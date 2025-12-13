Оплата публикаций

Премия им. Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино объявила победителей

Фото: Максим Коняев

В Арт-центре Института современного искусства состоялась торжественная церемония вручения четвертой Национальной премии имени Дзиги Вертова. Лауреатами стали короткометражная работа о реабилитации диких животных, монументальный труд об эволюции неигрового кино и документальная картина об Александре Емельяненко. В ходе церемонии были подведены итоги года в отечественном неигровом кино и отмечены ключевые тенденции развития отрасли.

Лучший фильм:

  • Емельяненко / 92 мин. / Россия / Режиссер Валерия Гай Германика.

Лучший дебют:

  • Инстинкт / 35 мин. / Россия / Режиссер Филипп Устинов.

Лучшая публикация:

  • Ольга Давыдова. Эволюция неигрового кино, или как смотреть документальные фильмы (Порядок слов, 2025).

Президент Гильдии неигрового кино и телевидения Алексей Ханютин: «Конкурс этого года отличался очень сильным составом участников. Мне понравились все три фильма, вошедшие в номинацию “Лучший фильм”. Как всегда тонкая, остроумная, изобретательная работа Алексея Федорченко. Превосходно смонтированная, легкая картина Юлии Сергиной с комедийными интонациями. А также, трагическая история бывшего чемпиона, которую нам рассказала Валерия Гай Германика. Это открытие характера, которого еще не было на нашем экране. Личности уникальной и типичной одновременно».

В рамках церемонии был представлен ежегодный обзор ключевых событий и трендов в отрасли. Среди позитивных тенденций 2025 года было отмечено увеличение источников финансирования документальных проектов. В то же время была отмечена необходимость дальнейшего усовершенствования системы проката и государственной поддержки документального кино, особенно в свете вызовов, стоящих перед индустрией.

Премия проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

