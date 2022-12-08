ТОП программ для создания мультимедийных презентаций [2023]

Хотите подготовить запоминающуюся видеопрезентацию для участия в конкурсе? В статье расскажем о трех бесплатных программах для создания презентаций, разберем их возможности, недостатки и приведем краткие инструкции. Чтобы ознакомиться подробнее, читайте полный гайд, как сделать мультимедийную презентацию, перейдя по ссылке.
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ФотоШОУ PRO
ФотоШОУ PRO – русскоязычная программа, благодаря которой пользователи создают творческие анимированные презентации. К набору слайдов можно добавлять музыкальное сопровождение и записывать голосовые комментарии, дополняя восприятие смыслов для зрителей. Работает на ОС Windows всех версий и не требовательно к ресурсам компьютера – ОЗУ 256 МБ, свободное место в 500 МБ, процессор (Intel/AMD) – 1 ГГЦ.
На слайды можно прикреплять видеоролики, клипарты, изображения, текст. Сохраняет видео в качестве Ultra HD с подготовкой для записи на DVD-диски. В библиотеке софта есть свыше 200 музыкальных композиций с free-лицензией, которые не блокируют ресурсы вроде YouTube.
Плюсы:
- подходит для людей любого возраста и уровня навыков;
- создание видеопрезентации за 5 минут по дизайнерским шаблонам;
- коллекция из 240+ спецэффектов для слайдов и пресетов к фото;
- поддерживает 30+ форматов для просмотра на любых устройствах и площадках;
- есть обучающие видеоуроки и русскоязычная техническая поддержка.
Минусы:
- пробный период – 5 дней;
- некоторые шаблоны покупаются отдельно.
Инструкция:
- Загрузите ПО и кликните по подходящему для вас варианту создания – с готовыми шаблонами или с нуля.
- Добавьте фотографии из своей библиотеки. Кликните по фото и в проигрывателе справа нажмите «Редактировать слайд».
- В открывшемся окне добавьте текст, видео, GIF, спецэффекты, клипарт и настройте подходящую для себя анимацию, цвета, размеры и другое.
- Просмотрите полученный итог и скачайте видеоряд, нажав «Файл» – «Сохранить как».
Prezi
Английская онлайн программа для видео презентаций. С ней можно создавать интерактивные впечатляющие выступления с приближением, отдалением и смахиванием страниц и объектов, словно спикер это делает руками. Презентация не ограничивается последовательностью слайдов, а представлена в виде бесконечного холста. Это позволяет переключаться во время представления на ту тему, которая больше всего интересует аудиторию.
В интерфейсе доступен бесплатный стоковый контент и большое количество пользовательских настроек анимации, цветовой гаммы и других параметров. Free-версия позволяет хранить на серверах только 8 ГБ контента. Снять ограничения стоит от 5$/мес.
Плюсы:
- большая коллекция шаблонов на любую тематику;
- много анимационных и интерактивных эффектов;
- можно вставлять видеофайлы по ссылке из YouTube;
- одновременная демонстрация спикера и слайд-шоу;
- многофункциональный редактор диаграмм, графиков, таблиц и аудиосопровождения.
Минусы:
- без знаний английского интерфейс будет сложно освоить;
- в базовом тарифе нет конфиденциальности, работу может увидеть кто угодно;
- некоторые стили текста не поддерживают русский язык.
Инструкция:
- Зарегистрируйтесь на сервисе и выберите тип шаблона.
- Дайте название презентации и поставьте галочку, что разрешаете просматривать работу всем в интернете. После кликните по «Continue».
- Редактируйте листы по своему желанию – добавляйте картинки, меняйте фон, стиль и цвет текста, настраивайте анимацию.
- В центре сверху нажмите на «Share», чтобы сохранить результат.
VideoScribe
Программа для создания презентаций имеет десктопную и онлайн-версию. Помимо большой библиотеки готовой графики и шаблонов, дает возможность художникам и дизайнерам рисовать собственные элементы с помощью мышки или планшета. К сценам можно добавлять музыку или готовую запись голоса, видеоролики и настраивать переходы. Также есть функции, чтобы увеличивать конкретный объект в масштабе до 1000%, вращать, задавать параметры перемещений.
Проекты экспортируются в Full HD на ПК, в свое облачное хранилище (DropBox, Google Drive) или с загрузкой сразу на YouTube. Подписка стоит 2860 рублей в месяц и открывает доступ ко всей библиотеке графических изображений, музыки и шрифтов. Также лицензия убирает вотермарк с контента и разрешает пользоваться софтом одновременно на разных компьютерах (рабочем, домашнем и т.д.).
Плюсы:
- более 8000 тематической графики для добавления на слайд;
- частое обновление объектов в коллекции сервиса;
- возможность рисовать собственные мультфильмы с нуля;
- регулировка цветовой гаммы, прозрачности, углов поворота и размеров;
- работает с AVI, MOV, MP4, JPEG, PNG, PPTX и другими форматами.
Минусы:
- триал-версия сроком на 7 дней;
- англоязычное меню;
- в пробной версии накладывает водяной знак на видеоряд.
Инструкция:
- Пройдите регистрацию на платформе и выберите веб-версию приложения.
- Найдите желаемый шаблон и щелкните по нему для продолжения.
- Исправляйте на листах текст, картинки, задавайте параметры анимации и многое другое.
- Для экспорта нажмите справа в углу на «Share» и выберите формат сохранения.
Итоги
В какой программе делать презентацию? Если вы владеете английским и хотите удивлять своим проектом аудиторию, попробуйте сервис Prezi. В случаях, когда вы знаете иностранный язык и хотите самостоятельно рисовать на слайдах, подойдет VideoScribe. Но если вы новичок и желаете быстро создавать впечатляющие слайд-шоу в формате видеороликов, рекомендуем ФотоШОУ PRO. Приложение русифицировано, имеет понятный интерфейс, большой набор эффектов и анимации.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.