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ДомойМир театраВ репертуар Московского Нового драматического театра возвращается драма «Три мешка сорной пшеницы»

В репертуар Московского Нового драматического театра возвращается драма «Три мешка сорной пшеницы»

editor
By editor
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Дарья Бутакова (Вера) и Евгений Рубин (Женька)
Дарья Бутакова (Вера) и Евгений Рубин (Женька).

Тридцатую годовщину Победы в далёком уже от нас XX веке Г.А. Товстоногов хотел отметить не просто очередным «датским» спектаклем для галочки, а настоящей, серьёзной работой, предельно честным разговором о Великой Отечественной войне. Он остановил свой выбор на повести В.Ф. Тендрякова «Три мешка сорной пшеницы» (1974). Позже вспоминал: «Мы рассчитывали на потрясение…» Не боясь того, что материалом для постановки должна стать проза, он лично, с помощью завлита Д.М. Шварц, написал инсценировку в жанре воспоминаний о войне. Главный герой, уже переживший послевоенное тридцатилетие, вместе с теми, кто сидел в зрительном зале Ленинградского БДТ, оглядывался на себя, в прошлом – комсомольского вожака Женьку Тулупова. Тендряков, которому эта идея очень понравилась, помог сочинить диалоги старшего и младшего Тулуповых для актёров Кирилла Лаврова и Юрия Демича. Потрясение случилось, спектакль имел невероятный успех: люди ехали из Москвы, других городов… Но сценическая жизнь его, к сожалению, была недолгой.

Сегодня, в преддверии празднования восьмидесятилетия Великой Победы «Три мешка сорной пшеницы» вновь ставит бывший ученик Товстоногова В.В. Долгачёв. И это не просто знак уважения, преемственности театральных поколений. Хотя художественный руководитель МНДТ не скрывает, что именно уроки Товстоногова сформировали его режиссёрское мировоззрение: «За весь первый курс, который я проучился в ЛГИТМиКе, Георгий Александрович появился на занятиях не более пяти раз. Но как раз эти встречи с ним заложили во мне режиссерский фундамент, без которого я вряд ли смог бы сделать то, что мне удалось в профессии. Именно его ясная и стройная трактовка Станиславского, которую он получил в 1930-ые годы, стала основой и моей педагогической деятельности…» Что касается «Трёх мешков…», это произведение Долгачёв считает наиболее уместным для того, чтобы театр мог выразить уважение и благодарность поколению победителей. Прежде всего – труженикам тыла, отдававшим фронту всё без остатка, и совершавшим ежедневный подвиг ради своих воинов и своей страны.

Сцены из спектакля «Мешки»
Сцена из спектакля «Три мешка сорной пшеницы»
Сцены из спектакля «Мешки»
Сцена из спектакля «Три мешка сорной пшеницы»

Вячеслав Долгачёв не взял за основу инсценировку БДТ, предпочтя сделать собственную версию вместе со своим завлитом – Е.В. Вихревым. В ней нет двух временных пластов и, соответственно, прямого диалога современности с прошлым, зато есть концентрация на другом: глубоком исследовании человеческого в человеке; внимание к самым острым проблемам нравственного выбора. Мысли, разговоры, поступки людей, действующих в повести, выходят за рамки ситуации, описанной Тендряковым, и это свойство автора – в фокусе режиссуры спектакля. Премьерный актёрский состав претерпел существенные изменения (напомним, первая редакция спектакля увидела свет в 2015 году), это вполне естественно, когда обновляется труппа. Однако два ключевых исполнителя (Евгений Рубин – Женька, Дарья Бутакова – Вера) останутся на своих ролях, повзрослевшие и набравшиеся опыта не только сценического, но и жизненного.

Рассказывает Дарья Бутакова:

– Все мы воспитывались и, надеюсь, будем воспитываться в бесконечном почтении к этому великому празднику. Конечно, мы уже не очевидцы, а лишь слушатели рассказов о военных событиях, и там трудно в полной мере осознать, через что пришлось пройти тому поколению. Мой дедушка был ребёнком в послевоенные годы, и выкапывал мёрзлую картошку, чтобы хоть что-то поесть… А моя бабушка родилась в 1942-м, и до трёх лет даже не ходила. И вот, когда она посмотрела этот спектакль (ещё при жизни, когда вышла первая редакция), вышла из зала… у неё стоял такой ком в горле, что она даже не могла произнести ни слова, чтобы не расплакаться. И я поняла тогда: если есть хоть один человек в зале, для которого это настолько важно, то нужно его играть. Пусть только даже для одного этого человека – всё равно. Первый выпуск был 10 лет назад, многое произошло в нашей жизни… и мы, артисты, с возрастом стали другими. Мне теперь, к примеру, сделался понятнее Митрофан, убивший из-за иконы. Для меня это удивительное открытие. Вообще, всё, что происходит на сцене, стало со временем как-то яснее, ближе и, если можно так выразиться, ещё актуальнее. Не знаю, говорит ли это о том, что самая восприимчивая публика тоже будет старшего возраста… поживём – увидим. Одно для нас бесспорно: о войне обязательно нужно помнить. И о фронтовиках, и о тех, кто делал всё, чтобы они вернулись, и им бы было куда возвращаться.

Подготовила Людмила СМИРНОВА,
Фото © Екатерина КУЛЕШОВА, предоставлено пресс-службой МНДТ

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