Современная жизнь без клининговых служб невозможна. Компании не в состоянии своими силами поддерживать чистоту, выполнять санитарные требования, предписания СЭС и ГОСТы по уборке в различных организациях, отраслях и сферах бизнеса.

Напряженный ритм жизни, необходимость постоянного профессионального роста саморазвития не оставляет частным лицам времени и сил на уборку своего жилья. Таким образом, роль клининговой компании становится столь же важной, как роль продуктового супермаркета в жизни москвича.

Однако найти идеальную клининговую компанию – задача не из простых. Не все клининговые службы, даже при достойном качестве услуг способны удовлетворить потребности конкретного клиента. Среди самых распространенных отказов: высокая цена, невозможность вызвать бригаду к конкретному времени, неспособность клинеров уложиться в срок, отсутствие необходимых дополнительных услуг.

Поэтому мы составили для вас рейтинг лучших клининговых компаний.

Выбирая лидеров, мы учитывали:

уровень цен;

оценку пользователей в Яндекс, Гугл, на сайтах отзовиков;

перечень оказываемых основных и дополнительных услуг;

оснащенность бригад;

качество работы клинеров;

способность компании подстроиться под запросы пользователей.

Cleaning Moscow

Контакты

Сайт клининговой компании: https://cleaning-moscow.ru/

Телефон: 8 (495) 797-71-80

Почта: zakaz@cleaning-moscow.ru

График работы колл-центра: 8:00-22:00

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Неделя клининга юр.лицам в подарок при заключении контракта на долгосрочное обслуживание.

Часто заказываемые услуги

Клининг офисов, коммерческих и нежилых помещений

Мойка окон, витрин, рекламных вывесок

Мытье фасадов альпинистами

Уборка квартир и загородных домов

Дезинфекция помещений

Химчистка мягкой мебели

Химчистка ковров, ковролина

Cleaning Moscow – одна из крупнейших клининговых компаний Москвы и Московской области со штатом свыше 2000 сотрудников, которая заслужила высший балл в нашем рейтинге. Часто входит в ТОП лучших клининговых фирм. Имеет два различных подразделения (одно – для обслуживания физических лиц, другое – юридических лиц) хорошо обученных и укомплектованных клинеров. Для обучения сотрудников сервис имеет собственный учебный центр, в котором проводится множество мастер-классов и обучающих программ как для новичков, так и для опытных сотрудников.

Фирма оказывает широкий спектр услуг. Собственный парк насчитывает более 100 единиц крупной техники для уборки улиц, прилегающей территории, больших помещений, вывоза снега, мусора. Также компания имеет в арсенале множество мелкого оборудования, которое позволяет полностью экипировать каждую бригаду, выполнить такие услуги, как:

шлифовка и полировка полов;

удаление шерсти домашних животных;

дезинфекция и санитарная обработка;

промышленный альпинизм;

эко клининг;

химическая чистка любой сложности;

очищение стен от пыли, в том числе, после ремонта и строительных работ;

уборка после пожара, затопления, прорыва канализации.

Чтобы подать заявку, достаточно указать телефон и имя. Оператор перезванивает в течение пары минут. Клининговая компания заключает договор с каждым клиентом независимо от объема и стоимости заказа. Работает по постоплате. Предоставляет гарантии на качество выполняемых услуг. Отвечает за сохранность имущества клиентов.

Преимущества:

Соблюдение ГОСТ, СанПиН, предписаний СЭС.

Использование профессиональной химии на основе натуральных компонентов с гипоаллергенными составами.

Собственное клининговое оборудование.

Высокий профессионализм клинеров.

Безупречный результат.

Материальная ответственность перед заказчиком.

Низкие цены, например, уборка квартиры стоит от 2650 руб.

Несколько стандартных тарифов на выбор и возможность собрать собственный набор услуг.

Фрешка

Контакты

Сайт клининговой компании: https://klining-freshka.ru/

Телефон: 8 (495) 146-62-02

Почта: info@freshka-cleaning.ru

График работы колл-центра 8:00 - 22:00

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Возможен выезд в течении 2 часов с момента оформления заказа

Часто заказываемые услуги

Генеральная, комплексная и ежедневная уборка квартир, коттеджей, дач

Клининг офисных помещений, ТРЦ, БЦ, общепитов, паркингов

Мытье оконного и балконного остекления

Химчистка мебели, ковровых изделий, штор на дому

Глубокая чистка твердых напольных покрытий

Дезинсекция

Дезинфекция санузлов и помещений

Отличная растущая клининговая компания для заказа уборки в среднем ценовом сегменте, работающая по Москве и Подмосковью. Не случайно попала на второе место рейтинга. Сотрудничество с ней удобно и для корпоративных клиентов, и частных лиц. Менеджеры компании по первому обращению готовы предоставить нужную информацию или оказать помощь.

