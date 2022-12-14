Участник группы «Moon Far Away» Алексей Шептунов: «Сейчас этническая музыка включена в общий мировой музыкальный контент и мировую музыкальную культуру более чем когда-либо»

Музыкальная группа «Moon Far Away» (MFA) (Архангельск, Россия) известна в мире и в России как коллектив, выведший древний фольклор Поморья на уровень глобальной мировой музыки и неофолк-сцены. Команда создана в 1994 году и основу репертуара MFA составляют обрядовые и лирические песни русских поморов, коренных жителей Архангельской области. Фактически это единственный в мире неофолк-коллектив, который использует в своей музыке подлинный фольклорный материал Русского Севера. Группа участвовала в десятках фестивалей, в том числе таких, как Сотворение Мира (Россия), Wave Gotik Treffen (Германия), Wroclaw Industrial Festival (Польша), Menuo Juodaragis (Литва), Isogaisa (Норвегия), Castle Party (Польша), Folk Summer Fest (Россия) и других. Евразийская медиа группа в рамках специального проекта, приуроченного к 2022-му году, объявленного Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, публикует серию эксклюзивных материалов. Сегодня наш гость – основатель музыкальной группы «Moon Far Away» Алексей Шептунов.

«Наш регион стал своеобразным хранилищем наиболее исторически архаичных форм традиционного русского фольклора, в том числе героического и духовного эпоса. Мы используем это наследие, в том числе сами записываем материал в фолк-экспедициях, я имею научную степень по фольклористике, и используем её в нашей музыке. Наш метод – оставлять сами песни неизменными и использовать приближённую к исходной манеру пения, включая этот материал в более современный музыкальный контекст. Последний представляет из себя, формально, европейский неофолк. Об особенности мелодики поморов говорить можно долго. Вопрос в том, что сама территория Архангельской области включает в себя несколько ярких фольклорных традиций. Песни юга региона, Устьян и Коношского районов, скажем, отличаются от северных – Пинеги, Мезени и Онеги. Одна из наиболее ярких традиций – Пинежская, это многоголосье, с использованием очень высоких женских голосов, а в плане репертуара – это изобилие длинных лирических и обрядовых песен со сложной полифонией», − объясняет Алексей Шептунов.

«Фольклор – это действительно ключ к национальному коду любого народа, если хотите – текст на национальную идентичность. Это глубиннейшая составляющая любой культуры, показатель и активатор самости человека. На мой взгляд, человек не может причислять себя к тому или иному народцу, если с ходу не вспомнит с десяток народных песен (я действительно так считаю). Ответ на вопрос о необходимости сохранения этнической музыки напрямую связан с тем, нужна ли человечеству всё ещё традиционная культура вообще», − заявил музыкант в эксклюзивном интервью для Евразийской медиа группы.

«Для кого-то этника – это просто формальное поле экспериментов после пресыщения академической музыкой или поп-культурой. Для кого-то сознательный поиск себя, своего Я, места в мире и национальной идентификации. А для кого-то – просто идеальная форма и звук для пьяных танцев. Глубина проникновения в этническую музыку тоже может быть самой различной – от восхваления китча и культурных штампов, сознательного углубления в псевдоэтническое фэнтези – до проникновения в глубины исполнительского мастерства традиционных форм, дальнейшего их развития. Сейчас этническая музыка включена в общий мировой музыкальный контент и мировую музыкальную культуру более чем когда-либо, после возникновения авторской музыки в принципе. Это не хорошо и не плохо – это просто объективные реальности постмодернизма, формально уравнивающего между собой различные культуры и формы наследия», − рассказал Алексей Шептунов.

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