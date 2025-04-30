В Центре «Зотов» открылась выставка, посвященная творчеству фотообъединений «Октябрь» и РОПФ

В Центре «Зотов» открылась выставка, посвященная творчеству участников фотообъединений «Октябрь» и РОПФ, существовавших до 1932 года. В обе группы входили яркие представители конструктивистской фотографии. На выставке будут представлены работы Александра Родченко, Бориса Игнатовича, Аркадия Шайхета, Якова Халипа и других фотографов из коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина, Музея кино, Музея Москвы, Мультимедиа Арт Музея, Москва, архива А. Родченко и В. Степановой, Галереи Люмьер и МИРА коллекции. Важное место в экспозиции займет художественная критика 1920–1930-х, показывающая, что искусство — это всегда дискуссия.

Вместе со становлением молодого советского государства в начале XX века художники начали вырабатывать новые подходы к созданию социалистического искусства. Язык фотографии также стремительно развивался, формировались базовые принципы репортажного фото, которое играло важную агитационную и пропагандистскую роль. Главным экспериментатором в этой области была фотографическая группа «Октябрь», обособившаяся от одноименного объединения художников-авангардистов. Фотографы «Октября» — Александр Родченко, Елеазар Лангман, Борис Кудояров, Борис Игнатович и другие — искали новые приемы и точки зрения: использовали необычные ракурсы, динамичную композицию, пытались увидеть целое через его части.

Идеологическим оппонентом «Октября» стало Российское объединение пролетарских фоторепортеров (РОПФ). РОПФовцы видели главную задачу развития советской фотографии в популяризации репортажа. На первый план выходило не художественное решение, а актуальность запечатленного на пленку события для партии. Но их работы также не были лишены выразительных средств и новаторских приемов. В группу входили Макс Альперт, Аркадий Шайхет, Семен Фридлянд, Яков Халип и другие.

В 1931 году главный журнал о фотографии «Советское фото» был переименован в «Пролетарское фото», что сразу определило его дальнейшую судьбу как рупора большевистской перестройки фотоискусства. С первого же номера между объединениями РОПФ и «Октябрь» началась «творческая дискуссия».

Эта выставка — попытка рассказать о последнем взлете конструктивисткой фотографии перед утверждением в советском искусстве метода социалистического реализма, завершившим все авангардные эксперименты. Фотографии двух групп, собранные в разделы «РОПФ» и «Октябрь», дадут представление о новом языке фотографии в 1920–1930-е и тех, кто его создавал несмотря на идейные и эстетические разногласия. Завершает экспозицию раздел «Финал», в котором будут представлены цитаты из критики каждой из групп, а посетители смогут решить, на чьей они стороне в этой «творческой дискуссии».

Посетитель сам решает, начать просмотр с творчества «Октября» или с РОПФа. При кажущейся возможности свободно выбирать свой путь, маршрут посетителя заранее предопределен — всех ждет встреча в зале с открытым финалом. Пространственное решение экспозиции подчинено кураторскому размышлению о путях развития изобразительного языка двух фотографических группировок и ключевому вопросу — существовало ли на самом деле между ними непримиримое противоречие. У залов, рассказывающих про творческое наследие фотогрупп «Октябрь» и РОПФ, зеркальная структура — внутри них расположены пять блоков с информацией про средства художественной выразительности, которые использовали фотографы. Каждому средству соответствует свой цвет: «Ракурс» — красный, «Косина» — зеленый и т. д. Такой ход позволяет сделать акцент на кураторской оптике, предлагающей взглянуть на полемику между «Октябрем» и РОПФом именно с точки зрения языка художественной и репортажной фотографии, оставив “за скобками” все словесные баталии.

Всего в экспозиции собрано более 110 экспонатов: от работ Родченко и Шайхета, ставших символами советской фотографии, до разворотов журналов с фото неизвестных широкой публике авторов, чьи снимки остались только на бумаге. Помимо фотографий будут представлены выпуски «Пролетарского» и «Советского фото», фотоальбомы, а также дореволюционная и советская фототехника.