Платформа инклюзивного контента стала доступна для глухих и слабослышащих в России

Цифровая платформа культурного инклюзивного контента слышимсердцем.рф станет доступна для 13 миллионов глухих и слабослышащих в России

Всероссийское общество глухих (ВОГ) и цифровая платформа инклюзивного контента «Слышим сердцем» заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства участникам ВОГ станут доступны современные цифровые проекты в области искусства, включая театральные постановки в инновационном формате ONLiFE.

Сотрудничество приурочено к 100-летию ВОГ и направлено на цифровизацию доступной культурной среды. Особенностью ONLiFE-формата является сочетание театральных приемов с цифровыми технологиями, с акцентом на крупные планы и мимику актеров, что создает глубокую эмоциональную связь со зрителем.

Александр Бочков, президент ВОГ: «Цифровизация — ключевой драйвер социальной интеграции. Партнерство с платформой «Слышим сердцем» позволит использовать передовые цифровые сервисы для развития инклюзивного общества и расширения культурного пространства глухих и слабослышащих людей».

В рамках сотрудничества планируется:

Производство цифровых постановок на жестовом языке;

Создание условий для творческой реализации глухих и слабослышащих авторов;

Участие в международных конкурсах и фестивалях.

Первыми проектами станут уже созданные постановки с участием актеров «Театра мимики и жеста» и театра «Недослов» – «Пугачев» по поэме Есенина и «Моцарт и Сальери» Пушкина.

Яна Балачевцева, «Наша сеть международных контактов и технологий поможет вывести на новый уровень коммуникацию и творческое участие членов ВОГ как через перевод существующих постановок, так и через создание новых цифровых проектов», — говорит генеральный продюсер платформы «Слышим сердцем» Яна Балаченцева.

Партнерство укрепит цифровой суверенитет ВОГ и будет способствовать развитию технологий, направленных на расширение цифровых прав и возможностей людей с нарушением слуха.