Выставка «Переплетения или Книга художника» стартует в музее Николая Островского

16 декабря 2021 года в музее Николая Островского (Тверская, 14) откроется выставка рукописных книг, созданных 32 художниками из России и зарубежья.

Всего на выставке будет представлено 56 экспонатов, выполненных с использованием ручных переплетов и современной кириллической каллиграфии.

Посетители смогут прикоснуться к уникальным книгам, созданным не писателями, а художниками, поучаствовать в мастер-классах и купить авторские подарки на Рождественской ярмарке.

В представленных экспонатах — уникальное сочетание метода и средства выражения: привычный холст художникам заменила книга, каллиграфия стала особой формой высказывания автора. Каждая книга — это приглашение погрузиться в мир художника. Спектр тем, волнующих авторов, простирается от путевых заметок и иронических выводов, до размышлений о времени или одиночестве.

Кроме арт-буков гостей выставки ждут:

Книги на плоскости: экспозиция холстов от каллиграфов, выполненных с помощью букв.

Интерактивные объекты: к примеру, один из них, «Консервы» — коллективная работа с множеством мини-буков, которые можно достать из огромной банки и подсмотреть, какие мысли «законсервировал» для себя тот или иной художник.

Мастер-классы по каллиграфии, ручным переплетам, наполнению и сборке арт-буков, на которых можно будет попробовать свои силы в работе пером и тушью, подписать новогоднюю открытку или унести с собой книгу, сделанную своими руками.

Ярмарка, на которой можно будет приобрести открытки, скетчбуки, новогодние игрушки и другие необычные вещи ручной работы

На открытии выставки выступит Екатерина Антокольская — виолончелистка, артистка Государственной академической симфонической капеллы России, солистка ГАМ-ансамбля, лауреат международных музыкальных фестивалей и член Международного Союза Музыкальных Деятелей. Прозвучат композиции из романтического репертуара Екатерины в её мастерском исполнении.

Выставка организована Государственным музеем — культурным центром «Интеграция» имени Николая Островского и арт-резиденцией «Классы каллиграфии Елены Алексеевой».

Выставка работает до 23 января 2022 года.

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