Премьера клипа Антона Макрского в День памяти Сергея Есенина

28 декабря, в День памяти Сергея Есенина, состоится премьера клипа Антона Макарского, посвящённого великому русскому поэту.

Ранее, 26 ноября — в день своего юбилея, Антон Макарский представил музыкально-поэтический цикл на всех музыкальных площадка. Этот проект стал личным высказыванием Антона Макарского о поэзии, времени и внутренней тишине. Клип Антона Макарского о Сергее Есени открывает новую главу цикла.

Антон Макарский:

— Поэзия Есенина — это не про прошлое. Это про нас сегодняшних: уязвимых, ищущих, сомневающихся… Этот цикл — моя попытка честного разговора со зрителем и с самим собой.





Музыку к проекту написал композитор Олег Давлет Хан, объединив симфоническую глубину с современным звучанием. Оркестр симфо-электронной музыки ЭПСИЛОН создал многослойное музыкальное пространство, в котором классика дышит настоящим.



Режиссёр Дмитрий Бурлаков:

— Хотелось передать свое восприятие этого произведения, которое совсем не ассоциируется с тем Есениным, к которому мы привыкли. Надеюсь, мне удалось сохранить есенинскую хрупкость, когда красота и боль существуют одновременно….



Продюсер проекта — Виктория Макарская.



Премьера клипа в день памяти великого русского поэта — это точка соприкосновения эпох, где поэзия звучит не как воспоминание, а как живая необходимость. Когда прошлое вдруг становится будущим — и остаётся с нами.