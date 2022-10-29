Туризм в наши дни становится всё более распространенным. Но туризм — это не просто визит в какое-то конкретное место, а нечто большее. Это положительные эмоции, о которых человек не забывает в течение всей своей жизни. Прекрасным местом, чтобы получить яркие эмоции служит остров Маврикий.

Немного о стране

Климат здесь очень влажный, тропический. Месяцы с сентября по ноябрь считаются высоким сезоном, в это время на острове жарко и сухо. В остальные месяцы довольно дождливо. При этом температура воды не опускается ниже 20 °C.

Наравне с креоль-морисьен, английский и французский языки являются национальными в стране, этот факт делает легче общение с персоналом отелей и местными жителями.

Основная валюта в стране — маврикийская рупия. В большинстве мест можно расплатиться только ей. В отелях и нескольких туристических местах можно расплачиваться с помощью евро.

Отели на Маврикии соответствуют требованиям Швейцарской гостиничной ассоциации, и как следствие могут предоставить высокий уровень комфорта и обслуживания. Даже самый взыскательный турист будет доволен. На острове есть 3 основные категории отелей Deluxe, Super Deluxe, Superior с отличным сервисом и условиями проживания.

Что посмотреть на Маврикии

Остров Маврикий богат на достопримечательности. Одной из наиболее известных культурных ценностей стала Цитадель. Цитаделью является старинная крепость, которая была построена еще в 1838 году.

Столица острова Порт-Луи — следующая в списке культурных и исторических ценностей. В городе расположено несколько увлекательных музеев Музей естественной истории Ля-Шасси, Музей масок, Музей фотографии, Музей ракушек, Почтовый музей. В столице можно осмотреть Мечеть Джумма, собор Сен-Джеймс, индусско-тамильский храм Маэсварат и другие уникальные места.

На острове огромное число необычных мест — это и грейпфрутовый сад, и парки (Блэк-Ривер-Гордж, Казела Берд), и Гран Бассен, и деревья-колоссы «пипал», и многое-многое другое.

Стоит подчеркнуть, что это живописное место стало воистину популярным благодаря приложенным усилиям в развитие туристической инфраструктуры. Были сделаны огромные инвестиции, и вот он результат: бесчисленные многокилометровые пляжи, высококлассное обслуживание, роскошные отели и гостиницы и дружелюбное мирное население — это все делает отдых на острове Маврикий истинно прекрасным для полноценного туризма.

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