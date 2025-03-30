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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Презентация книги Светланы Садыговой «Женские образы в сюрреалистических фотографиях Ман Рэя» в Галерее Люмьер

editor
By editor
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презентация в галерее люмьер
Фото © пресс-служба Галереи Люмьер

Монография культуролога Светланы Садыговой посвящена исследованию творческого метода одного из самых влиятельных фотохудожников ХХ столетия, яркого представителя сюрреализма, Ман Рэя (1890-1976). Несмотря на широкую известность художника, автор отмечает недостаточную изученность некоторых аспектов его творчества, в первую очередь — проблемы интерпретации женских образов в сюрреалистических фотографиях мастера.  Исследуя художественные приемы и техники создания женских образов, Светлана Садыгова уделяет особое внимание уникальным экспериментам Ман Рэя в области фотографии.

«В основу настоящего издания легла моя выпускная квалификационная работа „Женский образ в сюрреалистической фотографии: Ман Рэй“, успешная защита которой вместе с положительными отзывами специалистов придала мне смелости поделиться своими знаниями и впечатлениями с теми, кто хочет изучить тему сюрреализма, и кто только начал открывать для себя творчество легендарного мастера», — отмечает автор в предисловии.

Работа над книгой началась в год столетия сюрреализма, что подчеркивает ее актуальность и значимость для современного понимания этого направления в искусстве.

В монографии представлены как знаменитые работы Ман Рэя, такие как «Ли Миллер (соляризация)» (ок. 1930), «Поцелуй (рэйография)» (1922), «Скрипка Энгра» (1924), «Слезы» (1932), «Черное и белое» (1926), так и редкие фотографии. Среди них — три уникальных фотоотпечатка с манекенами, участвовавшими в Международной выставке сюрреализма в Париже (1938), из личной коллекции Светланы Садыговой.

Книга адресована широкому кругу читателей: коллекционерам искусства, исследователям визуальной культуры, историкам, фотографам и искусствоведам.

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