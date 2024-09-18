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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваТеатр «ОДЕОН» торжественно открыл свои двери и получил признание «Хрустальной Турандот»

Театр «ОДЕОН» торжественно открыл свои двери и получил признание «Хрустальной Турандот»

editor
By editor
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театр-одеон

Официальное открытие театра «ОДЕОН», а также торжественное открытие Малой сцены состоялось 17 сентября 2024 года. В экспериментальном режиме площадка начала работу менее года назад, но за это время на ней уже более 200 раз показали первый гастрономический мюзикл в России «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». Теперь «ОДЕОН» презентовал новый, не имеющий аналогов в России многофункциональный зал – Малую сцену.

На мероприятии собрались московская светская элита, а также представители культурной среды и бизнеса. На красной ковровой дорожке под прицелом камер оказались парикмахер, актёр, телеведущий Сергей Зверев, народная артистка РФ Ольга Прокофьева, хореограф и кинорежиссер Егор Дружинин, Dj Катя Гусева.

Шоу-программа началась еще на подступах к залу: зажигательное трио Monroe пригласило зрителей занять свои места за столиками и оценить музыкальные номера в исполнении Imperialis Orchestra. После саксофонной аранжировки «It’s My Life» Bon Jovi и «Toxic» Britney Spears зрители горячо приняли Диану Анкудинову, исполнившую «Wicked Game» Криса Айзека. Именно эта песня в 2019 году принесла тогда еще начинающей 15-летней звезде славу на шоу «Ты супер!». Следом с номером «Let Me Entertain You» Робби Уильямса выступил артист, продюсер Imperialis Orchestra Артемий Меньщиков. Словами песни он буквально пригласил на сцену ведущего вечера Александра Анатольевича и ознаменовал начало официальной части.

— Я рад приветствовать вас в нашем новом театре «ОДЕОН». Это новая яркая звезда на карте Москвы. Возможно, вы задаетесь вопросом, почему театр так называется? Я отвечу. Именно в одеонах древние греки ставили комедии и проводили вокальные состязания. Второе рождение это название пережило на стыке пост-модерна и ар-деко, в начале XX века, когда появились электротеатры — их тоже называли одеонами. Сейчас, когда и эти заведения остались страницей в истории, мы решили придать этому слову новое, современное содержание. Наш одеон — гастрономический. Мы стираем грани между оперой, балетом, кино и рестораном, и привносим в них нечто новое! А интерьер в стиле ар-деко — наша дань уважения прошлому. Спасибо всем, кто принял участие в воплощении этого невероятного проекта! – сказал генеральный продюсер театра Эдуард Ратников.

хрустальная роза

Торжественность момента поддержала народная артистка РФ Ольга Прокофьева. Поднявшись на сцену, она вручила Эдуарду Ратникову специальный приз от организаторов театральной премии «Хрустальная Турандот» — «Хрустальную розу» «За освоение нового театрального пространства».

– Это очень удачливый приз. Он предвещает много новых зрителей, новых успешных постановок, — заметила артистка.

Следом на сцену вышла режиссерско-постановочная группа мюзикла «Москва слезам не верит» – Владислав Кабанов и Максим Ахтямов из Stage Right.

– Это экспериментальный формат, и мы очень им гордимся. За время постановки спектакля театр «ОДЕОН» стал нашим домом, и сегодня мы распахиваем двери в этот дом для вас. Пусть и открывшаяся сегодня Малая сцена, и Большая сцена станут платформой для новых форматов, способной каждый день удивлять все новых и новых зрителей разнообразными шоу, — заявили они.

После презентаций партнеров театра — Sagrado Corp. и группа компаний Simple, — официальная часть вечера завершилась символическим забиванием монеты в новую Малую сцену. По традиции, этот древний ритуал предвещает театрам удачу, финансовое благополучие и успешные выступления.

– Этот театр многогранен, многофункционален, у него много миссий. Уверен, что все мы здесь не в последний раз, — заключил Александр Анатольевич.

В финале вечера гостей ждал специальный показ гастромюзикла «Москва слезам не верит» с авторским ужином от Pinskiy&Co – наглядная демонстрация возможностей театра.

Ольга Прокофьева высоко оценила и театр «ОДЕОН», и формат гастромюзикла:

– Я давно была наслышана о таком месте в Москве, и мои друзья уже здесь были неоднократно, меня не раз приглашали. Но мое рабочее время зачастую совпадает с временем проведения мероприятий здесь, поэтому совместить было трудно. Но сейчас, наконец, случился такой день, когда желания и возможности совпали.

Хорошо, что появилось новое место, которое зрители полюбили, которое дает возможность в наше непростое время чуть-чуть пообщаться, чему-то порадоваться, зарядить себя энергией на недельку-другую. Такие вечера людей объединяют.

Сергей Зверев отметил изящность сочетания всех элементов вечера:

– Театр занял ту нишу, которая никем не была охвачена. Огромное спасибо за шикарную постановку — мы получили большое удовольствие. И режиссерская, и сценарная работа, и музыкальные решения — все очень интересно, даже непредсказуемо. Гастрономическая история тоже прекрасно работает. Атмосфера театра очень сближает людей, все здесь на одной волне — значит, все составляющие сложились как надо!

Для меня быть здесь — еще и ностальгия. Я знаю это место еще с советских лет, чего здесь только не происходило за эти годы! И все так же интересно. Я рад тому, что в этом достойном месте возник театр.

Эдуард Ратников остался доволен открытием Малого зала:

Сегодня явно было то ли полнолуние, то ли парад планет, то ли Ретроградный Меркурий. Что-то явно произошло, сегодня у нас была лучшая публика! Ребята, мы благодарны вам за то, что вы сегодня сделали половину шоу. Это очень приятно и круто, мы были все вместе, и это чувство очень дорогого стоит. Важно, чтобы как можно больше людей получили ту искорку позитива, который наша команда воспроизводит снова и снова — каждый вечер.

Гастромюзикл

москва слезам не верит - гастромюзикл

«МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» — это первый в России гастрономический мюзикл, совершенно новый формат развлечений и отдыха: всех зрителей ждет изысканный авторский ужин от Pinskiy&Co, яркое шоу бродвейского уровня, атмосфера светской вечеринки и танцы. Сидя за столиками, гости театра окажутся прямо в центре сюжета и станут не только зрителями, но и главными героями вечера.

В основе сюжета мюзикла — история любви Сони и Макса — молодых людей из небольшого провинциального города, мечтающих покорить столицу. Действие переносит зрителя в ностальгическую атмосферу Москвы эпохи великих надежд и начинаний. Влюбленные грезят о карьере на большой сцене, но Москва круто меняет их жизнь. Жизненные, но вместе с тем кинематографично неожиданные повороты сюжета не оставят гостей равнодушными.

Музыкальную основу шоу составляют хиты из репертуара ABBA, EAST17, Филиппа Киркорова, Андрея Губина, Юрия Шатунова, Юлии Савичевой, Люси Чеботиной, «Отпетых мошенников» и многих других в новых неожиданных аранжировках, в живом исполнении. Самое интересное, что они продолжают звучать и после спектакля – в ходе танцевальной программы, приглашая гостей потанцевать.

Малая сцена

Малая сцена будет выполнять одновременно две роли: Малая Сцена театра «ОДЕОН» и зал «ЗОЛОТО». Пространство многофункционально и легко трансформируется под любое мероприятие: конференцию, бизнес-ужин и другое.

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