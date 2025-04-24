«Fashion People Awards» – одна из главных премий fashion-индустрии года

3 апреля на сцене ресторана «Подмосковные вечера» прошла XIV премия «Fashion People Awards». Торжественная церемония сопровождалось насыщенной программой и выступлениями любимых артистов.

На мероприятии собрались яркие и успешные звезды российского шоу-бизнеса, представители fashion и beauty индустрии, искусства, бизнеса и популярные инфлюенсеры.

Гостями премии «Fashion People Awards 2025» стали: Люся Чеботина, Ханна, Слава, Кети Топурия, Tasso, Анна Семенович, Лёша Свик, Екатерина Волкова, Денис Клявер, Жасмин, Катя Лель, Александра Савельева, Алексей Жидковский, Эвелина Бледанс, Нелли Ермолаева, Александр Шоуа, Жан Милимеров, KAYA, Наталия Власова, Гога Никабадзе, Ида Достман, Светлана Ермолова, Алла Крутая, DJ Twins Project и многие другие.

За музыкальное настроение на красной дорожке и welcome-программу отвечали DJ Twins Project. Церемонию открыл балет Аллы Духовой «Тодес». С музыкальными номерами выступили Ханна и Александр Шоуа, Лёша Свик, Слава и Анна Семенович, Денис Клявер и Александра Савельева с премьерой трека «Твой человек», Вирсавия, Жасмин, Катя Лель, ЛореДана, KAYA, Lona Bri, Сурен Платонов, Алина Секержицкая, Таня Тузова, Маша Шейх, Chepikk и Холла.

Ведущие церемонии – Юлия Костюшкина, Максим Привалов, Анна Покров, Константин Тарасюк и Мария Топчий. На протяжении всего вечера они вместе со звездными гостями вручали награды самым модным персонам страны.

Кульминацией вечера стал эксклюзивный торт, созданный звездными кондитерами Мариной и Максимом Синицкими.

В этом году награды получили более 40 ярких представителей из разных сфер.

Фотосъемку мероприятия осуществляли: Артём Кившарь, Максим Евмененко, Юра Морозов, Кирилл Немков и Катя Потапова.