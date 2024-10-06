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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваУличные программы Центра национальных конных традиций на ВДНХ посетили 120 тысяч человек

Уличные программы Центра национальных конных традиций на ВДНХ посетили 120 тысяч человек

editor
By editor
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центр национальных конных традиций вднх

В Центре национальных конных традиций на ВДНХ завершился сезон мероприятий под открытым небом. С мая по сентябрь включительно здесь проходили фестивали, выступления всадников, турниры по конкуру, шоу-выставки. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Свое мастерство показали представители 18 стран, среди которых Россия, Белоруссия, Турция, Малайзия. Соревнования и другие события под открытым небом посетили больше 120 тысяч человек», — рассказала Наталья Сергунина.

За прошедший сезон было организовано свыше 40 крупных мероприятий на свежем воздухе. В их числе — состязания по выездке и управлению конным экипажем, запряженным одной или несколькими лошадьми, конкурсы и познавательные игры для всей семьи.

Также состоялись международные соревнования по стрельбе из лука верхом. Они впервые прошли в России под эгидой всемирной федерации данного вида спорта. За звание лучших боролись всадники из восьми государств.

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