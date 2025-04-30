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В Центре «Зотов» открылась выставка, посвященная творчеству фотообъединений «Октябрь» и РОПФ

editor
By editor
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Александр Родченко Из серии «Завод АМО». 1929. Архив А. Родченко и В. Степановой
Александр Родченко Из серии «Завод АМО». 1929. Архив А. Родченко и В. Степановой

В Центре «Зотов» открылась выставка, посвященная творчеству участников фотообъединений «Октябрь» и РОПФ, существовавших до 1932 года. В обе группы входили яркие представители конструктивистской фотографии. На выставке будут представлены работы Александра Родченко, Бориса Игнатовича, Аркадия Шайхета, Якова Халипа и других фотографов из коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина, Музея кино, Музея Москвы, Мультимедиа Арт Музея, Москва, архива А. Родченко и В. Степановой, Галереи Люмьер и МИРА коллекции. Важное место в экспозиции займет художественная критика 1920–1930-х, показывающая, что искусство — это всегда дискуссия.

Вместе со становлением молодого советского государства в начале XX века художники начали вырабатывать новые подходы к созданию социалистического искусства. Язык фотографии также стремительно развивался, формировались базовые принципы репортажного фото, которое играло важную агитационную и пропагандистскую роль. Главным экспериментатором в этой области была фотографическая группа «Октябрь», обособившаяся от одноименного объединения художников-авангардистов. Фотографы «Октября» — Александр Родченко, Елеазар Лангман, Борис Кудояров, Борис Игнатович и другие — искали новые приемы и точки зрения: использовали необычные ракурсы, динамичную композицию, пытались увидеть целое через его части.

Идеологическим оппонентом «Октября» стало Российское объединение пролетарских фоторепортеров (РОПФ). РОПФовцы видели главную задачу развития советской фотографии в популяризации репортажа. На первый план выходило не художественное решение, а актуальность запечатленного на пленку события для партии. Но их работы также не были лишены выразительных средств и новаторских приемов. В группу входили Макс Альперт, Аркадий Шайхет, Семен Фридлянд, Яков Халип и другие.

В 1931 году главный журнал о фотографии «Советское фото» был переименован в «Пролетарское фото», что сразу определило его дальнейшую судьбу как рупора большевистской перестройки фотоискусства. С первого же номера между объединениями РОПФ и «Октябрь» началась «творческая дискуссия».

Эта выставка — попытка рассказать о последнем взлете конструктивисткой фотографии перед утверждением в советском искусстве метода социалистического реализма, завершившим все авангардные эксперименты. Фотографии двух групп, собранные в разделы «РОПФ» и «Октябрь», дадут представление о новом языке фотографии в 1920–1930-е и тех, кто его создавал несмотря на идейные и эстетические разногласия. Завершает экспозицию раздел «Финал», в котором будут представлены цитаты из критики каждой из групп, а посетители смогут решить, на чьей они стороне в этой «творческой дискуссии».

Посетитель сам решает, начать просмотр с творчества «Октября» или с РОПФа. При кажущейся возможности свободно выбирать свой путь, маршрут посетителя заранее предопределен — всех ждет встреча в зале с открытым финалом. Пространственное решение экспозиции подчинено кураторскому размышлению о путях развития изобразительного языка двух фотографических группировок и ключевому вопросу — существовало ли на самом деле между ними непримиримое противоречие. У залов, рассказывающих про творческое наследие фотогрупп «Октябрь» и РОПФ, зеркальная структура — внутри них расположены пять блоков с информацией про средства художественной выразительности, которые использовали фотографы. Каждому средству соответствует свой цвет: «Ракурс» — красный, «Косина» — зеленый и т. д. Такой ход позволяет сделать акцент на кураторской оптике, предлагающей взглянуть на полемику между «Октябрем» и РОПФом именно с точки зрения языка художественной и репортажной фотографии, оставив “за скобками” все словесные баталии.