Во Фрешка кроме уборки, мойки окон и химчистки, клиент может заказать мытье посуды, стирку белья, глажку одежды, уборку на мероприятиях, выведение насекомых, удаление неприятных запахов и другие сопутствующие услуги.

Наличие настоящих экспертов в области клининга, доступные цены, а также наличие поломоечных и роторных машин, делает Фрешку одним из наиболее подходящих вариантов для уборки бизнес-центров, торговых центров, специализированных медицинских учреждений, производственных цехов, помещений кухни ресторана и других зданий.

Клинеры компании – специалисты, на профессионализм, опыт и порядочность которых можно положиться. Мастера четко подбирают моющие средства, работают на совесть, отвечают за сохранность вещей клиента.

Преимущества:

Доступные цены от 33 руб/м2.

Калькулятор на сайте для самостоятельного расчета цены.

Всегда тщательно выполненная работа.

Возможность обеспечить выезд сотрудников в любой населенный пункт Московского региона.

Проверенные, безопасные для здоровья животных и их владельцев моющие средства из профессиональных линеек.

Собственное оборудование и инвентарь.

Строгий отбор сотрудников при приеме на работу.

Команда клинеров, которые прошли программы профильного обучения.

Достойная похвал работа клиентского отдела: менеджеры всегда идут навстречу клиентам, оперативно решают любые вопросы.

Материальная ответственность за имущество заказчика.

Регулярное обучение и повышение квалификации сотрудников.

Гестия

Контакты

Gestia-cleaning@mail.ru​

Тел.: 8 (800) 775-56-36

График работы колл-центра 9:00 - 22:00

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Прогрессивные скидки: при покупке абонемента на длительное обслуживание, компания предоставляет скидки от 15% до 35%.

Часто заказываемые услуги:

Генеральная уборка домов и квартир

Поддерживающая уборка офисов и других коммерческих помещений

Уборка перед выездом/въездом

Химчистка матраса

Химчистка дивана и кресла

Известный клининговый сервис с высоким рейтингом, который работает на результат.

Клинеры используют новейшие чистящие средства для удаления различных загрязнений, в том числе сложных пятен. При этом гарантируют, что очищаемым поверхностям препараты не повредят.

Хотя на сайте компании нет кнопок “уборка офисов” и “уборка нежилых помещений”, юрлиц Гестия обслуживает также хорошо, как и частных клиентов. Стоимость услуг для организаций рассчитывают отдельно.

Оператор быстро ответят на обращения, помогут оформить заказ или Бригада приезжает с полным набором средств для уборки. Привозит инвентарь и технику для уборки. Проводит подбор чистящих средств, выполняет сухую и влажную уборку с учетом пожеланий клиентов. Не оставляет грязи в труднодоступных местах.

Клиенты отмечают, что хозяин квартиры может оставить бригаду самостоятельно провести уборку. Причем клининг без личного контроля проходит не хуже, чем в присутствии заказчика.

Преимущества:

Работают в ночное время суток по предварительной договоренности.

Предоставляют скидки при покупке абонементов.

Пунктуальность сотрудников.

Пользуются собственными расходными материалами для профессиональной уборки.

Чистякофф

Контакты

https://ccc24.ru/

Тел.: 8 (499) 286-99-66

chistyakov1986@gmail.com

График работы колл-центра 8:00 - 22:00

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До 25% экономии на заказе услуг для постоянных клиентов.

Часто заказываемые услуги:

Клининг офисов.

Озонирование помещений.

Уборка квартир.

Мытье окон.

Химчистка мебели.

Чистякофф – клининговая служба с максимальным рейтингом в Яндекс. Позиционирует себя как клининг премиум класса. Сотрудничает с частными лицами и организациями. Достаточно много внимания уделяет безопасности клиентов во время оказания услуг.

