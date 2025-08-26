Уникальные реликвии Юрия Озерова впервые представили к Дню российского кино в Музее Победы

В Музее Победы открылась обновленная выставка «Семейные реликвии» ко Дню российского кино. Мини-экспозиция посвящена кинорежиссеру, народному артисту СССР Юрию Озерову и его фильму «Битва за Москву», вышедшему на экраны 40 лет назад.

«Юрий Николаевич – создатель фильмов-эпопей о Второй мировой войне. Сам будучи фронтовиком, связистом, прошел путь от рядового до майора, был награждён орденом Красного Знамени, Отечественной войны II степени, медалями, в том числе «За боевые заслуги» и «За взятие Кёнигсберга», – рассказали в Музее Победы.

После демобилизации Юрий Озеров окончил ГИТИС и ВГИК. Им было создано четыре фильма-эпопеи: «Освобождение», «Солдаты свободы», «Битва за Москву» и «Сталинград». Киноэпопея «Битва за Москву», снятая по мемуарам Георгия Жукова «Воспоминания и размышления», была выпущена в 1985 году. Первая часть эпопеи «Агрессия» посвящена событиям в Европе и СССР накануне и в начале Великой Отечественной войны, вторая – «Тайфун» – повествует об этапах подготовки и сражениях в ходе битвы за Москву.

На протяжении ряда лет Юрий Николаевич Озеров являлся членом коллегии Госкино СССР, секретарём правления Союза кинематографистов СССР, членом Национального олимпийского комитета СССР. Юрию Николаевичу Озерову было присвоено звание народного артиста СССР и РСФСР. Он являлся лауреатом Ленинской премии, был награждён орденами и медалями, в том числе «За заслуги перед Отечеством II степени» и двумя орденами Ленина.

В экспозицию вошли предметы, переданные в дар Музею Победы вдовой режиссера Дилярой Керимовной Озеровой. Впервые широкой аудитории представлены альбомы с газетными вырезками и фотографиями, посвященные съемкам и выпуску фильма «Битва за Москву». Гостям представлен уникальный фотоальбом киностудии «Мосфильм» о совместном производстве с киностудией «Баррандов» (Чехословакия), при участии киностудии «Дефа» (ГДР) фильма-эпопеи в 1983-1986 годы. Выставку дополняют рекламный проспект к фильму «Битва за Москву» 1985 года и архивные фотографии и документы Юрия Озерова: удостоверение личности старшего лейтенанта, зачетную книжку ГИТИСа и аттестат профессора.