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ДомойМоскваВ Музее Победы открылась выставка, посвященная 80-летию встречи на Эльбе

В Музее Победы открылась выставка, посвященная 80-летию встречи на Эльбе

editor
By editor
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Фотокопия. Снимок сюжетный. Встреча командира американского патруля лейтенанта Уильяма Робертсона (справа) и командира взвода 173-го стрелкового полка лейтенанта Александр Сильвашко. Фото предоставлено пресс-службой Музея Победы, Москва
Фотокопия. Снимок сюжетный. Встреча командира американского патруля лейтенанта Уильяма Робертсона (справа) и командира взвода 173-го стрелкового полка лейтенанта Александр Сильвашко. Фото предоставлено пресс-службой Музея Победы, Москва

В Музее Победы открылась выставка «Встреча на Эльбе». Временная экспозиция приурочена к 80-летию исторической встречи союзников по антигитлеровской коалиции – передовых подразделений 58-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта и солдат 69-й пехотной дивизии 1-й армии США. 

«25 апреля 1945 года в 15 часов 30 минут на полуразрушенном мосту через Эльбу командир разведгруппы лейтенант Уильям Робертсон пожал руку командиру взвода 173-го стрелкового полка лейтенанту Александру Сильвашко. Это рукопожатие вошло в историю как первая встреча советских и американских солдат и стало символом дружбы соратников по оружию. Москва салютовала встрече союзников 24 залпами из 324 орудий, торжества прошли также в Нью-Йорке», – рассказали в Музее Победы.

В выставку войдут более 50 предметов из фондов Музея Победы. В витринах будут представлены военная форма, вооружение, награды, документы, рисунки, взаимные подарки и сувениры советских и американских офицеров. Среди уникальных предметов выставки – фотографии, документы и личные вещи командующего 1-м Украинским фронтом Маршала Советского Союза Ивана Конева. Посетители музея смогут увидеть подлинную карту «Твоя война», подаренную американским офицером гвардии старшине А.В. Цыганкову, которая отражает путь союзников в Европе навстречу друг другу с 6 июня 1944 по 5 апреля 1945 год. 

Гостям покажут известную во всем мире фотографию рукопожатия Робертсона и Сильвашко, ставшую символом борьбы союзников против фашизма. Хронологию событий, происходивших в те дни в окрестностях немецкого города Торгау, встречи командиров дивизий и командования корпусов союзников 26-27 апреля 1945 года продемонстрируют фотографии военных корреспондентов. На мультимедийном экране можно будет посмотреть фрагменты кинохроники, сделанной фронтовыми операторами.

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