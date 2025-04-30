Книга «История папства» венгерского учёного Енё Гергея вышла в издательстве «КоЛибри»

В издательстве «КоЛибри» вышла книга венгерского историка, профессора Будапештского университета Енё Гергея «История папства».

Книга рассчитана на широкого читателя и охватывает 20 веков истории папской духовной власти и церковного государства от апостола Петра до Иоанна-Павла II. Гонения на первых христиан, борьба за инвеституру с германскими императорами, крестовые походы, авиньонское пленение, продажа индульгенций, инквизиция, Реформация и Контрреформация, религиозные войны – все победы и поражения, реформы, интриги, знаменитые буллы и Соборы, святые и грешники на папском престоле, всё это вы найдете в увлекательной и достоверной книге Енё Гергея.

Эта книга изначально была написана в 1982 году и потому была подвержена влиянию марксистского взгляда на исторический процесс. После распада социалистического блока автор, освободившись от жестких рамок исторического материализма, существенно переработал и дополнил ее текст, так что получилась фактически другая книга, не ограниченная идеологическими догмами. Новое издание также затрагивает более широкий промежуток времени до 1999 года (когда вышел оригинал второго издания).

«Эта книга уже выходила на русском языке в 1996 г. и пользовалась большим успехом. И автор был тот же, и название то же, и материал, в общем-то, тот же. И все-таки это была другая книга. Ту «Историю папства» написал профессор Будапештского университета им. Лоранда Этвеша, историк-марксист Енё Гергей, опираясь на методологию исторического материализма. Книгу, которую вы держите в руках, переписывал, исправлял, дополнял крупный венгерский историк Енё Гергей, не связывающий себя идеологическими догмами и положивший в основу своего подхода почерпнутый в Евангелии от Марка принцип «вязать и разрешать», он прослеживает историю папства в чередовании периодов сближения с мирской властью и борьбы с нею», – говорит переводчик книги Юрий Гусев.