Школа дизайна открывает новый профиль магистратуры Visual Studies

Осенью 2024 года в Школе дизайна стартует новый профиль магистратуры Visual Studies, не имеющий аналогов в высшем образовании в России. Программа обучения, составленная ведущими специалистами арт-индустрии, сфокусирована на глубоком исследовании визуальной культуры и особенностях работы с художественными проектами различных форматов.

Visual Studies или «Визуальные исследования» — новое научное направление, анализирующее современную визуальную культуру как многосоставный междисциплинарный феномен. Образовательная программа в Школе дизайна представляет собой синтез историко-теоретических и практических блоков с актуальными идеями и концепциями, рассматривающими развитие искусства в глобальном контексте. Магистерский профиль рассчитан на то, чтобы выпустить новое поколение сотрудников культурных институций, умеющих проектировать выставки, продюсировать междисциплинарные проекты и создавать пространство смыслов.

«Visual Studies — относительно недавно вошедшее в академический обиход междисциплинарное направление исследований. Оно находится на стыке истории искусства, критической теории, философии, культурологии, социологии. В фокусе внимания visual studies — а значит, и нашего профиля — визуальный мир настоящего и прошлого во всех его разнообразных проявлениях», — говорит куратор профиля Дарья Пыркина.

Ключевым направлением обучения будет формулирование, а впоследствии и реализация под руководством наставников проектов различных форматов: от лонгридов и медиапроектов до выставок и фестивалей. Visual Studies рассматривает институциональные и независимые исследования в комплексе, акцентируя внимание на важности понимания культурного наследия, современного искусства, традиций и принципов сайт- и тайм-специфичности.

«”Это — выставка, а выставка может быть много чем”, — сказал один известный куратор. И действительно, выставка показывает произведения, но и сама является произведением, она является формой мышления и форматом исследовательской работы, она приобщает к эстетическому опыту, но и сама есть машина по эстетизации опыта, она есть особое отделенное от реальности пространство, но призвана к жизни с тем, чтобы что-то в реальности изменить. Впрочем, выставка и в самом деле может быть еще много чем...», — размышляет о специфике своего курса теоретик искусства, куратор, главный редактор «Художественного журнала» и будущий преподаватель дисциплины «Феноменология выставки» Школы дизайна НИУ ВШЭ Виктор Мизиано.

Новый профиль магистратуры готовит специалистов широкого спектра, которые смогут работать как в арт-институциях, так и вести независимые проекты. Одна из главных задач — подготовить студентов к динамично развивающимся условиям в культурной среде, научить ориентироваться в мире искусства и инфраструктуре институций, мыслить на несколько шагов вперед.

Поступление на магистратуру Visual Studies в 2024/25 учебном году будет проходить в несколько этапов: на основе анализа портфолио, включающего в себя мотивационное письмо и описание реализованных проектов, и собеседования с приемной комиссией. Нам важно, чтобы студенты были заинтересованы в обучении, максимально вовлечены в образовательный процесс, а также были погружены как в исторический контекст, так и в актуальную культурную повестку. Все вступительные испытания запланированы в онлайн-формате.