ТОП программ для создания мультимедийных презентаций [2023]

Хотите подготовить запоминающуюся видеопрезентацию для участия в конкурсе? В статье расскажем о трех бесплатных программах для создания презентаций, разберем их возможности, недостатки и приведем краткие инструкции. Чтобы ознакомиться подробнее, читайте полный гайд, как сделать мультимедийную презентацию, перейдя по ссылке.

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ФотоШОУ PRO

ФотоШОУ PRO – русскоязычная программа, благодаря которой пользователи создают творческие анимированные презентации. К набору слайдов можно добавлять музыкальное сопровождение и записывать голосовые комментарии, дополняя восприятие смыслов для зрителей. Работает на ОС Windows всех версий и не требовательно к ресурсам компьютера – ОЗУ 256 МБ, свободное место в 500 МБ, процессор (Intel/AMD) – 1 ГГЦ.

На слайды можно прикреплять видеоролики, клипарты, изображения, текст. Сохраняет видео в качестве Ultra HD с подготовкой для записи на DVD-диски. В библиотеке софта есть свыше 200 музыкальных композиций с free-лицензией, которые не блокируют ресурсы вроде YouTube.

Плюсы:

подходит для людей любого возраста и уровня навыков;

создание видеопрезентации за 5 минут по дизайнерским шаблонам;

коллекция из 240+ спецэффектов для слайдов и пресетов к фото;

поддерживает 30+ форматов для просмотра на любых устройствах и площадках;

есть обучающие видеоуроки и русскоязычная техническая поддержка.

Минусы:

пробный период – 5 дней;

некоторые шаблоны покупаются отдельно.

Инструкция:

Загрузите ПО и кликните по подходящему для вас варианту создания – с готовыми шаблонами или с нуля. Добавьте фотографии из своей библиотеки. Кликните по фото и в проигрывателе справа нажмите «Редактировать слайд». В открывшемся окне добавьте текст, видео, GIF, спецэффекты, клипарт и настройте подходящую для себя анимацию, цвета, размеры и другое. Просмотрите полученный итог и скачайте видеоряд, нажав «Файл» – «Сохранить как».

Prezi

Английская онлайн программа для видео презентаций. С ней можно создавать интерактивные впечатляющие выступления с приближением, отдалением и смахиванием страниц и объектов, словно спикер это делает руками. Презентация не ограничивается последовательностью слайдов, а представлена в виде бесконечного холста. Это позволяет переключаться во время представления на ту тему, которая больше всего интересует аудиторию.

В интерфейсе доступен бесплатный стоковый контент и большое количество пользовательских настроек анимации, цветовой гаммы и других параметров. Free-версия позволяет хранить на серверах только 8 ГБ контента. Снять ограничения стоит от 5$/мес.

Плюсы:

большая коллекция шаблонов на любую тематику;

много анимационных и интерактивных эффектов;

можно вставлять видеофайлы по ссылке из YouTube;

одновременная демонстрация спикера и слайд-шоу;

многофункциональный редактор диаграмм, графиков, таблиц и аудиосопровождения.

Минусы:

без знаний английского интерфейс будет сложно освоить;

в базовом тарифе нет конфиденциальности, работу может увидеть кто угодно;

некоторые стили текста не поддерживают русский язык.

Инструкция:

Зарегистрируйтесь на сервисе и выберите тип шаблона. Дайте название презентации и поставьте галочку, что разрешаете просматривать работу всем в интернете. После кликните по «Continue». Редактируйте листы по своему желанию – добавляйте картинки, меняйте фон, стиль и цвет текста, настраивайте анимацию. В центре сверху нажмите на «Share», чтобы сохранить результат.

VideoScribe

Программа для создания презентаций имеет десктопную и онлайн-версию. Помимо большой библиотеки готовой графики и шаблонов, дает возможность художникам и дизайнерам рисовать собственные элементы с помощью мышки или планшета. К сценам можно добавлять музыку или готовую запись голоса, видеоролики и настраивать переходы. Также есть функции, чтобы увеличивать конкретный объект в масштабе до 1000%, вращать, задавать параметры перемещений.

Проекты экспортируются в Full HD на ПК, в свое облачное хранилище (DropBox, Google Drive) или с загрузкой сразу на YouTube. Подписка стоит 2860 рублей в месяц и открывает доступ ко всей библиотеке графических изображений, музыки и шрифтов. Также лицензия убирает вотермарк с контента и разрешает пользоваться софтом одновременно на разных компьютерах (рабочем, домашнем и т.д.).

Плюсы:

более 8000 тематической графики для добавления на слайд;

частое обновление объектов в коллекции сервиса;

возможность рисовать собственные мультфильмы с нуля;

регулировка цветовой гаммы, прозрачности, углов поворота и размеров;

работает с AVI, MOV, MP4, JPEG, PNG, PPTX и другими форматами.

Минусы:

триал-версия сроком на 7 дней;

англоязычное меню;

в пробной версии накладывает водяной знак на видеоряд.

Инструкция:

Пройдите регистрацию на платформе и выберите веб-версию приложения. Найдите желаемый шаблон и щелкните по нему для продолжения. Исправляйте на листах текст, картинки, задавайте параметры анимации и многое другое. Для экспорта нажмите справа в углу на «Share» и выберите формат сохранения.

Итоги

В какой программе делать презентацию? Если вы владеете английским и хотите удивлять своим проектом аудиторию, попробуйте сервис Prezi. В случаях, когда вы знаете иностранный язык и хотите самостоятельно рисовать на слайдах, подойдет VideoScribe. Но если вы новичок и желаете быстро создавать впечатляющие слайд-шоу в формате видеороликов, рекомендуем ФотоШОУ PRO. Приложение русифицировано, имеет понятный интерфейс, большой набор эффектов и анимации.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.