Занимается популярными видами уборки. Может предложить перечень дополнительных услуг, хотя и не очень обширный. Однако клиент всегда может выбрать нужные: мытье люстр, чистка духовки и другой бытовой техники, мытье посуды.

Работает всего 5 лет, но уже приобрела репутацию компании, которой не страшны ни запущенные, ни очень запущенные помещения. Клинеры способны отмыть все, в том числе застарелые пятна любой степени сложности. Используют специальные средства для очистки натурального камня, кожи и других деликатных материалов. Вся химия, которую они применяют, безопасна для людей, детей, животных и окружающей среды.

Преимущества:

Безупречная чистота после уборки помещений.

Индивидуальный подход к клиенту.

Современные технологии уборки.

Применение безопасных чистящих препаратов в процессе уборки.

Оплата услуг только после проверки результата.

Оперативность и сжатые сроки выполнения заказов.

Братья Чистовы

Контакты

https://cleanbros.ru/

Тел.: 8 (495) 229-30-89

info@cleanbros.ru

График работы колл-центра 9:00 - 21:00

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В компании предусмотрены скидки 10% пенсионерам и людям с ограниченными возможностями

Часто заказываемые услуги:

Генеральная и поддерживающая уборка квартир.

Уборка после ремонта.

Генеральная уборка домов.

Клининг офисов.

Мойка окон.

Крупная клининговая компания с филиалами в 60 городах России. Оказывает услуги по основным видам клининга квартир и коттеджей. Убирает офисы и предлагает услуги химчистки.

Работники компании всегда дружелюбны и коммуникабельны, настоящие профессионалы. Убирают быстро, однако высокая скорость уборки нисколько не снижает качество. Причина в том, что клинеры используют современные моющие средства и инвентарь, знают все тонкости клининга, а на уборку больших площадей выделяют дополнительные человеческие ресурсы.

Чтобы сделать заказ, нужно заполнить форму. Заполнение занимает до пары минут. Следует отметить, что заполнив обязательные и дополнительные поля, заказчик помогает верно оценить точную стоимость услуг, избежать ненужных предложений.

Преимущества:

Возможность сэкономить деньги за счет низкой стоимости услуг от 1800 руб.

Наличие удобного мобильного приложения.

Высокая скорость работы клинеров.

Ответственное отношение к работе.

Надежные исполнители.

Proff Clean 24

Контакты

https://proffclean24.ru/

Тел.: 8 (495) 414-14-14

График работы колл-центра 9:00 - 21:00

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Скидки до 30% для постоянных клиентов

Часто заказываемые услуги:

Генеральная уборка квартиры.

Клининг офисных помещений.

Уборка после ремонта.

Мытье окон.

Проф Клин 24 клининговая компания, которая отлично подходит для решения регулярных задач по наведению порядка в квартирах и нежилых помещениях.

Принимает заказы как на разовую уборку, так на уборку по подписке. На сайте компании можно увидеть только 6 услуг по уборке, 2 услуги химчистки и мытье окон. Однако клиент может договориться о выполнении клинером дополнительных работ за отдельную плату или заказать комплекс “Все включено”, в который помимо генеральной уборки входят мытье посуды, глажка и пр. услуги.

Заказчики отмечают вежливость и высокую работоспособность клинеров, а также свежесть и чистоту после уборки даже запущенных помещений. Также пользователям нравиться, что с вопросами можно обращаться в чат. У оператора можно бесплатно получить консультацию о разных типах уборки, узнать про популярные услуги в режиме онлайн.

Преимущества:

Способность клинеров отмывать сложные загрязнения.

Доступные цены.

Оперативное решение любых вопросов.

Вежливый и трудолюбивый персонал.

Qlean

Контакты

https://qlean.ru/

Тел.: 8 (800) 500-56-38

feedback@qlean.ru

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Минус 20% от стоимости поддерживающей уборки после заказа генеральной.

Часто заказываемые услуги:

Генеральная уборка квартиры.

Уборка после ремонта.

Уборка в загородном доме.

Клининг офиса.

Мытье окон.

Qlean, Москва – клининговая компания, предлагающая основные, востребованные услуги с оптимальным перечнем работ по недорогой цене. Часто попадает в рейтинги лучших клининговых сервисов Москвы. Является одной из самых популярных клининговых компаний. Имеет высокую оценку в Яндекс.

