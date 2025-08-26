VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

В Музее Победы открылась выставка, посвящённая школе в годы войны

дети-войны
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

В Музее Победы открылась выставка «Мирное 1-е сентября». Во временной экспозиции ко Дню знаний представлены раритеты школьников времен Великой Отечественной войны и расскажут, как военная обстановка повлияла на жизнь учащихся и учителей.

«Война изменила жизнь всей страны. Но, несмотря на голод, тяжелые бытовые условия и потерю близких, дети продолжали получать образование. Даже в таких обстоятельствах государство считало образование важнейшей задачей. «Никаких ссылок на военную обстановку!» – призывала газета «Правда» в 1942 году. В стране выпускались новые учебники, адаптировались программы, а школьная реформа продолжалась», – отметили в Музее Победы.

В выставку вошли более 50 предметов из фондов Музея Победы. В витринах представлены тетради и дневники, учебные пособия и брошюры, канцелярские принадлежности военного времени. Посетителям доступны для ознакомления групповые фотографии школьников 1941-1944 годов, грамоты учащимся, письма и памятные кисеты от ребят на фронт. Выставку дополняют живописные работы заслуженного художника России Алексея Жабского из серии «Дети войны». 

Тематическая инсталляция в витрине переносит гостей в советский дом – деревянная тумба, покрытая салфеткой, вышитой вручную молодогвардейкой Тоней Дьяченко. Настольный будильник и радиоприемник, керосиновая лампа отражают быт тех лет. В экспозиции представлены детские игрушки и рисунки 1940-х годов.

