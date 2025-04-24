Ксения Алферова, Зоя Бербер, Валерия Ланская, Оскар Кучера и другие звезды на премьере анимационного фильма «Ай да Пушкин!»

В Государственном музее А.С. Пушкина с большим успехом прошел премьерный показ полнометражного анимационного фильма «Ай да Пушкин!» — о судьбоносных годах молодого поэта, проведенных в ссылке в Михайловском.

Премьеру посетили известные артисты, блогеры и телеведущие: Ксения Алферова, Зоя Бербер, Валерия Ланская, Наталия Медведева, Оскар Кучера, Ирина Муромцева, Анжелика Каширина, Янина Мелехова, Александра Селиванова, Татьяна Плетнева и многие другие.

Площадка Государственного музея А.С. Пушкина для премьеры была выбрана неслучайно, ведь это место связано с историей поэта и его литературным наследием. Чтобы создать атмосферу волшебства и полного погружения в сказочный мир поэта, организаторы пригласили на мероприятие профессиональный уличный театр «Странствующие куклы господина Пэжо». Их интерактивное представление «Саша спит» стало настоящим открытием для гостей. Актеры в образах юного Александра Сергеевича и заботливой Арины Родионовны, а также фантазийных персонажей из снов поэта, приглашали зрителей стать частью этого удивительного путешествия. Гости премьеры могли не просто наблюдать за происходящим, но и активно участвовать в представлении, погружаясь в волшебные сны поэта и открывая для себя его волшебный мир. Иммерсивное пространство также стало своеобразной выставкой эскизов художника фильма Игоря Шаймарданова. Эти работы позволили зрителям заглянуть за кулисы творческого процесса и увидеть, как рождается визуальный язык анимации.

Ксения Алферова, которая является организатором «Литературных посиделок», посвященных в том числе творчеству Пушкина, отметила, что создатели анимационного фильма подошли к проекту с большой любовью. «Это очень важно, — подчеркнула актриса. — Ведь в фильме показана одна из самых важных вех творчества поэта — его жизнь в Михайловском. Мне было любопытно пообщаться с молодежью после показа и узнать их мнение».

Многие из гостей, в том числе и артисты, приехали на премьеру с детьми, ведь фильм «Ай да Пушкин!» предназначен именно для семейной аудитории. Для юных зрителей были приготовлены особые подарки – пряники, покрытые глазурью с изображениями кадров из фильма. Некоторые маленькие гости так и не решились отведать угощения и забрали их домой на память, отметив, что им жалко есть такую красоту.

Помимо пряников, организаторы подготовили и другие тематические подарки: настенные календари, наклейки, закладки и книги. «Ай да Пушкин!» — это часть большого проекта, который мы называем вселенной Пушкина, — отметила режиссер проекта и автор книг Екатерина Гаврюшкина. — У нас есть еще 52-серийный фильм «Пушкин и Михайловское», который и вдохновил нас на создание полного метра, готовится к выпуску первая часть сериала «Пушкин и Кавказ». У нас появилось ощущение, что проект можно и нужно сделать более завершённым, глубоким, объёмным. Книги стали необходимым продолжением и органической частью этой новорожденной вселенной под названием «Пушкин и …». И в полнометражном фильме, и в мультсериалах, и в книгах нам было важно показать Пушкина не памятником, не бронзовым гением, а живым человеком. С эмоциями, сомнениями, внутренним ростом. Он искренний, любопытный, с ярким чувством юмора и самоиронией. Он умеет меняться, умеет быть тёплым и внимательным к близким».

Валерия Ланская подчеркнула важность семейного просмотра: «На фильм «Ай да Пушкин!» обязательно нужно идти всей семьей. Это не просто развлечение, а уникальный культурный проект, способный объединить поколения. В картине каждый найдет что-то особенное — и дети, и взрослые смогут открыть для себя что-то новое в творчестве Пушкина. К тому же это хороший шанс для маленьких детей, чтобы познакомиться с писателем и его произведениями. И это отличный способ провести выходной день в кругу близких».

Огромную симпатию у гостей мероприятия вызвал крестник Анжелики Кашириной 5-летний Ваня Тихомиров, который появился на премьере в цилиндре и пальто-крылатке, стилизованных под Пушкинскую эпоху. «Ваня прекрасно знаком с творчеством Александра Сергеевича, знает много интересных фактов из его жизни, с удовольствием читает и декламирует его стихи. Он был счастлив оказаться на премьере анимационного фильма, посвященного его любимому поэту, и остался в полном восторге от увиденного, — рассказала Анжелика Каширина».

Гостям мероприятия пришлись по душе и красочные фотозоны с персонажами из фильма, которые были установлены в атриуме музея. И дети, и взрослые делали снимки для соцсетей, делясь своими впечатлениями от премьеры с друзьями и подписчиками. Звездой вечера стал питомец продюсера проекта Игоря Гаврюшкина — очаровательная собака породы бассет-хаунд по кличке Шекспир. Этот милый четвероногий друг привлекал внимание своим добродушным нравом и необычной внешностью и с удовольствием позировал на камеру. Интересно, что именно Шекспир стал прототипом одного из персонажей фильма. Художник Игорь Шаймарданов использовал его образ при создании одного из четвероногих героев картины, что добавило особую изюминку в проект.

По завершению премьерного показа Игорь и Екатерина Гаврюшкины поделились своими впечатлениями и подчеркнули, что были рады реакции зрителей на фильм: «Главное, что мы услышали в зале, — искренний смех. Это и есть самое важное доказательство того, что у нас всё получилось. Люди выходили из зала с хорошим настроением, счастливые, с улыбкой. А значит — они вспомнили Пушкина, улыбнулись его строкам, и, может быть, даже прочувствовали, что Александр Сергеевич — есть в каждом из нас».