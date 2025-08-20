Эксмо анонсировало выход новой книги Виктора Пелевина

«Поражающие нас истории и песни, от которых выступают слезы, приходят не от людей. Даже их продавцы не знают, откуда они берутся. Но если они трогают твое сердце и тебе хочется увидеть впереди свет, это значит, что он уже горит у тебя внутри».

Издательство «Эксмо» анонсирует самую ожидаемую книгу сезона — новинку Виктора Пелевина. Рукопись уже сдана! Название и подробности сюжета будут сообщены позже.

Виктор Пелевин — известнейший российский писатель-постмодернист и лауреат множества литературных премий. В своих произведениях писатель использует идеи постмодерна и буддизма. Каждый год он выпускает новый роман, наполненный отсылками к текущей реальности и злободневными комментариями.