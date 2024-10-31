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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Музее Москвы открылась выставка «Мангазейский морской ход: технология открытий»

editor
By editor
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поморский баркас

Фото © Пресс-служба Музея Москвы

В Музее Москвы открылась выставка «Мангазейский морской ход: технология открытий», которая рассказала о путешествии команды «Товарищества поморского судостроения» по старинному торговому пути из Архангельска в Мангазею и об истории освоения Сибири в XVI–XVII веках. Посетителям представили поморский карбас «Матера» — он был построен по старинной технологии без гвоздей летом 2023 года во дворе Музея Москвы. Именно на нем в 2024 году команда судостроителей, путешественников, ученых и художников отправилась по торговому пути в пушную столицу Сибири XVII века — Мангазею.

«Мангазейский морской ход», по которому шла активная торговля пушниной, проходил от Северной Двины через Белое, Баренцево и Карское моря, через Канинский и Ямальский волоки (сухопутные участки между реками и озерами, по которым волокли баржи и лодки) по Обской губе и реке Таз до Мангазеи — первого русского города за Полярным кругом в Западной Сибири, основанного в 1601 году. Этот опорный пункт морского пути развивался очень быстро и поражал средневековых путешественников своим богатством. Но он процветал недолго — в 1619 году движение по «Мангазейскому морскому ходу» было официально запрещено, город настигли сильные пожары. Все это заставило людей покинуть это место и забыть о нем надолго, но не навсегда.

В 2024 году под парусами и на веслах карбаса «Матера» участники экспедиции «Мангазейский морской ход» прошли 3 тысячи километров путем средневековых первопроходцев. На выставке посетители смогут увидеть не только «Матеру», но и подробнее узнать об экспедиции — в экспозиции будут представлены фотографии, фильмы и артефакты, найденные в ходе путешествия.

Проект «Мангазейский морской ход — Плавучий лекторий» был реализован АНО «Товарищество поморского судостроения», которое занимается сохранением культуры традиционного судостроения и мореплавания Русского Севера, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив совместно с Министерством культуры Архангельской области и Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М.В. Ломоносова. Также проект «Мангазейский морской ход — Музей на палубе» реализуется победителем конкурса «Креативный музей» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Выставка «Мангазейский морской ход: технология открытий» была организована при поддержке Международного культурно-просветительского проекта «Великий северный поход. Арктика как искусство», приуроченного к 500-летию истории освоения и развития Северного морского пути. Он представляет эволюцию Северного морского пути — от идеи северо-восточного прохода до национальной транспортной коммуникации XXI века.

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