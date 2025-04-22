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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Домой366INFO.RUРоссия и весь мир скорбят: ушёл из жизни великий мастер Зураб Константинович...

Россия и весь мир скорбят: ушёл из жизни великий мастер Зураб Константинович Церетели

editor
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Зураб Константинович Церетели - президент РАХ, скульптор
Фото © Серги Шагулашвили, пресс-служба РАХ

22 апреля 2025 года на 92-м году жизни скончался Зураб Константинович Церетели – выдающийся художник, скульптор и общественный деятель, чьё творчество стало неотъемлемой частью культурного наследия нашей страны.

Зураб Церетели был настоящим подвижником искусства. С 1997 года он возглавлял Российскую академию художеств, превратив её в центр притяжения творческих сил. Под его руководством Академия объединила мастеров разных направлений, укрепила международные связи и сохранила традиции русского искусства.

Его авторству принадлежат знаковые произведения искусства, известные во всём мире:

  • Мемориальный комплекс на Поклонной горе
  • Памятник Петру I у Москвы-реки;
  • Скульптура «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке;
  • Воссоздание художественного убранства храма Христа Спасителя;
  • Грандиозные циклы «История Грузии» и «История государства Российского».

Человек-эпоха

Церетели работал в самых разных жанрах – от живописи до монументальной скульптуры. Он был:

  • Главным художником Олимпиады-80;
  • Автором проектов для МИД СССР;
  • Создателем первого в России Музея современного искусства;
  • Благотворителем, поддерживавшим молодые таланты.

Его работы украшают города России, Европы и Америки, оставаясь символами эпохи.

Наследие, которое остаётся

Зураб Церетели был не просто художником – он стал «мостом между культурами», воплощая в своих работах идеи добра, мира и единства. Его энергия, масштаб мышления и преданность искусству навсегда останутся примером для будущих поколений.

Память о великом мастере будет жить в его произведениях, которые продолжают вдохновлять миллионы людей по всему миру.

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