Шопинг-тур начинается с выбора путёвки в Дубаи https://ht.kz/tours/uae-from-almaty. Между посещением The Dubai Mall и других торгово-развлекательных центров важно комфортно отдохнуть, подготовить стильный образ к шопингу, и отправиться за обновками.

Дубай – одна сплошная зона беспошлинной торговли, поэтому налог НДС неактуален благодаря tax free. Товары на всей территории ОАЭ не облагаются налогами при вывозе иностранными туристами. У туриста будет 90 дней, чтобы вывезти покупки без налога НДС по tax free. В том же The Dubai Mall установлены автоматы самообслуживания для оформления заявки на возврат денег после покупки в автоматическом режиме.

Такое отношение к налогу на товары со стороны правительства позволили сделать шопинг-туры в Дубай ещё привлекательнее – товары без налогообложения стоят на дешевле, чем большинстве городов мира. Например, если не учитывать скидки и распродажи, в ОАЭ делать покупки на 40% выгоднее, чем в России. Поэтому из Казахстана и России выгодно летать на шопинг-туры для покупки качественных брендовых товаров.

Где покупать?

В первую очередь посетите ТРЦ «The Dubai Mall» и ТЦ «BurJuman». Масштабы торгово-развлекательных центров, красота архитектуры, виды развлечений и количество магазинов вас поразит. Планируйте покупки на целый день, и даже за это время вряд ли удастся всё обойти, посмотреть все интересные места самых крупных торговых центров мира.

Просмотрите заранее список моллов в Дубае, чтобы успеть побывать в красивых местах, купить брендовые вещи, трендовые аксессуары, экзотические угощения. Помимо моллов и ТРЦ обязательно посетите хотя бы один рынок, чтобы насладиться местным колоритом, купить что-нибудь, и отправиться в отель.

Время работы магазинов

Открываются магазины около 10:00 и закрываются примерно в одинаковое время – 22:00. Если вы предпочитаете вечерний шопинг, некоторые торговые точки в туристических кварталах работают до 23-00-00:00. Круглосуточно работают только Dubai Duty Free, где можно круглосуточно делать покупки.

Между крупными торговыми центрами и отелями курсируют бесплатные шаттлы. Это комфортный транспорт, который доставит к нужной вам локации. Каждый год транспорт для перевозки гостей города обновляется, вскоре должны появится беспилотные шаттлы, которые будут бесплатно возить по городу туристов.

Для передвижения между ТРЦ и отелем можно использовать также такси и метро. Транспорт быстрый, современный и комфортный для поездок по столице ОАЭ. Так вам не придется тратить лишнее время на транспорт, лучше потратить это время на шопинг.

Совет: не планируйте шопинг на начало и конец месяца. В этот период местные жители получают зарплату, и спешат потратить заработанные дирхамы на одежду, аксессуары и другие товары. Планируя шопинг, например, на средину месяца, в ТРЦ и бутиках будет свободнее, сможете без спешки заниматься покупками. Поэтому выбирайте путёвки в Дубаи на этот период.

Какие товары покупать, цены?

Одежда и обувь. Оригинальную брендовую одежду и обувь можно купить дешевле на 40%, чем в России или Казахстане. В периоды распродажи выгода может достигать 70%.

Парфюмерия и косметика. Продукцию всех известных производителей парфюмерии можно купить со скидками 5-10% на новые ароматы. На продукцию из прошлых коллекций и серий бренды дают скидку – до 40%.

Украшения и ювелирные изделия. Арабское золото стоит дешевле, чем в России или Казахстане. При этом вы встретите изделия, выполненные в разных стилях: от традиционной классики до современных изделий, украшенных драгоценными камнями.

Ковры. Продукция из этой категории самая качественная в мире. Шерстяные, хлопковые и шелковые ковры ручной или машинной вязки можно купить со скидкой, если отправитесь за продукцией на рынок.

Кофе, экзотическая еда и деликатесы, табак. Для семьи и друзей из Дубая стоит привезти местные деликатесы, качественный кофе и табак. Обратите внимание на подарочные наборы и эксклюзивные деликатесы, которые раньше не пробовали.

Распродажи

Распродажи проводятся в формате фестивалей. Дубайский торговый фестиваль – ежегодное событие, которое любители шопинга не должны пропустить. Купить товары практически из всех категорий можно со скидками до 70%.

Участников фестиваля (распродажи) ждут развлекательные шоу, концерты и фейерверки. Любители экстремальных развлечений смогут побывать на конных скачках и боях быков.

Торговый фестиваль в Дубае – это массовая распродажа, в которой участвуют десятки торговых комплексов и свыше 6000 магазинов с разными товарами. Также в рамках фестиваля, например, на улице Аль-Сеф-стрит проводятся ночные распродажи одежды, аксессуаров и других товаров. С 22:00 до 03:00 можно продолжить покупать товары по сниженным оптовым ценам.

Летние распродажи

В период с конца мая по начала июня (месяц Рамадан) можно поучаствовать в летней распродаже – «Летние сюрпризы». На входах в магазины и бутики покупателей заманивают скидками до 70%. Однако, рассчитывать стоит на скидки до 30-50%. Во время «Летних сюрпризов» в торговых комплексах разыгрывают автомобили и крупные суммы денег.

Осенние распродажи

В конце ноября начале декабря в Дубае лучшее время для выгодных покупок ювелирных изделий и украшений. В течение всей недели распродажи приезжают представители мировых брендов ювелирных изделий, презентуют новую продукцию на выставках.

Рынки

Дубайские рынки работают точно по графику (с 08:00 до 19:00, обед с 13:00 до 16:00) и делятся на категории по товарам, которые реализуют. Поэтому вы встретите рынок специй, а также золотой, продуктовый, рыбный и текстильный рынки. Также есть универсальные рынки, например, Мурдиш-базар, на котором можно купить всё: обувь, фрукт манго и запчасти для автомобилей. В зависимости от типа товара, который ищите, отправляйтесь на конкретную торговую площадку.

Планируя шопинг-тур, заранее просмотрите и выберите путёвки в Дубай https://ht.kz/tours/uae-from-almaty. Между посещением бутиков и ТРЦ важно качественно отдыхать, смотреть обновки и планировать покупки на следующий день.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.