Актриса Яна Прыжанкова стала амбассадором благотворительного фонда «Гольфстрим»

Актриса поддержит инклюзивные проекты БФ «Гольфстрим» и примет участие в развитии социальной и благотворительной деятельности фонда.

«Стать амбассадором благотворительного фонда «Гольфстрим» серьезный шаг в моей жизни! Мне кажется важным проявлять доброту к другим людям везде, где это возможно! Фонд помогает детям и взрослым с особенностями развития быть максимально социализированными, и я вижу свою миссию в создание некого моста между подопечными фонда и обществом, которое должно стать достаточно просвещенным, чтоб научиться принятию и взаимодействию с такими людьми. Благодарю фонд за оказанное доверие! Будем творить добро вместе!», — рассказала актриса Яна Прыжанкова.

«Когда представители культуры присоединяются к нашим благотворительным начинаниям, они вносят в команду фонда не только свою креативность, но и большую энергию. Их присутствие и вклад делают нас сильнее, позволяя нам рассказывать нашу историю общественности более ярко и вдохновляюще. Вместе мы действительно можем сделать больше!», — прокомментировала президент фонда «Гольфстрим» Виктория Якимова.

пресс-релиз

В ближайших планах Яны – участие и поддержка проектов благотворительного фонда.

Яна Прыжанкова родилась и выросла в Уфе. После окончания школы сразу поступила на актерский факультет ГИТИСа, а в 2011 году окончила его мастерская Б.А. Морозова. В 2016 году Яна закончила Московский институт культуры по специальности «режиссер театрализованных представлений и праздников», а также магистратуру БГПУ им. М. Акмуллы по специальности педагог-хореограф.

С 2011 года Яна - востребованная и многогранная актриса, поющая и танцующая степ, московского театра «У Никитских ворот» под руководством Марка Григорьевича Розовского, а так же помощник художественного руководителя по творческим вопросам. Еще Яна - креативный директор компании «Gold Step Production», режиссер-постановщик театрализованных представлений и праздников, педагог ГИТИС по степу, сценарист. Создатель творческой лаборатории для детей и взрослых «Созидай». Член Союза театральных деятелей РФ.

Актриса играет во многих спектаклях театра «У Никитских ворот» («Анна Каренина. Lecture», «Братишки», «Будь здоров, школяр!», «Горе без ума», «... И цирк!!!», «Крутится, вертится шар...», «Любовь и голуби», «Лолита», «О, милый друг!..», «Три мушкетера» и многие другие. За роль Фанни Каплан в спектакле Фанни режиссера М.Г. Розовского Яна Прыжанкова была награждена Театральной премией газеты «Московский Комсомолец» 2021г. в номинации «Дебют».

Также Яна имеет Благодарность мэра Москвы С.С Собянина, за многолетнюю творческую работу в области культуры в городе Москве.

Яна уже приняла активное участие в деятельности фонда. Актриса участвовала в благотворительном аукционе в поддержку фонда в рамках ралли классических автомобилей «Из прошлого в будущее» и поддержала фонд на благотворительном вечере, посвященном 12-летию фонда.

Также в звездной команде благотворительного фонда «Гольфстрим» с июля 2023 года присоединилась актриса кино и театра «Ленком» Алиса Сапегина.

С марта 2023 года в команду амбассадоров фонда пришла телеведущая и актриса Алина Засобина.

С ноября 2022 года амбассадором фонда стала актриса театра, кино и озвучивания Лина Иванова. А с февраля 2022 года актёр театра и кино Илья Древнов.

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