Музей Мирового океана принял двухмиллионного посетителя

День 25 ноября 2025 года будет отмечен в истории Музея Мирового океана новым рекордом – впервые музей принял двухмиллионного посетителя. За весь прошлый год музей на всех своих объектах насчитал 1,9 млн посещений.

«Сегодня произошло важное событие, и мы рады, что Музей Мирового океана принял двухмиллионного гостя именно на борту НИС «Витязь», с которого и начинался музей. В этом году мы достигли такой отметки в посещаемости уже в ноябре, что говорит о популярности музея, его развитии и, конечно же, росте туристического потока в регион», – отметил генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк.

Двухмиллионным посетителем стала гостья из Москвы – Вероника Скалкина. В Калининград она приехала вместе с подругой Ксенией Чукиной.

«Мы с друзьями несколько раз в год приезжали в Калининград и даже не думали, что нам представится уникальная возможность запечатлеться в истории любимого города. Для нас это настоящий праздник! Мы каждый раз посещаем Музей Мирового океана. В этом году, остановившись в Балтийске и вдохновившись кораблями, мы решили завершить свое путешествие в морском музее, посетить «Витязь», и, как оказалось, вытянули счастливый билет», – поделилась впечатлениями Вероника.

Генеральный директор вручил гостье памятный сертификат двухмиллионного посетителя и абонемент на посещение объектов музея. После церемонии награждения капитан судна Владимир Фрадкин провел индивидуальную экскурсию по «Витязю», где рассказал о важных страницах в истории корабля науки и его вкладе в изучение Мирового океана.