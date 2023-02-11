Repulse и Winstrike прошли в финал фиджитал-турнира по Warface

На третьих Фиджитал Играх стартовали турниры по Warface и CS:GO в сочетании с лазертагом. Уже известны команды по Warface, которые завтра сразятся за трофей Phygital Flame и призовой фонд чемпионата.

По итогам квалификации, которая прошла в январе, на Игры были отобраны четыре команды из России: Winstrike, Awinaw, Repulse и MementoMori. В четверг их соперничество продолжилось. Они разыграли две путевки в финал.

В первом полуфинале игроки Repulse не оставили шансов Awinaw в Warface (11:2), и при таком счете их соперникам нужно было практически идеально провести матч по лазертагу, чтобы рассчитывать на общую победу. 28 киллов сделал -К4питанПаника-, который завершил цифровой этап с ADR 948,83.

Благодаря грамотной тактике в лазертаге Awinaw сократили отставание в счете до 5 очков — 8:13, но Repulse выиграли два раунда подряд и обеспечили себе место в финале.

«Это суперкруто. Мы поразбирали стратегии, получили невероятные эмоции. Такое командное единение! Это физическая нагрузка, превозмогаешь себя. Ты должен доиграть до конца, чтобы победить, хотя это тяжело. Мы смогли это сделать!» - радовался победе Леонид -К4питанПаника- Поздняков из Repulse.

«Когда мы узнали как будет проходить формат турнира, то удивились, потому что это впервые такое. Обычно мы играем, тренируемся и турниры заканчиваются. Здесь же нам предстоит сыграть и лазертаг, и в игре, но при этом это какое новшество, прям, интересно. Для меня физическая часть была сложной. Я на 7 месяцев просто спорт бросил, чувствую адскую боль в ляжках, а так все нормально, прикольно. Это здорово», - поделился мнением Вадим Ферева Рулёв из команды Repulse.

Вторым финалистом стала команда Winstrike. В матче с MementoMori они были точнее в цифровом этапе в Warface (11:6), показав классное умение контролировать карты. Физический этап в лазертаге завершился со счетом 10:10.

«Мы изучили карту, подготовились к ней, у нас пошла стрельба, а соперник не удивил. В лазертаге на тренировке мы проиграли им крупнее, а сегодня были собраны и показали другую игру. Стремимся к тому, чтобы побежать и в лазертаге, и Warface. Думаю, финал будет интересным. Постараемся победить», - сказал Вадим Джетфайер Зубрицкий из Winstrike.

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