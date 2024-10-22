Народный артист России, основатель Театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Юрий Александров

Российский государственный театр выступил в Сербии и Венгрии Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» представил зрителям Белграда и Будапешта полные сценические версии своих постановок.

Международные гастроли коллектива стали возможны благодаря поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Комитета по культуре Санкт-Петербурга, а также стремлению театра показать петербургскую вокальную и инструментальную школу. По итогам тура в Сербию и Венгрию, народный артист России Юрий Александров, художественный руководитель и основатель «Санктъ-Петербургъ Опера», и Евгений Малыгин, директор театра, поделились своим мнением о гастролях.

— Одной из недавних премьер театра была именно опера «Вампир», которую увидела и белградская, и будапештская публика. В Венгрии также были представлены «Искатели жемчуга» и гала-концерт. Почему был сделан именно такой выбор?

Юрий Александров: Причина кроется в том, что мы хотели показать наши возможности. Но эти постановки нельзя назвать главным достижением театра. Вершина — это не какой-то конкретный спектакль, а труппа, созданная за 38 сезонов. Наш театр не просто ставит редко исполняемые или забытые оперы, а также популярные произведения. Он воспитывает артистов новой формации.

Достижение нашего театра — это современный артист музыкального театра. Спектакли, которые мы показывали до этого в Сербии, ОАЭ, Франции, Греции, Эстонии и других странах, включая «Вампира», можно исполнить только высококлассной оперной труппой и выдающимися творческими силами. То же самое касается оперы «Искатели жемчуга» и даже гала-концерта — сложный материал и большая ответственность.

Программа гастролей включала три программы, каждая из которых уникальна. Первая — опера «Вампир» замечательного композитора Генриха Маршнера. Эта музыка несправедливо была забыта почти на 150 лет, и мы рады были представить ее публике Сербии и Венгрии. Кроме того, в нашей программе — «Искатели жемчуга» Бизе. Это произведение хорошо известно и любимо в Европе, и было выбрано по заказу Венгерской государственной оперы. Мы сами очень любим эту оперу, как и все творчество Бизе. Недавно наш театр исполнил мировую премьеру полной сценической версии его оперы «Иван Грозный», и, возможно, в будущем мы представим ее и в Будапеште, и в Белграде.

В качестве финала гастролей мы подготовили гала-концерт. В нем прозвучали мировые хиты, западная и русская классическая музыка. Мы показали все возможности наших артистов и оркестра, что, надеюсь, было очень интересно для публики Будапешта, которая еще не знакома с нашим театром. Это стало нашим прощальным подарком городу, который нас поразил своей архитектурой, погодой, кухней и театральной культурой.

— Гастроли театра прошли в рамках программы, приуроченной к 80-летию освобождения Белграда. Какие эмоции у Вас вызывает эта дата?

Юрий Александров: Мы, россияне, — братья с сербским народом. Вспоминая дату 80-летия освобождения от нацистских захватчиков, я думаю о том, что история циклична, и мы все вместе не должны допустить повторения ее темных страниц ради наших будущих поколений.

Директор Театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Евгений Малыгин

Евгений Малыгин: Эта дата вызывает у меня чувство и глубокой боли, и благодарности. Благодарности — к предыдущим поколениям, которые подарили нам жизнь! Боли — из-за того, сколько судеб было сломано, сколько страданий принесли события прошлого.

— Ваш театр уже много лет успешно сотрудничает с театром «Мадленианум». Даже в условиях пандемии и сложной международной обстановки Вы продолжаете посещать Белград и показывать спектакли. Что связывает Вас с этим театром?

Юрий Александров: Самое главное, что связывает меня с Сербией, — это люди, которых я считаю нашими братьями. Когда театр «Мадленианум» предложил мне сотрудничество как режиссеру, я с удовольствием согласился. Сначала была опера «Травиата», затем «Паяцы». Я чувствую себя в этом театре как дома. Каждый раз, когда есть возможность, мы стараемся поддерживать это сотрудничество теперь уже в формате гастролей. И в будущем мы планируем продолжать наше творческое взаимодействие.

