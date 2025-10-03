Государственному музею-заповеднику А.С. Пушкина «Михайловское» сделали большой и ценный подарок

Собрание Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» пополнилось ценной, очень большой и цельной коллекцией из собрания семьи Ладыженских — потомков Евпраксии Вульф, одной из насельниц Тригорского, соседки и приятельницы ссыльного поэта по его родовому имению под Псковом.

Как сообщили в службе информации «Михайловского» со ссылкой на Ольгу Сандалюк, хранителя музейного фонда изобразительного искусства, щедрый дар поступил в заповедник от Никиты Ладыженского и его сестры Ирины Коровиной, внуков Гавриила Михайловича Ладыженского, который, в свою очередь, был внуком Евпраксии Николаевны — Зизи, как называли её домашние и Александр Сергеевич, посвятивший Евпраксии ряд стихотворений и строфы в «Евгении Онегине».

Гавриил Ладыженский, напомнили в музее, был видным русским, а затем советским военачальником, генерал-майором. Среди прочего он был неплохим художником-любителем, и в собрании музея до настоящего времени хранились три его полотна: «Вид Голубова», «Развалины церкви в Голубове» и «Пейзаж с песчаным берегом». Сейчас представители рода Ладыженских передали в Пушкинский Заповедник ещё четыре живописные работы: виды Голубова и Александрова конца 1920-х — начала 1930-х, а также два портрета. Помимо живописи музей получил богатую коллекцию графики 1924—1944 годов. Это 24 акварели с видами родового имения Ладыженских Тягущи в Порховском уезде Псковской губернии, вид Голубовского парка, датируемый 1944 годом, пейзажи с рекой Усьвой в Пермском крае, куда Гавриил Михайлович с женой эвакуировались из блокадного Ленинграда, и целая галерея семейных портретов.

«Гавриил Михайлович всю жизнь занимался живописью, и его картины сегодня составляют своего рода художественную летопись семьи, которой пришлось жить в трудное, переломное и трагическое время», — отмечает Ольга Сандалюк. — Для нашего музея эта коллекция имеет мемориальное значение: художник, потомок рода Вревских, в молодые годы часто бывал и жил в Голубове, Тригорском, Александрове, гостил в Михайловском, был знаком с Григорием Александровичем Пушкиным, сыном поэта. По просьбе Бориса Львовича Модзалевского он даже написал в 1926 году «краткую заметку» об этом знакомстве, и среди переданных музею предметов есть ксерокопия этой заметки».

Помимо картин потомки передали в музей большой массив фотографий, документов и рукописей из семейного архива. Несомненный исторический интерес, например, имеет дневник Г.М. Ладыженского за 1938 год.

«Но особо следует отметить переданный в составе коллекции трёхстворчатый серебряный складень с изображениями Троицы новозаветной, Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца, принадлежавший Ладыженскому, — рассказала хранитель. — Складень датирован 1917 годом. Это подарок Гавриилу Михайловичу от солдат 62-й пехотной дивизии, в которой он служил. На створках складня — краткая молитва: «Святителю отче Гермогене, моли Бога о нас!».

Все предметы, переданные музею в дар, составляют единую коллекцию, связанную с жизнью художника и военачальника Гавриила Ладыженского, — подчеркнули в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», добавив, что эта коллекция представляет художественную, историческую и культурную ценность и в целом может стать отдельным выставочным проектом.

Фото предоставлено пресс-слубой Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»