В репертуар Московского Нового драматического театра возвращается драма «Три мешка сорной пшеницы»

Тридцатую годовщину Победы в далёком уже от нас XX веке Г.А. Товстоногов хотел отметить не просто очередным «датским» спектаклем для галочки, а настоящей, серьёзной работой, предельно честным разговором о Великой Отечественной войне. Он остановил свой выбор на повести В.Ф. Тендрякова «Три мешка сорной пшеницы» (1974). Позже вспоминал: «Мы рассчитывали на потрясение…» Не боясь того, что материалом для постановки должна стать проза, он лично, с помощью завлита Д.М. Шварц, написал инсценировку в жанре воспоминаний о войне. Главный герой, уже переживший послевоенное тридцатилетие, вместе с теми, кто сидел в зрительном зале Ленинградского БДТ, оглядывался на себя, в прошлом – комсомольского вожака Женьку Тулупова. Тендряков, которому эта идея очень понравилась, помог сочинить диалоги старшего и младшего Тулуповых для актёров Кирилла Лаврова и Юрия Демича. Потрясение случилось, спектакль имел невероятный успех: люди ехали из Москвы, других городов… Но сценическая жизнь его, к сожалению, была недолгой.

Сегодня, в преддверии празднования восьмидесятилетия Великой Победы «Три мешка сорной пшеницы» вновь ставит бывший ученик Товстоногова В.В. Долгачёв. И это не просто знак уважения, преемственности театральных поколений. Хотя художественный руководитель МНДТ не скрывает, что именно уроки Товстоногова сформировали его режиссёрское мировоззрение: «За весь первый курс, который я проучился в ЛГИТМиКе, Георгий Александрович появился на занятиях не более пяти раз. Но как раз эти встречи с ним заложили во мне режиссерский фундамент, без которого я вряд ли смог бы сделать то, что мне удалось в профессии. Именно его ясная и стройная трактовка Станиславского, которую он получил в 1930-ые годы, стала основой и моей педагогической деятельности…» Что касается «Трёх мешков…», это произведение Долгачёв считает наиболее уместным для того, чтобы театр мог выразить уважение и благодарность поколению победителей. Прежде всего – труженикам тыла, отдававшим фронту всё без остатка, и совершавшим ежедневный подвиг ради своих воинов и своей страны.

Вячеслав Долгачёв не взял за основу инсценировку БДТ, предпочтя сделать собственную версию вместе со своим завлитом – Е.В. Вихревым. В ней нет двух временных пластов и, соответственно, прямого диалога современности с прошлым, зато есть концентрация на другом: глубоком исследовании человеческого в человеке; внимание к самым острым проблемам нравственного выбора. Мысли, разговоры, поступки людей, действующих в повести, выходят за рамки ситуации, описанной Тендряковым, и это свойство автора – в фокусе режиссуры спектакля. Премьерный актёрский состав претерпел существенные изменения (напомним, первая редакция спектакля увидела свет в 2015 году), это вполне естественно, когда обновляется труппа. Однако два ключевых исполнителя (Евгений Рубин – Женька, Дарья Бутакова – Вера) останутся на своих ролях, повзрослевшие и набравшиеся опыта не только сценического, но и жизненного.

Рассказывает Дарья Бутакова:

– Все мы воспитывались и, надеюсь, будем воспитываться в бесконечном почтении к этому великому празднику. Конечно, мы уже не очевидцы, а лишь слушатели рассказов о военных событиях, и там трудно в полной мере осознать, через что пришлось пройти тому поколению. Мой дедушка был ребёнком в послевоенные годы, и выкапывал мёрзлую картошку, чтобы хоть что-то поесть… А моя бабушка родилась в 1942-м, и до трёх лет даже не ходила. И вот, когда она посмотрела этот спектакль (ещё при жизни, когда вышла первая редакция), вышла из зала… у неё стоял такой ком в горле, что она даже не могла произнести ни слова, чтобы не расплакаться. И я поняла тогда: если есть хоть один человек в зале, для которого это настолько важно, то нужно его играть. Пусть только даже для одного этого человека – всё равно. Первый выпуск был 10 лет назад, многое произошло в нашей жизни… и мы, артисты, с возрастом стали другими. Мне теперь, к примеру, сделался понятнее Митрофан, убивший из-за иконы. Для меня это удивительное открытие. Вообще, всё, что происходит на сцене, стало со временем как-то яснее, ближе и, если можно так выразиться, ещё актуальнее. Не знаю, говорит ли это о том, что самая восприимчивая публика тоже будет старшего возраста… поживём – увидим. Одно для нас бесспорно: о войне обязательно нужно помнить. И о фронтовиках, и о тех, кто делал всё, чтобы они вернулись, и им бы было куда возвращаться.

Подготовила Людмила СМИРНОВА,

Фото © Екатерина КУЛЕШОВА, предоставлено пресс-службой МНДТ