Евгений Малыгин: В этом прекрасном городе, Белграде, у нас много друзей, коллег и поклонников. Недавно выяснилось, что даже в нашей российской соцсети ВКонтакте есть сербские фанаты, которые активно интересуются нашими планами на будущее: когда мы снова приедем, что привезем. Они обсуждают наши прошлые спектакли и те, которые мы показываем сейчас. Каждый визит в Сербию для меня как возвращение домой. Это культурный и духовный мост между Петербургом и Белградом.

— Сейчас гастроли в стране ЕС российского коллектива со спектаклями в полной сценической версии сложно себе представить. Однако у Вас все получилось. Оперы «Вампир» Генриха Маршнера и «Искатели жемчуга» Жоржа Бизе, а также гала-концерт прошли с 18 по 20 октября 2024 года в ответ на приглашение Венгерского государственного оперного театра в Санкт-Петербург в 2019 году. В чем кроется секрет такой заинтересованности венгерской публики в вашем коллективе?

Евгений Малыгин: Наши гастроли в Венгрии такой же культурный мост, о котором я уже говорил, но уже между Санкт-Петербургом и Будапештом. Столица Венгрии напоминает Петербург своей архитектурой, особенно модерном, и гуляя по улицам, чувствуешь себя как дома. Эти гастроли значимы не только для нашего театра — мы должны были открывать Eiffel Art Studios, новую сцену Венгерской государственной оперы, после того как договорились об этом еще в 2019 году. Однако гастроли не состоялись из-за пандемии. Все это время мы были в контакте, нас ждали. Я уверен, что после успешных гастролей мы продолжим наше сотрудничество и запланируем выступления и на исторической сцене Венгерской государственной оперы, которая недавно была отреставрирована.

Деян Савич, советник Президента Сербии по культуре

Для венгерских гастролей мы специально подготовили гала-концерт с участием дирижера Деяна Савича, советника Президента Сербии по культуре. Мы уже реализовали несколько проектов вместе, и я рад, что наша инициатива дала старт его работе в России. У маэстро уже были проекты в Самаре, скоро будет в Казани, и я уверен, что многие театры воспользуются возможностью поработать с этим замечательным музыкантом.

Что касается гастролей, я убежден, что каждый театр должен стремиться к тому, чтобы показывать свое искусство за пределами своей страны, популяризировать его. Наши гастроли в Венгрию доказывают, что российскую культуру невозможно отменить. У нас спросили, почему вы привезли не русскую классику, а привезли оперы европейских композиторов. Это такой, скажем так, культурный баттл с нашими коллегами из Евросоюза, потому что, как вы видите, довольно активно в репертуаре оперных домов по всему миру используется русская классика. Это и «Евгений Онегин», это и «Борис Годунов», и другие оперные шедевры. Поэтому мы решили ответить, что не только русская музыка есть в музыкальном пространстве нашей страны, но и европейская. И мы делом доказываем, что мы не отменяем европейскую музыку на территории России, что наша страна и наши зрители открыты миру.

Юрий Александров: Тут уместен ответ на вопрос, который нам часто задают: почему именно опера «Вампир»? Дело в том, что сейчас многие жаждут конфронтации, насилия, и я хотел бы затронуть эту тему через искусство. Сказочная история о вампире сегодня кажется даже ироничной, ведь целые страны становятся «кровопийцами». Поэтому для нас было важно привезти этот спектакль, приложив значительные усилия, как с нашей стороны, так и со стороны российских, сербских и венгерских властей. Мы первыми прорвали ту культурную блокаду, в которую попала Россия со стороны Евросоюза, и сделали это с полной ответственностью, осознавая значимость происходящего.

Первые, кто ломает «железный занавес», всегда сталкиваются с рисками. Для меня, как для художественного руководителя театра, очень важно, что именно наш театр — «Санктъ-Петербургъ Опера» — стал коллективом, проложившим культурный путь в Европу. Нам доверили эту ответственную миссию, и я надеюсь, что мы успешно с ней справились.