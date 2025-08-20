В кадре – фонтаны, павильоны и пруды: как прошел Всемирный день фотографии на ВДНХ

19 августа отмечается Всемирный день фотографии. Красивые снимки на память хочет унести с прогулки по Выставке каждый гость. В этот праздник фотографы ВДНХ щедро поделились секретами съемки ее топовых локаций.

ВДНХ — это настоящая находка как для профессиональных фотографов, так и для любителей фиксировать интересные моменты своей жизни и делиться снимками в соцсетях. Здесь историческая архитектура, фонтаны и фонари гармонично сочетаются с ландшафтными элементами и природной зоной.

Фотографы ВДНХ убеждены: чтобы снимок из семейного альбома рождал теплые воспоминания о посещении Выставки, в кадр должны попасть не только клумбы и деревья, но и какой-нибудь узнаваемый объект. Это позволит потом без геолокации определить, где сделано фото.

Например, таким элементом композиции часто становится купол павильона «Космос». Выразительные фотографии с куполом получаются с точки у кафе «Мороженое», расположенного рядом с павильоном. Если вы хотите снять павильон № 34 целиком, обратите внимание, что наиболее эффектные виды на него открываются со стороны самолета Як-42: в кадр попадает и величественный купол, и вытянутый корпус исторического павильона. А съемка из запрудной зоны, со стороны Музея кино, позволит объединить в одной панораме пруд, фонтан «Золотой колос» и сияющий купол «Космоса».

Посетителям Центра «Космонавтика и авиация» самые удачные места для съемки купола изнутри уже отметили на полу павильона в подкупольной зоне. А если учесть, что на закате солнечные лучи добавляют ярких бликов на стекло, можно сделать фотографии, которыми вы будете гордиться. Чтобы удачно снять детей во время экскурсии по Центру, советуем подняться на пандусы макета станции МИР — вся экспозиция и ее посетители будут как на ладони.

Один из самых фотогеничных символов не только ВДНХ, но и всей Москвы — фонтан «Дружба народов». Наши фотографы считают, что он прекрасен вне зависимости от ракурса, погоды и времени суток. Однако особенно яркими красками фонтан сверкает на закате, когда солнце садится за павильоном «Космос»: золотые статуи наполняются мягким теплым светом, а вода отражает переливающееся разными оттенками небо.

Интересно снимать как весь ансамбль фонтана, так и его детали крупным планом, каждый раз открывая новые элементы этого архитектурного шедевра. А есть такие «секретные» точки съемки, с которых «Дружба народов» вместе с другими знаковыми объектами Выставки образует шикарные композиции. Например, удачный ракурс открывается, если встать спиной к центральному павильону и спуститься по лестнице к фонтану: в кадр одновременно попадают павильоны «Казахстан», «Космос», «Узбекистан» и, конечно, сам фонтан «Дружба народов». При спуске по лестнице к фонтану со стороны павильона «Армения» в объективе будут сразу павильоны «Робостанция» и «Молдова», Останкинская башня, колесо обозрения и золотое сияние фонтана. А если пройти от павильона «Молдова» к ступеням, открывается впечатляющая перспектива на фонтан с центральным павильоном на заднем плане.

Прекрасное место для фотосессии — каскад Каменских прудов. Это живописная локация площадью более 10 гектаров, где лесопарковая зона гармонично сочетается с водной гладью и силуэтами архитектурных объектов. Архитектурная доминанта этой части Выставки — фонтан «Золотой колос» — располагается на третьем пруду. Этот объект, попадая в объектив фотографа, тоже становится маркером места — настолько он яркий и узнаваемый.

Чтобы сделать удачные снимки прудов и окрестностей, фотографы ВДНХ рекомендуют приходить пораньше, но учитывая режим работы фонтанов на ВДНХ. В утренние часы свет мягкий и рассеянный, людей мало, а еще в это время можно застать интересное зрелище — помывку фонтана «Золотой колос». Если направить объектив от амфитеатра на третьем Каменском пруду в сторону фонтана, получится красивое пейзажное фото, украшенное золотыми элементами колоса и затейливыми струями воды. А виды с лодочной станции оживляют яркие лодочки и отражение неба в пруду.

Если вы идете на ВДНХ за красивыми снимками, учтите еще одно важное замечание наших фотографов. Солнце в течение дня движется по левой стороне Выставки от арки Главного входа к павильону «Космос» и примерно за час до заката скрывается за высокими деревьями. Зная об этом, можно поймать нужный свет в нужном месте.