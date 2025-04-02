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В Музее Победы развернули национальные флаги России и Беларуси

editor
By editor
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россия беларусь флаги
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

В День единения народов, 2 апреля, в Музее Победы развернули главные символы стран – национальные флаги двух государств. В Зале Полководцев под государственные гимны представили два больших флага общей длиной 10 метров. Участниками торжественной церемонии стали кадеты школы № 491 г. Москвы.

С приветственным словом перед гостями выступили генеральный директор Музея Победы Александр Школьник, заместитель генерального директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Юлия Москвичева, председатель ДОСААФ Республики Беларусь Андрей Некрашевич.

«Хочу еще раз поздравить с этим замечательным праздником – Днем единения народов России и Беларуси. Для нас Беларусь – это братский народ. Кроме того, это страна, на которую в годы Великой Отечественной войны обрушился удар уже 22 июня 1941 года. Все мы чтим героический подвиг защитников Брестской крепости, о котором можно узнать в Музее Победы. Мы дружим с военно-историческими музеями Республики Беларусь и очень этим гордимся. Мы всегда рады видеть белорусских гостей у нас, в Музее Победы», — отметил Александр Школьник.

Продолжили мероприятие творческие выступления юных артистов из России и Республики Беларусь и интеллектуальная игра «КВИЗстория», посвященная истории и культуре двух дружественных государств.

День единения народов России и Белоруссии отмечается 2 апреля. В этот день в 1996 году был подписан договор о создании Сообщества России и Белоруссии. Это знаменательная дата в нашей общей истории, символизирующая важный выбор двух стран.

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