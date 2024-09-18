Театр «ОДЕОН» торжественно открыл свои двери и получил признание «Хрустальной Турандот»

Официальное открытие театра «ОДЕОН», а также торжественное открытие Малой сцены состоялось 17 сентября 2024 года. В экспериментальном режиме площадка начала работу менее года назад, но за это время на ней уже более 200 раз показали первый гастрономический мюзикл в России «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». Теперь «ОДЕОН» презентовал новый, не имеющий аналогов в России многофункциональный зал – Малую сцену.

На мероприятии собрались московская светская элита, а также представители культурной среды и бизнеса. На красной ковровой дорожке под прицелом камер оказались парикмахер, актёр, телеведущий Сергей Зверев, народная артистка РФ Ольга Прокофьева, хореограф и кинорежиссер Егор Дружинин, Dj Катя Гусева.

Шоу-программа началась еще на подступах к залу: зажигательное трио Monroe пригласило зрителей занять свои места за столиками и оценить музыкальные номера в исполнении Imperialis Orchestra. После саксофонной аранжировки «It’s My Life» Bon Jovi и «Toxic» Britney Spears зрители горячо приняли Диану Анкудинову, исполнившую «Wicked Game» Криса Айзека. Именно эта песня в 2019 году принесла тогда еще начинающей 15-летней звезде славу на шоу «Ты супер!». Следом с номером «Let Me Entertain You» Робби Уильямса выступил артист, продюсер Imperialis Orchestra Артемий Меньщиков. Словами песни он буквально пригласил на сцену ведущего вечера Александра Анатольевича и ознаменовал начало официальной части.

— Я рад приветствовать вас в нашем новом театре «ОДЕОН». Это новая яркая звезда на карте Москвы. Возможно, вы задаетесь вопросом, почему театр так называется? Я отвечу. Именно в одеонах древние греки ставили комедии и проводили вокальные состязания. Второе рождение это название пережило на стыке пост-модерна и ар-деко, в начале XX века, когда появились электротеатры — их тоже называли одеонами. Сейчас, когда и эти заведения остались страницей в истории, мы решили придать этому слову новое, современное содержание. Наш одеон — гастрономический. Мы стираем грани между оперой, балетом, кино и рестораном, и привносим в них нечто новое! А интерьер в стиле ар-деко — наша дань уважения прошлому. Спасибо всем, кто принял участие в воплощении этого невероятного проекта! – сказал генеральный продюсер театра Эдуард Ратников.

Торжественность момента поддержала народная артистка РФ Ольга Прокофьева. Поднявшись на сцену, она вручила Эдуарду Ратникову специальный приз от организаторов театральной премии «Хрустальная Турандот» — «Хрустальную розу» «За освоение нового театрального пространства».

– Это очень удачливый приз. Он предвещает много новых зрителей, новых успешных постановок, — заметила артистка.

Следом на сцену вышла режиссерско-постановочная группа мюзикла «Москва слезам не верит» – Владислав Кабанов и Максим Ахтямов из Stage Right.

– Это экспериментальный формат, и мы очень им гордимся. За время постановки спектакля театр «ОДЕОН» стал нашим домом, и сегодня мы распахиваем двери в этот дом для вас. Пусть и открывшаяся сегодня Малая сцена, и Большая сцена станут платформой для новых форматов, способной каждый день удивлять все новых и новых зрителей разнообразными шоу, — заявили они.

После презентаций партнеров театра — Sagrado Corp. и группа компаний Simple, — официальная часть вечера завершилась символическим забиванием монеты в новую Малую сцену. По традиции, этот древний ритуал предвещает театрам удачу, финансовое благополучие и успешные выступления.

– Этот театр многогранен, многофункционален, у него много миссий. Уверен, что все мы здесь не в последний раз, — заключил Александр Анатольевич.

В финале вечера гостей ждал специальный показ гастромюзикла «Москва слезам не верит» с авторским ужином от Pinskiy&Co – наглядная демонстрация возможностей театра.

Ольга Прокофьева высоко оценила и театр «ОДЕОН», и формат гастромюзикла:

– Я давно была наслышана о таком месте в Москве, и мои друзья уже здесь были неоднократно, меня не раз приглашали. Но мое рабочее время зачастую совпадает с временем проведения мероприятий здесь, поэтому совместить было трудно. Но сейчас, наконец, случился такой день, когда желания и возможности совпали.

Хорошо, что появилось новое место, которое зрители полюбили, которое дает возможность в наше непростое время чуть-чуть пообщаться, чему-то порадоваться, зарядить себя энергией на недельку-другую. Такие вечера людей объединяют.

Сергей Зверев отметил изящность сочетания всех элементов вечера:

– Театр занял ту нишу, которая никем не была охвачена. Огромное спасибо за шикарную постановку — мы получили большое удовольствие. И режиссерская, и сценарная работа, и музыкальные решения — все очень интересно, даже непредсказуемо. Гастрономическая история тоже прекрасно работает. Атмосфера театра очень сближает людей, все здесь на одной волне — значит, все составляющие сложились как надо!

Для меня быть здесь — еще и ностальгия. Я знаю это место еще с советских лет, чего здесь только не происходило за эти годы! И все так же интересно. Я рад тому, что в этом достойном месте возник театр.

Эдуард Ратников остался доволен открытием Малого зала:

Сегодня явно было то ли полнолуние, то ли парад планет, то ли Ретроградный Меркурий. Что-то явно произошло, сегодня у нас была лучшая публика! Ребята, мы благодарны вам за то, что вы сегодня сделали половину шоу. Это очень приятно и круто, мы были все вместе, и это чувство очень дорогого стоит. Важно, чтобы как можно больше людей получили ту искорку позитива, который наша команда воспроизводит снова и снова — каждый вечер.

Гастромюзикл

«МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» — это первый в России гастрономический мюзикл, совершенно новый формат развлечений и отдыха: всех зрителей ждет изысканный авторский ужин от Pinskiy&Co, яркое шоу бродвейского уровня, атмосфера светской вечеринки и танцы. Сидя за столиками, гости театра окажутся прямо в центре сюжета и станут не только зрителями, но и главными героями вечера.

В основе сюжета мюзикла — история любви Сони и Макса — молодых людей из небольшого провинциального города, мечтающих покорить столицу. Действие переносит зрителя в ностальгическую атмосферу Москвы эпохи великих надежд и начинаний. Влюбленные грезят о карьере на большой сцене, но Москва круто меняет их жизнь. Жизненные, но вместе с тем кинематографично неожиданные повороты сюжета не оставят гостей равнодушными.

Музыкальную основу шоу составляют хиты из репертуара ABBA, EAST17, Филиппа Киркорова, Андрея Губина, Юрия Шатунова, Юлии Савичевой, Люси Чеботиной, «Отпетых мошенников» и многих других в новых неожиданных аранжировках, в живом исполнении. Самое интересное, что они продолжают звучать и после спектакля – в ходе танцевальной программы, приглашая гостей потанцевать.

Малая сцена

Малая сцена будет выполнять одновременно две роли: Малая Сцена театра «ОДЕОН» и зал «ЗОЛОТО». Пространство многофункционально и легко трансформируется под любое мероприятие: конференцию, бизнес-ужин и другое.