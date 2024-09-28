Павильон «Умный город» на ВДНХ отмечает своё восьмилетие

Уже восемь лет гости павильона «Умный город» на ВДНХ могут узнать больше об ИТ-проектах столицы и ключевых решениях, делающих жизнь москвичей еще более комфортной и безопасной. В честь дня рождения павильона 28 сентября для гостей интерактивной выставки подготовили программу. Посетители смогут погрузиться в мир инноваций и развлечений будущего, а также получить памятные подарки.

Метавселеннная ВДНХ и гонки на робошарах

Знакомясь с интерактивной экспозицией и узнавая больше о высокотехнологичных проектах и сервисах, катаясь на настоящем велосипеде по метавселенной ВДНХ или путешествуя по цифровым двойникам знаковых мест в кабинке канатной дороги, в развлекательном и интерактивном формате гости познакомятся с достижениями и технологиями, которые применяются в столице.

Так, все желающие прогуляются по виртуальной цифровой копии главной выставки страны. Метавселеннная ВДНХ. Здесь представлены более 80 объектов и 400 экспонатов, воссозданных с такой высокой степенью точности, что можно рассмотреть мельчайшие детали зданий или архитектурный ансамбль целиком, увидеть брызги фонтанов и колышущиеся на ветру листья, познакомиться с экспозициями некоторых павильонов. Горожанам предложат отправиться в компании цифрового двойника певца Вани Дмитриенко на уникальную геймифицированную экскурсию, во время которой они переместятся во времени, побывают в космосе, заглянут в ядерный реактор и окажутся на съемочной площадке.

Для любителей скорости и соревнований пройдут гонки на робошарах. Трасса выполнена в виде лабиринта. Участникам предстоит провести свой шар через все препятствия — трамплины, качели и тупики. Для управления своим робошаром у каждого гонщика в руках будет планшет. Еще в павильоне можно узнать о принципах работы квантовых компьютеров и их потенциале для решения сложнейших задач, а также почувствовать себя физиками-ядерщиками и самостоятельно запустить виртуальное вычислительное устройство будущего.

Основы робототехники и уборка космического мусора

Помимо этого, посетители окунутся в мир инноваций и поймут, как искусственный интеллект используется на Земле и за ее пределами. Им предстоит самостоятельно сортировать космический мусор и познакомиться с технологиями, которые позволят очистить космос от загрязнений.

В павильоне состоятся мастер-классы, на которых горожане научатся основам робототехники и создадут своего робопомощника. Под руководством эксперта участники спроектируют робота из элементов конструктора и узнают о том, как создавать и программировать механизмы для выполнения необходимых операций. На память о визите предложат сделать фотографии в брендированной фотозоне «МетаВДНХ» вместе с ростовой фигурой гида по метавселенной Вани Дмитриенко.

Павильон «Умный город» на ВДНХ был открыт в 2016 году. Здесь можно бесплатно принять участие в мастер-классах, квестах, воркшопах по программированию, курсах по 3D-моделированию, робототехнике и других мероприятиях.