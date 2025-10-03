Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииГосударственному музею-заповеднику А.С. Пушкина «Михайловское» сделали большой и ценный подарок

Государственному музею-заповеднику А.С. Пушкина «Михайловское» сделали большой и ценный подарок

editor
By editor
74
Гавриил Ладыженский. Александрово. Перед грозой. 1920—1930 годы. Из даров потомков Г.М. Ладыженского в фонды музея-заповедника «Михайловское»
Гавриил Ладыженский. Александрово. Перед грозой. 1920—1930 годы. Из даров потомков Г.М. Ладыженского в фонды музея-заповедника «Михайловское»

Собрание Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» пополнилось ценной, очень большой и цельной коллекцией из собрания семьи Ладыженских — потомков Евпраксии Вульф, одной из насельниц Тригорского, соседки и приятельницы ссыльного поэта по его родовому имению под Псковом.

Как сообщили в службе информации «Михайловского» со ссылкой на Ольгу Сандалюк, хранителя музейного фонда изобразительного искусства, щедрый дар поступил в заповедник от Никиты Ладыженского и его сестры Ирины Коровиной, внуков Гавриила Михайловича Ладыженского, который, в свою очередь, был внуком Евпраксии Николаевны — Зизи, как называли её домашние и Александр Сергеевич, посвятивший Евпраксии ряд стихотворений и строфы в «Евгении Онегине».

Гавриил Ладыженский, напомнили в музее, был видным русским, а затем советским военачальником, генерал-майором. Среди прочего он был неплохим художником-любителем, и в собрании музея до настоящего времени хранились три его полотна: «Вид Голубова», «Развалины церкви в Голубове» и «Пейзаж с песчаным берегом». Сейчас представители рода Ладыженских передали в Пушкинский Заповедник ещё четыре живописные работы: виды Голубова и Александрова конца 1920-х — начала 1930-х, а также два портрета. Помимо живописи музей получил богатую коллекцию графики 1924—1944 годов. Это 24 акварели с видами родового имения Ладыженских Тягущи в Порховском уезде Псковской губернии, вид Голубовского парка, датируемый 1944 годом, пейзажи с рекой Усьвой в Пермском крае, куда Гавриил Михайлович с женой эвакуировались из блокадного Ленинграда, и целая галерея семейных портретов.

«Гавриил Михайлович всю жизнь занимался живописью, и его картины сегодня составляют своего рода художественную летопись семьи, которой пришлось жить в трудное, переломное и трагическое время», — отмечает Ольга Сандалюк. — Для нашего музея эта коллекция имеет мемориальное значение: художник, потомок рода Вревских, в молодые годы часто бывал и жил в Голубове, Тригорском, Александрове, гостил в Михайловском, был знаком с Григорием Александровичем Пушкиным, сыном поэта. По просьбе Бориса Львовича Модзалевского он даже написал в 1926 году «краткую заметку» об этом знакомстве, и среди переданных музею предметов есть ксерокопия этой заметки».

Помимо картин потомки передали в музей большой массив фотографий, документов и рукописей из семейного архива. Несомненный исторический интерес, например, имеет дневник Г.М. Ладыженского за 1938 год.

Складень «Троица Новозаветная» (1917). Из даров потомков Г.М. Ладыженского в фонды музея-заповедника «Михайловское»
Складень «Троица Новозаветная» (1917). Из даров потомков Г.М. Ладыженского в фонды музея-заповедника «Михайловское»

«Но особо следует отметить переданный в составе коллекции трёхстворчатый серебряный складень с изображениями Троицы новозаветной, Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца, принадлежавший Ладыженскому, — рассказала хранитель. — Складень датирован 1917 годом. Это подарок Гавриилу Михайловичу от солдат 62-й пехотной дивизии, в которой он служил. На створках складня — краткая молитва: «Святителю отче Гермогене, моли Бога о нас!».

Все предметы, переданные музею в дар, составляют единую коллекцию, связанную с жизнью художника и военачальника Гавриила Ладыженского, — подчеркнули в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», добавив, что эта коллекция представляет художественную, историческую и культурную ценность и в целом может стать отдельным выставочным проектом.

Фото предоставлено пресс-слубой Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»

Предыдущая статья
Россияне назвали свои самые любимые зарубежные сказки
Следующая статья
В Москве состоялась церемония награждения победителей конкурса «Заводной апельсин 2025»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru