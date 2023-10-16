Завершился Всероссийский урбанистический хакатон «Города». На участие в хакатоне в этом году было подано более 460 заявок со всей страны, 50 из которых вышли в финал, а 23 участника по итогам защиты концепций стали победителями проекта. По концепциям команд-победителей при поддержке местного правительства до 2027 года будут благоустроены пять объектов городской среды в Самарской области, Приморском крае и Хабаровском крае.

Очные этапы хакатона прошли с сентября по октябрь 2023 года в Хабаровске, Владивостоке и Самаре. 50 студентов-архитекторов из 20 регионов России проходили обучение и работали над проектами под руководством ведущих экспертов в области архитектуры – основателей архитектурных бюро, членов Союза Московских Архитекторов и членов Президиума Союза архитекторов России.

Марина Абрамова, президент АНО «Креативная экономика»:

«Одно из опорных для нас направлений сегодня – пространственное развитие. Особое внимание мы уделяем регионам для того, чтобы креативный класс находил смысл и возможности развиваться и создавать не только в столице. Хакатон «Города» помогает нам в решении этих задач, объединяя талантливых студентов-архитекторов, топовых экспертов-кураторов и запросы регионов на создание комфортной среды. Команды хакатона работают с реальными объектами, которые благодаря грамотному менеджменту, надзору, энергии молодых специалистов могут получить новую жизнь и стать действительно точками притяжения для креативных людей. В этом году участники проекта разработали пять концепций благоустройства объектов для трех субъектов - Самарской области, Хабаровского края и Приморского края. С завершением проектной работы хакатон не заканчивается – команды продолжают следить за тем, как их концепции реализуются в каждом конкретном случае. До 2027 года все они должны быть сданы в эксплуатацию».

Проекты финалистов Всероссийского урбанистического хакатона «Города», которые будут реализованы до 2027 года при поддержке местных органов власти:

Хабаровск, «Концептуальный проект Арт-резиденция Вектор». Авторы: Диана Родионова из Москвы (МАРХИ), Анастасия Леонова из Новосибирска (НГАУДИ), Марина Дорошенко из Хабаровска (ТОГУ), Татьяна Демидова (НГАСУ (СИБСТРИН) из Новосибирска.

Хабаровск, проект «ТОГУ в лесу». Авторы: Дмитрий Зуйков из Самары (СамГТУ), Полина Бабак из Хабаровска (ТОГУ), Максим Бессонов из Москвы (МАРХИ), Мария Милаева из Москвы (МАРХИ), Мария Кнутова из Санкт-Петербурга (СПГХПА им. Штиглица).

Владивосток, проект «Морской узел». Авторы: Анна Попенко из Москвы (МАРХИ), Елизавета Самогорова из Самары (СамГТУ), Татьяна Штанько (СПбГАСУ) и Анастасия Герасименко (СПГУ) из Санкт-Петербурга, Анастасия Болдырева из Партизанска (ДВФУ).

Самара, проект «Пока все дома». Авторы: Анна Мунгалова из Барнаула (АлтГТУ им И.И.Ползунова), Лилия Моисеенко из Москвы (МАРХИ), Марина Кричанова (МАРХИ) и Владлена Аннаньева из Самары (АСА СамГТУ), Дарья Тучак из Новокуйбышевска (АСА СамГТУ).

Самара, проект «Кооператив». Авторы: Даниил Гудашов (МАРХИ) и Никита Михеев из Самары (АСА СамГТУ), Карина Мирзянова из Екатеринбурга (УрФУ) и Татьяна Баранова из Новосибирска (НГУАДИ).

Visited 1 times, 1 visit(s) today