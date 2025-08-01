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ДомойМосква«От портрета до лорнета»: путешествие по коллекци Музея В.А. Тропинина

«От портрета до лорнета»: путешествие по коллекци Музея В.А. Тропинина

editor
By editor
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О.С. Малютина. Натюрморт с виноградом и персиками
О.С. Малютина. Натюрморт с виноградом и персиками

В Музее В.А. Тропинина – новый проект «От портрета до лорнета. Выставка-путешествие по коллекции музея».

Фонды – сердце каждого музея. Многое бывает часто скрытым от глаз посетителей. Музей В.А. Тропинина представил всем любителям живописи, графики, декоративно-прикладного искусства предметы из коллекции музея.

Следует отметить, что за весь период работы выставки (до конца марта следующего года) периодически экспонаты будут меняться, что предоставит возможность увидеть как можно больше предметов. В настоящее время в залах выставки можно полюбоваться произведениями Василия Поленова, Леона Бакста, Карла Брюллова, Сильвестра Щедрина, тонкой графикой Петра Соколова и Карла Гампельна.

И. Раух. Композиция со зверями в пейзаже. Этюд
И. Раух. Композиция со зверями в пейзаже. Этюд

Другой, не менее изысканной частью выставки, стали часы работы западноевропейских и русских мастеров. Конечно, нельзя обойти и фарфор фабрик Гарднера, Попова, шкатулки, мозаику. Осматривать выставку помогают и специальные выдвижные ящички, в которых тоже «спрятаны» деревянные игрушки, мундштуки, чубуки, а также фотографии малых размеров.

Трубка одноглядка
Трубка-одноглядка

На экспозиции можно ознакомиться и с бумажной картотекой всех экспонатов, расположенных на выставке. Бытовой жанр, портретный, пейзаж, натюрморт в живописи, образцы мебели пушкинской поры, русские крестьянки и итальянские пастухи, лорнеты и мини-бинокли – богатство коллекции особняка в Щетининском переулке представлено во всей красе.

Марина АБРАМОВА,
Фото © пресс-служба Музея В.А. Тропинина

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