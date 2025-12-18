Оплата публикаций

В Великом Новгороде с успехом прошел второй Фестиваль имени С.В. Рахманинова

фестиваль рахманинова в новгороде
Фото: пресс-служба ФГБУК РОСКОНЦЕРТ

С 12 по 14 декабря 2025 года в Великом Новгороде проходил второй Фестиваль имени С.В. Рахманинова. Проект, старт которому был дан в 2024 году, проходит в Новгородской областной филармонии имени А. Аренского при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Новгородской области. Организатор – ФГБУК РОСКОНЦЕРТ при участии ОАУКИ «НОТКА».  

В преддверии новогодних праздников организаторы по традиции подготовили для зрителей уникальную программу. Фестиваль объединил на одной сцене разные направления музыки, авторитетных мастеров музыкального искусства России и мира, молодых артистов, лауреатов международных музыкальных конкурсов.

В первый день зрителям были представлены бессмертные композиции Сергея Рахманинова и Петра Чайковского. Впервые на Новгородской сцене выступил Академический симфонический оркестр Республики Башкортостан под управлением дирижера Дмитрия Крюкова. Солист — выдающийся пианист, заслуженный артист России Борис Березовский.

Второй день проекта представил уникальную международную программу. Украсили фестиваль яркие солисты: Мишель Дальберто (Франция, фортепиано), Шарль Рейделле (Франция, валторна), Мартина Гресия (Италия, сопрано), Цзинь Хэцзюнь (КНР, меццо-сопрано) и Сюй Мини (КНР, тенор). За дирижерским пультом в этот вечер сразу два маэстро – Дмитрий Крюков и Николай Цинман.

Третий день по уже сложившейся традиции организаторы мероприятия посвящают экспериментальному направлению, открытию новых имен и новых форм звучания. На Новгородской сцене состоялся концерт Глеба Андрианова и Камерного оркестра нового поколения «Cinematica».

Министр культуры и туризма Новгородской области Юлия Тимофеева: «Я благодарю Министерство культуры Российской Федерации и наших добрых друзей ФГБУК РОСКОНЦЕРТ за то, что мы второй год подряд имеем возможность собирать в стенах Новгородской областной филармонии истинных ценителей и почитателей великого русского искусства. И особенно символично, что фестиваль проходит в преддверии Нового года. Это как рождественское чудо. Три вечера, три уникальных концерта, которые раскрывают для нас как гений самого мастера, так и богатство мира классической музыки. Поздравляю!».

В рамках фестиваля в фойе филармонии работала интерактивная выставка «Рахманинов в письмах», в которой были представлены фрагменты переписки Сергея Рахманинова с выдающимися деятелями искусства своего времени, а также фото музыканта, которые «ожили» благодаря применению современных технологий.

За три дня проект раскрыл главные ориентиры творчества Сергея Васильевича — любовь к Родине, к музыке и свободе. Каждый вечер фестиваля проходил с аншлагом. Зрители аплодировали артистам стоя и долго не покидали зал. Все концерты также транслировались в прямом эфире. В режиме онлайн за проектом наблюдали тысячи зрителей из регионов России и зарубежных стран.

