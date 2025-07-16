Памятник графу Орлову-Чесменскому появился в подмосковном Ленинском округе

В Ленинском городском округе открыли памятник графу Алексею Орлову. Событие было приурочено ко Дню воинской славы России: в июле 1770 года русский флот под командованием генерала-аншефа Орлова одержал победу в Чесменском сражении. Монумент установлен на территории парка-отеля «Орловский» на средства его учредителей. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

«Памятник посвящен 255-летию одной из самых ярких страниц в военной истории России. Монумент изображает не только саму историческую фигуру – графа Алексея Григорьевича Орлова, но и элементы боя: пушки, брызги волн, поверженные турецкие корабли. Мы всегда поддерживаем развитие культурных и патриотических инициатив на территории нашего гостиничного комплекса. Уверен, сегодня очень актуально напоминать людям о славном прошлом России», — приводятся в сообщении слова основателя парка-отеля «Орловский» Сергея Лукьянова.

Уточняется, что скульптор воссоздал выдающегося государственного деятеля в полный рост. Его фигура установлена в центре фонтанной композиции, украшенной каменными пушками, в которые вмонтирована подсветка, а в чаше фонтана можно увидеть русские и турецкие корабли.

В ходе открытия памятника на территории парка-отеля воссоздали атмосферу эпохи правления Екатерины II – исторические платья и высокие прически на дамах, офицерские мундиры и знаменитые орловские рысаки. В числе гостей, посетивших торжественную церемонию, — заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова, стилист Сергей Зверев и другие звезды российского шоу-бизнеса.