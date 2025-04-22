Россия и весь мир скорбят: ушёл из жизни великий мастер Зураб Константинович Церетели

22 апреля 2025 года на 92-м году жизни скончался Зураб Константинович Церетели – выдающийся художник, скульптор и общественный деятель, чьё творчество стало неотъемлемой частью культурного наследия нашей страны.

Зураб Церетели был настоящим подвижником искусства. С 1997 года он возглавлял Российскую академию художеств, превратив её в центр притяжения творческих сил. Под его руководством Академия объединила мастеров разных направлений, укрепила международные связи и сохранила традиции русского искусства.

Его авторству принадлежат знаковые произведения искусства, известные во всём мире:

Мемориальный комплекс на Поклонной горе

Памятник Петру I у Москвы-реки;

Скульптура «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке;

Воссоздание художественного убранства храма Христа Спасителя;

Грандиозные циклы «История Грузии» и «История государства Российского».

Человек-эпоха

Церетели работал в самых разных жанрах – от живописи до монументальной скульптуры. Он был:

Главным художником Олимпиады-80;

Автором проектов для МИД СССР;

Создателем первого в России Музея современного искусства;

Благотворителем, поддерживавшим молодые таланты.

Его работы украшают города России, Европы и Америки, оставаясь символами эпохи.

Наследие, которое остаётся

Зураб Церетели был не просто художником – он стал «мостом между культурами», воплощая в своих работах идеи добра, мира и единства. Его энергия, масштаб мышления и преданность искусству навсегда останутся примером для будущих поколений.

Память о великом мастере будет жить в его произведениях, которые продолжают вдохновлять миллионы людей по всему миру.