Также клиентам будет доступен Плеер 2.0, который позволит осуществлять полный контроль за эфиром благодаря гибкой настройке параметров вещания, возможности изменения очереди проигрывания, поиска треков в библиотеке и добавления их в эфир, возвращения к проигранной композиции, системе лайков и дизлайков.

Представители «ФорМакс» также презентовали новый продукт — инновационную платформу мониторинга медиа в режиме реального времени SonicScout Pro в эфире теле- и радиокомпаний, подкастах, социальных сетях и стриминговых сервисах. Это система мониторинга и анализа медиа на основе искусственного интеллекта и машинного обучения. Проанализированные данные попадают в интерфейс уже через 15 минут. Достаточно загрузить медиафайл, и SonicScout Pro найдет все упоминания о нем в различных медиа. Это медиасервис для бизнеса различного масштаба: крупных корпораций, консалтинговых агентств, СМИ, PR-агентств и журналистов, ОКУПов, авторов и правообладателей, стартапов, малых и средних предприятий.