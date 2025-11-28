Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииМузей Мирового океана принял двухмиллионного посетителя

Музей Мирового океана принял двухмиллионного посетителя

T1
By T1
16
двухмиллионный посетитель музея мирового океана
Фото: пресс-служба Музея Мирового океана

День 25 ноября 2025 года будет отмечен в истории Музея Мирового океана новым рекордом – впервые музей принял двухмиллионного посетителя. За весь прошлый год музей на всех своих объектах насчитал 1,9 млн посещений.

«Сегодня произошло важное событие, и мы рады, что Музей Мирового океана принял двухмиллионного гостя именно на борту НИС «Витязь», с которого и начинался музей. В этом году мы достигли такой отметки в посещаемости уже в ноябре, что говорит о популярности музея, его развитии и, конечно же, росте туристического потока в регион», – отметил генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк.

Двухмиллионным посетителем стала гостья из Москвы – Вероника Скалкина. В Калининград она приехала вместе с подругой Ксенией Чукиной.

«Мы с друзьями несколько раз в год приезжали в Калининград и даже не думали, что нам представится уникальная возможность запечатлеться в истории любимого города. Для нас это настоящий праздник! Мы каждый раз посещаем Музей Мирового океана. В этом году, остановившись в Балтийске и вдохновившись кораблями, мы решили завершить свое путешествие в морском музее, посетить «Витязь», и, как оказалось, вытянули счастливый билет», – поделилась впечатлениями Вероника.

Генеральный директор вручил гостье памятный сертификат двухмиллионного посетителя и абонемент на посещение объектов музея. После церемонии награждения капитан судна Владимир Фрадкин провел индивидуальную экскурсию по «Витязю», где рассказал о важных страницах в истории корабля науки и его вкладе в изучение Мирового океана.

Предыдущая статья
«Они потрясли мир. Дрю Бэрримор. Обещать – не значит жениться»
Следующая статья
Предпринимательская активность на рынке искусства продолжает расти

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru