В Мелитополе открылась первая в России авторская студия RUTUBE для блогеров

RUTUBE (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») при поддержке Российского военно-исторического общества (РВИО) и Киностудии им. Николая Данилевского открыл первую в России собственную авторскую студию для блогеров. Расположилась она на территории исторического парка «Россия – Моя история» в Мелитополе (Запорожская область). Любой человек, будь то опытный профессионал или новичок, сможет, используя современное оборудование, бесплатно снимать свой контент — от подкастов до мини-шоу.

«Мы все время находимся в поиске новых авторов, талантливых увлеченных людей, которые усилят нашу команду. Приход RUTUBE в Мелитополь неслучаен. Уверен, благодаря нашей инициативе, которая была поддержана Российским военно-историческим обществом и Киностудией им. Николая Данилевского, начинающие и опытные авторы, смогут приобрести или отточить навыки создания качественного контента, воплотить свои креативные идеи в жизнь и поделиться своими историями с постоянно растущей аудиторией видеоплатформы», –– отметил генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров.

Первый заместитель Губернатора Запорожской области – руководитель Администрации Губернатора и Правительства Запорожской области Оксана Вьюник рассказала: «Эта студия открыта при поддержке Губернатора Запорожской области. И сделано это для того, чтобы молодежь могла воспользоваться возможностью и донести до всего мира свое видение, свою правду, свое понимание. Как говорит Евгений Витальевич, на сегодняшний день интернет важен в жизни не только молодёжи, а вообще всех людей, все пользуются интернетом, и каждый из нас может взять оттуда разную информацию. Кто возьмет оттуда плохую информацию, будет ей руководствоваться и пользоваться. Кто возьмет оттуда какие-то научные исследования, он будет грамотнее. Кто возьмет оттуда правду, он будет владеть силой правды и так далее. То есть каждый из нас получает из интернета то, что он там ищет. А также у нас есть возможность, как руководства, влиять на то, чтобы в интернете как можно было больше правды и позитивных новостей. И поддерживалась наша с вами история, чтобы никакие иностранные СМИ и информация в интернете не влияли на нас с вами как на россиян, как на гордость нашего будущего».

Совместно с партнером проекта – Российским военно-историческим обществом –авторы смогут принять участие в создании интересных просветительских проектов. Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко сказал, что открытие студии – это новые уникальные возможности для молодежи, которая живёт в интернете, в подкастах, в виртуальном пространстве. «Очень важно, чтобы это пространство было заполнено правильным смыслом, чтобы был просветительский по своему содержанию контент. Мы с вами понимаем, что на территориях Новороссии и Донбасса, к сожалению, очень много утерянных знаний, некоторые даже и не появлялись, причём умышленно. Мы в ходе своего просветительского десанта РВИО в прошлом году выяснили, что уровень знаний и понимания не только истории России, а всего исторического процесса в целом, и истории Украины, кстати говоря, очень низкий. Поэтому в этой сфере – непаханое поле, там нужно заниматься с молодым поколением, рассказывать об истории Отечества, о подвигах, о героизме, о генетическом коде победителей, который всегда был в России. Для этого нам действительно нужны современные подходы. Новая студия должна достучаться до сердец и умов нашей молодежи. Если эта функция будет исполнена, значит, всё не зря», — подчеркнул Николай Овсиенко.

Говоря о запросе региона на такой формат взаимодействия с аудиторией, исполнительный директор Киностудии им. Николая Данилевского Мокей Русинов отметил: «Ещё до открытия студии мы начали получать вопросы от местных блогеров и тех, кто хотел бы начать делать свой просветительский канал в Интернете. Интерес, безусловно, есть. Значит, все должно получиться. Как говорил великий философ Николай Данилевский, условие выживания русской цивилизации – развитие самобытности. Открытие студии для блогеров RUTUBE в сотрудничестве с Российским военно-историческим обществом – как раз об этом, о сохранении уникального русского кода в широком смысле».

Студия станет местом встречи авторов контента с известными учеными, просветителями, журналистами, планируется организовывать курсы и мастер-классы по основам журналистики и кинематографии, телемосты и авторские шоу.