Начнем с самого начала. Что такое электронная сигарета или, как их еще называют, вейп? Это современное электронное устройство. Человек при вдыхании получает различные вкусовые ощущения. Аромат, полученный с помощью вейпа, аналогичен табачному дыму. Путём генерации пара электронные сигареты имитирует табакокурение. В конструкции установлен испаритель (парогенератор) – атомайзер. Внутри расположена специальная нихромовая спираль. Когда происходит нагревание, спираль раскаляется, поэтому жидкость, содержащаяся внутри, превращается в пар.

В этой статье мы не будем обсуждать использование этих устройств, но скажем несколько слов о законодательных инициативах в отношении них и о правоприменительной практике, такой, как обязательная регистрация в системе «Честный знак».

Система «Честный знак»

Все электронные си обязательно нужно регистрировать с апреля 2023 года в системе «Честный ЗНАК». Контролирующие органы будут отслеживать контрафакт, чтобы обеспечить прозрачность ввозимой продукции на территорию страны.

Правила установлены для одноразовых электронных сигарет и жидкостей, предназначенных для них. На нарушителей будут наложен штраф.

Сейчас запрещено производство немаркированной продукции. Вейп-шопы и специализированные магазины обязаны полностью распродать остатки товаров, которые реализуются без маркировки. С 15 ноября 2023 года продавцы могут выставлять товар для продажи только с маркировкой. С апреля 2013 года участники рынка начнут вносить все соответствующие данные о продукции в систему «Честный знак».

Обязательная маркировка товаров

Участники рынка маркировочной продукции осуществляют учёт по штрих-кодам Data Matrix. Вейпы и жидкости необходимо обязательно маркировать. Обязательные данные отправляются в специальную единую базу. Правила следующие:

Производитель продукции для маркировки получает коды в системе «Честный знак» и указывает их на продукции, затем занимается реализацией товара.

Оптовики или дистрибьюторы договариваются о покупке продукции с поставщиком. Товар и документы поступает на склад с кодами. Сначала, нужно проверить их подлинность, потом оплачивать полученный товар и становиться владельцем. Продвец перед запуском продукции в розницу должен сканировать коды маркировки, затем указвать в накладной всю необходимую информацию.

Торговые точки при получении товара сверяют подлинность кодов. Когда продают продукцию потребителю, отправляют информацию из онлайн-кассы о выбытии товара в систему «Честный Знак». Продавец сможет это сделать, если установлен специальный ККТ.

Правительство России издало соотвествующее постановление по маркировке товаров, где прописаны вес обязательные правила и сроки.

Вид маркировки

На этикетку для товара нужно наносить уникальные коды Data Matrix, которые приклеиваются на упаковку с продукцией. Код Data Matrix имеет стандартную схему:

GTIN – уникальный код, который присваивается товару и должен состоять из 14 цифр;

Проверку подлинности можно произвести в системе «Честный ЗНАК» с помощью проверочного кода – 4 символа;

Индивидуальный серийный номер, который присваивается каждому виду продукции – 13 символов. Сгенерированный номер продукции создаёт производитель или оператор, занимающийся маркировкой.

В России процедура обязательной маркировки для участников этого рынка будет платной.

Вывод

Код маркировки подтверждает безупречное качество и подлинности товара. Покупателю всегда доступно перед покупкой проверить код в приложении «Честный ЗНАК». Специализированная система покажет данные о производителе, продукции, если товар подлинный. Могут возникнуть случаи во время проверки, что информация о продукции отсуствует в системе. Покупатель имеет право написать жалобу на продавца. В этом случае на компанию будут наложены штрафные санкции и будет произведена проверка всей продаваемой продукции.

Маркировка товаров в России яаляется обязательным фактором, чтобы успешно бороться с реализацией контрафактных товаров.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.