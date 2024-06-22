Первый сезон проекта «Театр в кино» завершился аншлагом на премьере киноверсии спектакля «Я – Сергей Образцов»

21 июня первый сезон проекта «Театр в кино», который ярко стартовал в ноябре 2023 года с фильма-оперы «Пиковая дама», завершился оглушающим успехом. Премьера киноверсии одного из самых востребованных спектаклей театральной Москвы – «Я – Сергей Образцов» Театра кукол им. С. В. Образцова поставила красивую точку в финале сезона. В зале не было свободных мест, за происходящей на экране магией наблюдали зрители партера и балкона.

Исполнитель главной роли в спектакле Евгений Цыганов прибыл на площадку в прекрасном настроении, тепло общался со зрителями и раздавал плакаты с добрыми пожеланиями на автограф-сессии. Два этажа главной премьерной площадки страны заполнили поклонники артиста и ценители театрального искусства. С 21 июня каждый зритель страны даже в самых отдаленных от столицы регионах сможет увидеть Цыганова в роли великого кукольника Образцова на больших экранах — фильм вышел в широкий прокат и охватил более 200 кинотеатров в 60 городах России.

Премьеру посетили Евгений Цыганов, Екатерина Образцова, Юрий Муравицкий, Елена Булунова, Сергей Шумаков, Ольга Зинякова, Любовь Платонова, Александр Олешко, Таша Белая, Люси Пылаева и другие известные гости.

Перед показом фильма по красной дорожке прошли артисты с уникальными куклами спектакля, среди которых были заслуженный артист РФ Константин Дубичев, заслуженная артистка РФ Оксана Чабанюк, заслуженная артистка РФ Татьяна Сергеева, Александр Городиский, Александр Кузьмин, Венчислав Хотяновский, Донат Гильманшин, Екатерина Хворостенко, Ирина Осинцова, Ирина Федорова, Светлана Воронкова, Яна Михайлова, Янина Смоленская. Куклы были созданы по эскизам народного художника РФ Сергея Алимова. Зрители премьеры увидели эксклюзивную постерную выставку, посвященную закулисью театра, и личные и архивные фотографии Сергея Образцова.

На сцене премьерного зала киноцентра «Октябрь» состоялась церемония закрытия первого сезона проекта «Театр в кино», в ходе которой были подведены его промежуточные итоги. Начиная с ноября 2023 года и по июнь 2024 года на экраны вышло 11 релизов, которые увидели более 35 000 зрителей по всей стране. Жизнь первого сезона проекта «Театр в кино» освещали все ведущие СМИ страны, от ВГТРК и Первого канала до федералов, среди которых ТАСС, РИА, РБК, Коммерсантъ, Ведомости, Сноб, лайфстайл-лидеры VOICE, BURO, TimeOut и другие значимые издания и паблики, в которых в общей сложности вышло более 1500 публикаций с упоминанием проекта. «Театр в кино» вызывает интерес представителей киноиндустрии других стран и в следующем году будет представлен в ОАЭ, Республике Корее, Тайланде, Сербии, Армении и Республике Беларусь.

Киноверсию спектакля «Я – Сергей Образцов» со сцены главного зала кинотеатра «Октябрь» представили:

Евгений Цыганов, исполнитель главной роли: «Я действительно люблю этот спектакль, всегда с радостью иду в Театр Образцова. Для меня это особенное событие в жизни, потому что для нас с Екатериной Михайловной Образцовой это некий «семейный» акт. История со спектаклем произошла совершенно случайно, а случайности в жизни человека имеют огромное значение. Так что я хочу сказать спасибо этому событию, и пожелать вам тоже случайностей, которые будут золотом, а не мусором».

Екатерина Образцова, режиссер-постановщик спектакля, внучка великого кукольника: «Я ужасно волнуюсь. Но я волнуюсь, когда смотрю каждый свой спектакль. В театре я всегда могу что-то поправить, а здесь исправить я уже ничего не смогу, и это вдвойне волнительно. Как говорил Сергей Владимирович Образцов: “Счастье – это быть нужным”. Это огромное счастье, что вас сегодня здесь так много, и мы вам нужны».

Сергей Шумаков, директор и главный редактор телеканала «Россия-Культура»: «Сегодня важный для нас день, потому что станет ясно, зачем театр и телевидение встретились. Мы окажемся в одном из самых уютных и знаменитых театров страны. Я хочу, чтобы сегодня в кинозале вы пережили те же эмоции, которые мы когда-то пережили на премьере этого спектакля. Это было огромное счастье, потому что это было чудо».

Ольга Зинякова, продюсер проекта «Театр в кино», президент сети кинотеатров «КАРО»: «Спасибо всем зрителям и партнерам, которые прошли этот путь с нами. Совсем скоро нас ждет второй сезон. Мне кажется, если бы Сергей Образцов увидел сегодня то, как его куклы выходят на красную дорожку и проживают новую для себя жизнь, он бы радовался, чего и я вам желаю».

Любовь Платонова, генеральный продюсер телеканала «Россия-Культура»: «Я благодарю Театр Образцова и его директора Елену Николаевну Булукову. Надо сказать, что с директорами нам очень повезло. Телевизионной группе нужно много усилий, чтобы доказать, что мы имеем право прикоснуться к тому, что так просто изменить и ранить».

«Я – Сергей Образцов» — это кукольное путешествие через весь XX век; куклы создают образы маленького и взрослого Образцова. На фоне кадров исторической кинохроники и рисунков Сергея Образцова оживают в куклах легенды театра и кино: Любовь Орлова и Лидия Русланова, Чарли Чаплин и Леонид Утесов, Соломон Михоэлс и Федор Шаляпин, а также другие исторические знаменитости. Все они путешествуют через весь ХХ век и проходят по «ступенькам памяти» великого Образцова. Режиссером-постановщиком выступила заслуженная артистка России Екатерина Образцова. В 2023 году за воплощение образа Сергея Образцова на сцене Евгений Цыганов получил премию «Золотая Маска» в номинации «Лучшая работа актера».

Киноверсия постановки обеспечивает полное погружение в мир, существующий внутри спектакля, — многокамерная съемка и передовые технологии света и звука позволят увидеть и услышать то, что раньше было недоступно театральным зрителям.

Фото – Максим СУДОРГИН