Всего в экспозиции собрано более 110 экспонатов: от работ Родченко и Шайхета, ставших символами советской фотографии, до разворотов журналов с фото неизвестных широкой публике авторов, чьи снимки остались только на бумаге. Помимо фотографий будут представлены выпуски «Пролетарского» и «Советского фото», фотоальбомы, а также дореволюционная и советская фототехника.

Александр Родченко Крылья. Из серии «Завод АМО». 1929. Архив А. Родченко и В. Степановой
Александр Родченко. Крылья. Из серии «Завод АМО». 1929. Архив А. Родченко и В. Степановой
Аркадий Шайхет. Фабрика-кухня, 1930. Предоставлено из коллекции Галереи Люмьер
Аркадий Шайхет. Фабрика-кухня, 1930. Предоставлено из коллекции Галереи Люмьер
Игнатович Б. В. Фотография. Первомай. СССР, Москва, 1931. Мультимедиа Арт Музей, Москва
Игнатович Б. В. Фотография. Первомай. СССР, Москва, 1931. Мультимедиа Арт Музей, Москва
Кармен Р.Л. Подъем стратостата «СССР-1». СССР, Московская обл., Коломна, 1933. Мультимедиа Арт Музей, Москва
Кармен Р.Л. Подъем стратостата «СССР-1». СССР, Московская обл., Коломна, 1933. Мультимедиа Арт Музей, Москва
Кудояров Б.П. Старт! СССР, Москва, 1932. Мультимедиа Арт Музей, Москва
Кудояров Б.П. Старт! СССР, Москва, 1932. Мультимедиа Арт Музей, Москва
Озерский Михаил. День авиации в ПКиО. Москва, 1933. Предоставлено из коллекции Галереи Люмьер. Музей Москвы
Озерский Михаил. День авиации в ПКиО. Москва, 1933. Предоставлено из коллекции Галереи Люмьер. Музей Москвы
Елеазар Лангман. Прыжок в воду. 1929. Архив А. Родченко и В. Степановой
Елеазар Лангман. Прыжок в воду. 1929. Архив А. Родченко и В. Степановой
Серия «24 часа из жизни семьи Филипповых». Шайхет А.С., Альперт М.В., Тулес С.И. и Н.Ф. Филиппов в заводском комитете за беседой с сотрудниками. СССР, г. Москва, 1931. Мультимедиа Арт Музей, Москва
Серия «24 часа из жизни семьи Филипповых». Шайхет А.С., Альперт М.В., Тулес С.И. и Н.Ф. Филиппов в заводском комитете за беседой с сотрудниками. СССР, г. Москва, 1931. Мультимедиа Арт Музей, Москва
Шайхет А.С. Вышки на воде СССР, Азербайджанская ССР, г. Баку, 1929. Печать Т. Исаевой. 2012. Мультимедиа Арт Музей, Москва
Шайхет А.С. Вышки на воде СССР, Азербайджанская ССР, г. Баку, 1929. Печать Т. Исаевой. 2012. Мультимедиа Арт Музей, Москва
Яков Халип. Памятник Ивану Федорову. Дирижабль СССР-В-6, 1935. Предоставлено из коллекции Галереи Люмьер
Яков Халип. Памятник Ивану Федорову. Дирижабль СССР-В-6, 1935. Предоставлено из коллекции Галереи Люмьер
Шайхет А.С. Пуск Балахнинского бумкомбината. Цех СССР, Нижегородская губ., г. Балахна, 1929. Печать Т. Исаевой. 2012. Мультимедиа Арт Музей, Москва
Шайхет А.С. Пуск Балахнинского бумкомбината. Цех. СССР, Нижегородская губ., г. Балахна, 1929. Печать Т. Исаевой. 2012. Мультимедиа Арт Музей, Москва
Яков Халип. Первый светофор на Арбате, 1934. Предоставлено из коллекции Галереи Люмьер
Яков Халип. Первый светофор на Арбате, 1934. Предоставлено из коллекции Галереи Люмьер
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