Компания обещает качественную уборку опытными клинерами, устранение недочетов и и фиксацию цены на услуги до начала работы клинеров.

Qlean имеет бесплатное мобильное приложение для заказа услуг. После установки через AppStore или GooglePlay становится доступным управление заказами, отслеживания статуса заказа в реальном времени, возможность быстро связаться с менеджером. Кнопка со ссылкой расположена в футере сайта.

Преимущества:

Невысокая стоимость услуг.

Удобная система управления заказами через мобильное приложение.

Достойное качество услуг

Uborka House

Контакты

https://uborkahouse.ru/

Тел.: 8 (495) 999-24-25

info@uborkahouse.ru

График работы колл-центра 8:00 - 23:00

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Выезд в день звонка.

Часто заказываемые услуги:

Уборка жилых помещений

Клининг офисов и нежилых помещений

Срочная уборка

Химчистка мебели

Более 10 лет на рынке Москвы. Uborka House честным трудом завоевала расположение жителей столицы. Компания предлагает довольно большой список услуг и приятные цены. Но главное, может похвастаться честными работниками, которые в совершенстве владеют профессией и успешно применяют навыки при выполнении заказов.

Клиенты утверждают, что клинеры убирают очень достойно, не портят предметы интерьера. Оставляют после уборки только чисто убранное помещение и свежесть.

Преимущества:

Профессиональная химия известных производителей.

Собственное клининговое оборудование.

Учитывают особенности поверхностей и материалов, тщательно подбирая способ очищения.

Сжатые сроки выполнение заказа за счет большого штата сотрудников.

Проведение акций и скидок.

МСК Клининг

Контакты

https://mks-cleaning.ru/

Тел.: +7 (495) 023-82-16

mkscleaning@mail.ru

График работы колл-центра 9:00 - 22:00

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Индивидуальные условия для каждого клиента.

Часто заказываемые услуги:

Уборка после ремонта.

Генеральная уборка коттеджей.

Промышленный клининг.

Уборка складских помещений.

Крупная московская компания, предлагающая огромный спектр основных и дополнительных услуг для физлиц и организаций. Клининг не может похвастаться низкими ценниками, однако превосходное качество клининга, безопасные профессиональные моющие средства, значительный перечень работ в каждом тарифе, собственное клининговое оборудование полностью окупают затраты на услуги.

Качественную работу сервиса подтверждает множество положительных отзывов. По мнению заказчиков, МСК Клининг заслуживает доверия, так как сотрудники убирают чисто, удаляют даже сложные загрязнения. Не забывают мыть углы и труднодоступные зоны, бережно относятся к вещам клиента.

Преимущества:

Большой перечень услуг.

Эффективные чистящие средства с гипоаллергенным составом.

Собственное оборудование.

Обученные клинеры с опытом работы от 5 лет.

Работа на условиях официального сотрудничества.

Мистер Клин 24

Контакты

https://mrclean24.ru/

Тел.: +7 (495) 231‒03‒11

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Мойка любого количества окон за 5000 руб.

Часто заказываемые услуги:

Уборка коммерческой и некоммерческой недвижимости.

Химчистка мебели.

Озонирование воздуха.

Покос травы.

Мистер Клин – компания с отличным рейтингом, которая ориентируется на желания и потребности клиента. Обслуживает как физических, так и юридических лиц.

Сотрудники привозят на объект моющие средства, пылесосы, тряпки, губки, швабры и прочий инвентарь. Берутся за уборку запущенных и очень грязных объектов.

Хотя клининговая служба уступает многим конкурентам в количестве оказываемых услуг, клиенты практически всегда остаются довольны качеством и прозрачным ценообразованием.

Преимущества:

Уборку выполняют качественно.

Подробно объясняют из чего складывается стоимость услуги.

Дают советы по уходу за мебелью и сантехникой.

Контроль работы исполнителей.

Также мы представляем список клининговых компаний, которые вполне заслуживают доверия клиентов, но не вошли в рейтинг лучших сервисов по версии наших экспертов. Это Домовенок, Настенька, Хоум Клининг, Чистый Лис, Аннушка, СВ Клининг, CleanOn.

Каждая из этих компаний имеет свои плюсы и минусы, например, хороший прайс-лист или цены выше среднего, предоставление гарантий на уборку или приятные скидки, возможность оставить отзыв прямо на сайте и, благодаря этому, повлиять на качество уборки.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.