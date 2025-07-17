Рассекреченные документы о Потсдамской конференции представили на выставке в Музее Победы

15 июля в Музее Победы состоялось открытие выставки «Потсдам. Июль 1945». Временная экспозиция приурочена к 80-летию Потсдамской конференции, проходившей с 17 июля по 2 августа 1945 года. Представленные материалы подробно рассказывают обо всех этапах встречи лидеров трех стран антигитлеровской коалиции.

Впервые на выставке были продемонстрированы рассекреченные архивные документы Главного управления Генштаба ВС РФ. Эти материалы посвящены подготовке и проведению Потсдамской конференции. Так, в экспозицию вошли оцифрованные шифртелеграммы из Лондона «О расхождении между США и Великобританией в их политике относительно СССР» от 13.06.1945 года и «Сведения о вооруженных силах союзников» от 23.06.1945 года, спецсообщение о получении секретного документа «Возможности и намерения СССР в послевоенный период» от 12.07.1945 года, составленного спецслужбами США, и другие. Гости также могут посмотреть вышедший в 2025 году документальный фильм «Военная разведка. Аргументы Победы. От Ялты — до Потсдама».

«Уже не секрет, что большую роль в принятии выгодных для Советского Союза решений на Потсдамской конференции сыграла военная разведка. Сегодня имеются документы, которые были недавно рассекречены. Прежде всего, надо отметить следующее — эти документы говорят о том, что первые донесения от резидентов военной разведки из Вашингтона, из Лондона стали поступать в Кремль, в Москву уже в мае-начале июня 1945 года. В них содержалась важнейшая информация о том, что в Вашингтоне и в Лондоне прорабатываются вопросы, которые и Черчилль, и Трумэн планируют вынести на обсуждение на предстоящей конференции в Потсдаме. Очень важным для Сталина было знать позицию американского президента по вопросу советско-американских отношений, с какими мыслями и предложениями он едет в Потсдам. И в одном из спецдонесений ГРУ Сталину начальник ГРУ докладывал, что между американским президентом и высокопоставленными сотрудниками Госдепартамента, в том числе госсекретарем Стеттиниусом, имеются серьезные противоречия, и что Трумэн намерен серьезно провести «чистку» в Госдепартаменте, что и произошло. В этом же спецдонесении докладывалось о том, кого Трумэн планирует взять с собой на конференцию и какую позицию занимает по ключевым вопросам повестки дня», — подчеркнул историк Главного управления Генерального штаба ВС РФ доктор исторических наук Владимир Капистка.

На выставке также демонстрируются экспонаты из фондов Музея Победы. Эти материалы освещают интересные факты об участниках встречи и об обеспечении их безопасности. В центре выставки – скульптура Иосифа Сталина и бюст Уинстона Черчилля, подаренный Музею Победы посольством Великобритании. Посетители увидят подлинные свидетельства тех лет — документы и личные вещи представителей советской делегации. Например, дипломатический портфель Чрезвычайного и полномочного посла СССР в США Андрея Громыко, папку для доклада и наручные часы начальника штаба ВВС маршала авиации Федора Фалалеева, служебный пропуск на конференцию старшего помощника наркома иностранных дел СССР Бориса Подцероба.

«Во время встречи «большой тройки» были определены новые границы стран Европы и дальнейшая судьба Германии, выработана программа послевоенного мирового устройства. Также было принято решение о созыве Международного военного трибунала над военными преступниками, а СССР дал обязательство продолжить борьбу против милитаристской Японии», — отметили в Музее Победы.

Гости музея на Поклонной горе могут ознакомиться с протоколом и коммюнике конференции, планом для репараций и послевоенного уровня германской экономики в соответствии с решениями Берлинской конференции и другими документами. Особый интерес вызывает уникальный раритет — меморандум маршалу авиации Федору Фалалееву от командующего ВВС США генерала Генри Харли Арнольда о результатах стратегических бомбардировок Японии американскими ВВС. Документ был представлен в ходе конференции на встрече делегаций Советского Союза и США, на которой обсуждались детали последующего военного сотрудничества.

Экспозицию дополняют архивные фотографии, сделанные на Потсдамской конференции, в том числе известные снимки советского фотокорреспондента Евгения Халдея «Большая тройка» и «Потсдам», плакат Виктора Иванова «Так оно и будет» 1945 года, листовки и газетные статьи о Берлинской конференции.