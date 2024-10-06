Уличные программы Центра национальных конных традиций на ВДНХ посетили 120 тысяч человек

В Центре национальных конных традиций на ВДНХ завершился сезон мероприятий под открытым небом. С мая по сентябрь включительно здесь проходили фестивали, выступления всадников, турниры по конкуру, шоу-выставки. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Свое мастерство показали представители 18 стран, среди которых Россия, Белоруссия, Турция, Малайзия. Соревнования и другие события под открытым небом посетили больше 120 тысяч человек», — рассказала Наталья Сергунина.

За прошедший сезон было организовано свыше 40 крупных мероприятий на свежем воздухе. В их числе — состязания по выездке и управлению конным экипажем, запряженным одной или несколькими лошадьми, конкурсы и познавательные игры для всей семьи.

Также состоялись международные соревнования по стрельбе из лука верхом. Они впервые прошли в России под эгидой всемирной федерации данного вида спорта. За звание лучших боролись всадники из восьми государств.