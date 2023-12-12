В Малом театре состоялась премьера фильма «Реальные места вымышленных героев»

У театра есть киностудия, и что может быть лучше фильма, подготовленного в год 200-летия со дня рождения их главного драматурга? Режиссёры, Алексей Дубровский и Денис Бродский, выбрали реальные места действия пьес Александра Островского.

Щелыково, набережная Кинешмы, конечно, Ярославский вокзал, с которого Александр Островский (Валерий Афанасьев) отправляется в путь, встречая по дороге своих же героев и персонажей. Драматурга уже нет с нами, но он есть, ибо вечны его Счастливцев и Несчастливцев – всегда они будут идти из Керчи в Вологду, и из Вологды в Керчь, всегда будут игрфать и умирать на сцене, любя искусство в себе и ненавидя фальшь. До последнего будет надеяться Лариса Огудалова на брак с Сергеем Сергеевичем Паратовым, а Меропия Давыдовна Мурзавецкая и Вукол Наумович Чугунов до самых седин проворачивать делишки. То неспешно, то быстро будет течь река Волга – тоже место действия многих пьес Островского, место прогулок и место забвения, место, где находит успокоение душа Катерины Кабановой.

Есть у Александра Островского и весенняя сказка – «Снегурочка», в музее-заповеднике «Щелыково» до наших дней течет родник, где растаяла прекрасная и наивная девушка. Всё в фильме сказочно, и всё – реально. Одно дело придумать характеры героев, выписать их, а вот встретить воочию? В кинематографе такое возможно. Наблюдает за ними Александр Островский немного издалека, поодаль, давая им выговориться, излить то, что на душе накопилось. Так и живут вместе и врозь – драматург и его дети – прекрасные и хитрые, практичные и несчастные, ищущие любви, спокойствия, покоя и жаждущие обогащения, разные, одним словом.

В фильме приняли участие: народный артист РФ Валерий Афанасьев, Сергей Еремеев, Александр Ермаков, Людмила Полякова, Ирина Муравьева, Владимир Дубровский, заслуженные артисты России Виктор Бунаков, Алексей Фаддеев, артисты Лидия Милюзина, Александр Волков, Мари Марк, Анна Шишкина, Екатерина Чаннова.

Марина АБРАМОВА