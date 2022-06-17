Лагман: польза и интересные факты

Лагман – национальное блюдо Узбекистана, сытное, полезное и питательное. Достаточно одной тарелки, чтобы утолить голод и надолго зарядиться энергией. Существует множество рецептов и вариантов приготовления. Все зависит от того, какие овощи есть под рукой. Обязательным ингредиентом является мясо. Это может быть баранина или говядина. Желающие экспериментировать готовят со свининой или курицей. Эти ингредиенты не сделают блюдо хуже.

Служба доставки братьев Васильчуков «Чайхона № 1» предлагает вкуснейший, ароматный лагман. Он хорошо подойдет к праздничному столу, дружеским посиделкам, в качестве обычного, повседневного обеда. В ресторанах братьев Васильчуков этот густой, сытный бульон готовят из сочной баранины. Традиционно добавляют овощи, домашнюю лапшу и устричный соус для экзотического вкуса. Дополняет блюдо азиатская пряность – бадьян.

Немного исторических данных

Первыми блюдо в его привычном виде варили представители мусульманских народов, а именно дунгане и уйгуры. Свое название этот наваристый бульон получил от слова «люман» (или «растянутое тесто» в переводе). Через время его стали смаковать в разных странах, так как народы часто мигрировали, нигде подолгу не задерживаясь. Так, лагман начали готовить в Узбекистане, вскоре он превратился в национальное блюдо этой страны. Позже его попробовали в Казахстане, Киргизии и других государствах.

Люди часто предпочитают заказать лагман, ведь им легко накормить всю семью. Со временем появилось множество разных вариантов приготовления, но набор ингредиентов примерно одинаков – мясо, овощи, лапша, приправы. Блюдо можно готовить на костре, тогда оно получается более пикантным. Оригинальный рецепт достаточно сложен, он требует много сил, поэтому есть много упрощенных вариантов.

В чем польза

Питательный, ароматный, наваристый бульон станет прекрасным основным блюдом на столе. Его лучше всего есть на обед, ведь он отлично насыщает и дарит заряд энергии, необходимый для всего остального дня. Лагман – это не просто густой суп. Неповторимый вкус баранины дополняет удивительный аромат пряностей. Добавляют и немного остроты.

Многие будут удивлены, но на самом деле данное блюдо нельзя назвать полноценным супом или бульоном. Это лапша, именно она является основным ингредиентом. Вкус зависит от того, покупное или домашнее тесто использовано. Набор ингредиентов также влияет на восприятие блюда. Можно использовать разные овощи, виды мяса, приправы, но лапша домашнего приготовления или магазинная должна быть обязательно.

Лагман полезен для организма. К бульону добавляют кинзу, петрушку, лук и другую зелень, обязательно используют овощи. Но каждый день его есть нельзя, ведь он не только питательный, но и калорийный. Также его не рекомендуется часто и в больших количествах употреблять людям, страдающим болезнями желудка. Лагман чаще заказывают к столу как праздничное блюдо или просто чтобы попробовать. Для повседневного употребления он не очень хорош.



100 грамм готового блюда содержат 38,9 г углеводов, 7,5 г жиров и 7,5 г белков. Если готовить его с домашней лапшой и жирным мясом, в 100 г будет 206 калорий. Их количество меняется в зависимости от ингредиентов и способа приготовления. Полезным лагман становится в основном благодаря овощам:

баклажан обеспечивает организм клетчаткой и пектином;

паприка и морковь – ценные источники каротина, множества витаминов;

кинза содержит много фолиевой кислоты и каротина;

петрушка – ценный источник витамина С;

зеленый лук насыщен фитонцидами.

Самый калорийный лагман – с бараниной. Это мясо само по себе достаточно питательное, потому достаточно одной тарелки, чтобы утолить голод надолго. Наименее калорийным бульон получится, если вместо баранины или свинины использовать курицу.

В Азии лагман – популярное праздничное блюдо. Оно имеет определенный символизм. Так, всегда смотрят на количество овощей в бульоне. Чем их больше, тем сильнее уважение хозяйки к гостям. В ресторанах братьев Васильчуков готовят вкуснейший лагман, который позволит перенестись в увлекательную экзотическую атмосферу восточных стран.

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